O Soundtrap lança “Soundtrap Capture”, novo aplicativo de música para gravação colaborativa em qualquer lugar

A nova ferramenta fácil de usar permite que os criadores colaborem em tempo real e gravem áudio de alta qualidade quando e onde a inspiração surgir

NOVA IORQUE–(BUSINESS WIRE)–O Soundtrap hoje lançou o Soundtrap Capture, um aplicativo móvel colaborativo para captura e criação de música em movimento. Construído com músicos e artistas em mente, o novo aplicativo é uma ferramenta interativa e amigável que permite aos criadores colaborar em tempo real e gravar áudio de alta qualidade quando e onde a inspiração surgir. A partir de hoje, o Soundtrap Capture está disponível globalmente para download gratuito na iOS App Store.

“Este novo aplicativo visa capturar a criatividade quando e onde ela aparecer. Seja andando na rua, sentado em um café ou tocando no estúdio – o aplicativo Soundtrap Capture permite que os artistas colaborem e criem na hora”. – Por Emanuelsson, diretor de Soundtrap do Spotify.

O Soundtrap capacita a produção musical colaborativa de alta qualidade para pessoas ao redor do mundo, dando aos criadores a oportunidade de tocar em um só lugar – ver quem está gravando, sentir ideias e discutir e reagir a elas em tempo real. Com o aplicativo Soundtrap Capture, transformar conceitos em músicas nunca foi tão fácil.

Desenvolvido em conjunto com artistas, o Soundtrap Capture é uma experiência orientada para o artista focada na primeira etapa do processo de criação musical: o conceito. É neste estágio inicial do processo criativo (os primeiros acordes da melodia, o verso inicial improvisado, o riff de guitarra espontâneo) que o Soundtrap visa simplificar por meio do Soundtrap Capture.

Com base em insights de milhares de músicos e seus colaboradores, o Soundtrap se propôs a simplificar o processo de criação musical excessivamente complicado, que normalmente envolve muitos músicos alternando entre notas de voz, aplicativos de mensagens, estações de trabalho de áudio digital e destinos de armazenamento para transmitir seus conceitos. Equipado com ferramentas integradas para gravação, disposição em camadas, colaboração e armazenamento em tempo real, o Soundtrap Capture substitui esse processo de multiplataforma por um aplicativo eficiente.

“Capacitar os artistas para que criem seus melhores trabalhos é fundamental para nossa missão no Spotify”, afirmou Charlie Hellman, vice-presidente e chefe de mercado do Spotify. “Estou animado para ver o Soundtrap Capture ajudar mais músicos a simplificar o processo criativo e capturar centelhas de inspiração”.

Com uma atualização futura, a ferramenta Soundtrap Studio em breve permitirá que os artistas colaborem perfeitamente em projetos entre o aplicativo Soundtrap Capture e o aplicativo Soundtrap Studio no celular ou desktop. Esse fluxo de trabalho sem atrito permitirá, por exemplo, que um músico comece uma ideia em movimento por meio do Soundtrap Capture e, em seguida, faça com que um colaborador pegue e desenvolva essa ideia usando o Soundtrap Studio em seu computador.

Os recursos imediatamente disponíveis no Soundtrap Capture incluem:

Sobreposição de várias trilhas: sobreponha gravações de trilhas, instrumentos e vocais uns sobre os outros para criar tomadas diferentes.

sobreponha gravações de trilhas, instrumentos e vocais uns sobre os outros para criar tomadas diferentes. Colaboração com criadores: convide vários colaboradores para participar de um projeto, apresentar ideias, gravar e sobrepor faixas para criar músicas juntos em tempo real.

convide vários colaboradores para participar de um projeto, apresentar ideias, gravar e sobrepor faixas para criar músicas juntos em tempo real. Armazenamento ao vivo: sincronize imediatamente e faça backup de todos os projetos no sistema Soundtrap e acesse-os facilmente para que nunca mais perca uma ideia.

E chegando ainda este ano:

Integração perfeita: transfira perfeitamente entre o aplicativo Soundtrap Capture e o Soundtrap Studio, entre o desktop e o celular, tudo sem perder o ritmo.

SOBRE O SOUNDTRAP

Como parte do Spotify, o Soundtrap é a primeira plataforma de gravação baseada em nuvem para música e podcasts que funciona em todos os sistemas operacionais, permitindo que as pessoas colaborem e gravem onde quer que estejam. Com uma plataforma de criação fácil de usar, o Soundtrap capacita os criadores a construir conteúdo original usando uma combinação de instrumentos de software, instrumentos reais e gravação de áudio. Para obter mais informações, visite https://www.soundtrap.com.

ATIVOS DE MÍDIA

Disponível para download AQUI.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Ida Ståhlnacke



[email protected]

+46 72 249 98 11