Otwarcie rejestracji przedpremierowej gry Harry Potter: Puzzles & Spells

W dniu oficjalnej premiery gry fani otrzymają ekskluzywny pakiet bonusów.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Spółka Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), globalny lider rozrywki interaktywnej, ogłosił dzisiaj otwarcie rejestracji przedpremierowej swojej magicznej gry mobilnej typu „trzy w rzędzie” Harry Potter: Puzzles & Spells na Google Play. Aby dokonać rejestracji przedpremierowej gry na oficjalnej licencji Warner Bros. Interactive Entertainment opublikowanej pod marką Portkey Games, fani mogą odwiedzić stronę www.harrypotterpuzzlesandspells.com i sklep Google Play.





„ Dzięki grze Harry Potter: Puzzles & Spells fani będą mogli cieszyć się spotkaniami z niezapomnianymi bohaterami, dźwiękami i historiami z oryginalnych książek i filmów” – powiedział Bernard Kim, prezes ds. publikacji w spółce Zynga. – Dzięki naszej produkcji gry typu „trzy w rzędzie” zyskują nowy wymiar. Gracze będą mogli zdobywać doświadczenie i rosnąć w siłę, uczyć się zaklęć i je ulepszać, brać udział w specjalnych wydarzeniach oraz łączyć się i konkurować z innymi graczami w ramach Klubów”.

Gracze, którzy dokonają rejestracji przedpremierowej, jako pierwsi dowiedzą się o oficjalnej premierze gry. W pierwszym tygodniu po premierze gracze, którzy pobiorą grę na urządzenia z systemem Android lub iOS, automatycznie otrzymają pakiet powitalny zawierający specjalne nagrody i doładowania, które ułatwią rozgrywkę. Pakiet będzie również zawierał losowy przedmiot dla awatara gracza, po którym będzie można poznać prawdziwych fanów Świata Magii.

Harry Potter: Puzzles & Spells odpowiada na potrzebę poszukiwania nowych wyzwań i tajemnic w Świecie Magii, oferując pierwszą grę logiczną typu „trzy w rzędzie” na urządzenia mobilne o tej tematyce. Łącząc innowacyjną rozgrywkę logiczną typu „trzy w rzędzie” z magią, gracze będą mogli wziąć udział w najważniejszych scenach i spotkać najbardziej niezapomnianych bohaterów z oryginalnych filmów Harry Potter. Gra będzie oparta na oryginalnej ścieżce dźwiękowej do filmu i rzeczywistych nagraniach głosu bohaterów z filmów, m.in. Hagrida, Dumbledore’a, profesor McGonagall i Tiary Przydziału. Przechodząc przez kolejne poziomy fantazyjnej rozgrywki logicznej, gracze będą mogli zażywać eliksiry, rzucać zaklęcia i korzystać z innych zdolności magicznych podczas podróży po Świecie Magii. Gracze mogą dołączyć do klubu zrzeszającego innych entuzjastów gry i wspólnie opracowywać strategie logiczne, dzielić się doświadczeniem i rywalizować o nagrody w ramach ekskluzywnych wydarzeń klubowych.

W grę Harry Potter: Puzzles & Spells będzie można zagrać na całym świecie na urządzeniach z systemem iOS i Android, a także na Amazon Kindle i Facebooku. Więcej informacji i link do rejestracji przedpremierowej gry Harry Potter: Puzzles & Spells można znaleźć na stronie www.harrypotterpuzzlesandspells.com. Aby uzyskać więcej informacji i nawiązać kontakt z innymi fanami, odwiedź profile gry na Facebooku, Instagramie i Twitterze.

Zynga

Zynga jest światowym liderem w dziedzinie interaktywnej rozrywki, którego misją jest zbliżanie do siebie ludzi z całego świata za pośrednictwem gier. Już ponad miliard osób miało bezpośrednią styczność z takimi tytułami tej firmy jak CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ i Zynga Poker™. Gry Zynga dostępne są w ponad 150 krajach świata na wielu platformach społecznościowych i urządzeniach mobilnych. Powstała w 2007 r. spółka ma siedzibę główną w San Francisco i biura w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Indiach, Turcji i Finlandii. Więcej informacji na stronie www.zynga.com lub na profilach Zynga na Twitterze, Instagramie, Facebooku oraz na blogu Zynga.

Warner Bros. Interactive Entertainment

Studio Warner Bros. Interactive Entertainment, oddział Warner Bros. Home Entertainment, Inc., jest czołowym światowym wydawcą, twórcą, licencjodawcą i dystrybutorem treści rozrywkowych na platformach interaktywnych, w tym na konsole, urządzenia przenośne, mobilne i gry na PC zarówno w zakresie projektów własnych, jak i innych producentów.

Portkey Games

Portkey Games, podmiot należący do Warner Bros. Interactive Entertainment, to wytwórnia zajmująca się opracowywaniem gier osadzonych w Świecie Magii, których inspiracją są powieści autorstwa J. K. Rowling. Portkey Games umożliwia graczom decydowanie o misjach i przygodach, które spotkają ich postać w Świecie Magii, pozwalając na dokonywanie odkryć i przeżywanie wyjątkowych doznań. Wytwórnia Portkey Games otwiera przed graczami nowe możliwości eksplorowania Świata Magii i przeżywania w nim własnych magicznych przygód.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące związane m.in. z nazwą, szczegółami rejestracji przedpremierowej i związanymi z nią korzyściami, kalendarzem wydawniczym i szczegółami rozgrywki nadchodzącej gry ze świata Harry’ego Pottera. W wypowiedziach prognozujących często pojawiają się słowa „przewidywania”, „prognozowany”, „planowany”, „zamierza”, „będzie”, „spodziewany”, „uważa”, „cel”, „oczekuje” oraz stwierdzenia w czasie przyszłym. Pomyślne osiągnięcie celów objętych takimi wypowiedziami prognozującymi wiąże się z przyjęciem określonych założeń i jest obarczone istotnymi czynnikami ryzyka i niepewności. Nie należy przywiązywać nadmiernej wagi do wypowiedzi prognozujących, ponieważ opierają się one na informacjach dostępnych dla nas w dniu ich formułowania. Nie mamy obowiązku aktualizacji takich wypowiedzi. Więcej informacji i szczegółów na temat ryzyka, niepewności i założeń można znaleźć w naszych publicznych wnioskach składanych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”), których kopie można uzyskać na stronie internetowej poświęconej relacjom z inwestorami: http://investor.zynga.com lub na stronie SEC www.sec.gov.

WIZARDING WORLD, HARRY POTTER Prawa do publikowania © J.K. Rowling. Postaci, nazwy i powiązane oznaczenia HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD i HARRY POTTER © i ™ Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LOGO WBIE, GODŁO WB: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Dana Whitney



e-mail: [email protected]