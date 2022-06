Nitro Software, der führende Anbieter im Bereich eSignatur und PDF-Workflow, leitet den nächsten Innovationszyklus ein

Die Produktivitätsplattform liefert jetzt eine verbesserte Dokumenteneffizienz, Sicherheit und Transparenz

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Nitro Software, ein weltweit führender Anbieter von SaaS-Lösungen für eSignaturen und Dokumentenproduktivität, treibt mit seiner neuesten Produktversion Innovationen weiter voran, um Dokumente und Workflows noch einfacher, effizienter und sicherer zu managen.

Das Sommer-Release von Nitro bietet eine Kombination aus neuen Produktfunktionen, Verbesserungen und Integrationen für die gesamte Nitro Productivity Platform, einschließlich Nitro PDF Pro, Nitro Sign und Nitro Analytics.

Neben der verbesserten Anwendererfahrung umfasst das Sommer-Release der Nitro Productivity Platform folgende wichtige Verbesserungen:

Nitro Analytics : Neues ROI-Dashboard mit automatischem ROI-Rechner und handlungsrelevanten Daten zur Unterstützung von Entscheidungen im Dokumenten-Workflow

: Neues ROI-Dashboard mit automatischem ROI-Rechner und handlungsrelevanten Daten zur Unterstützung von Entscheidungen im Dokumenten-Workflow Nitro PDF Pro für Mac : Verbessertes UI-Design und Funktionserweiterungen

: Verbessertes UI-Design und Funktionserweiterungen Nitro PDF Pro : Ausgebaute Integrationen für Microsoft SharePoint, Microsoft Azure Information Protection (AIP) und iManage

: Ausgebaute Integrationen für Microsoft SharePoint, Microsoft Azure Information Protection (AIP) und iManage Nitro Sign Premium (früher Connective): Premium-Angebot mit verbesserter Sicherheit, eID und hochgradig vertrauenswürdigem eSigning

Sam Thorpe, Chief Product Officer von Nitro, sagte: „Wir bei Nitro verfolgen das Ziel, unseren Kunden bei der Vereinfachung, Sicherung und Automatisierung von Dokumenten-Workflows durch innovative Produkte und außergewöhnlichen Support zu helfen und so ihre digitale Transformation voranzutreiben. Dieser Anspruch zeigt sich in unserem Sommer-Release, und wir freuen uns darauf, neue Funktionen für die gesamte Produktivitätsplattform zu präsentieren. Mit den neuesten Produktverbesserungen und dem Ausbau der Integrationen können Kunden jetzt von jedem Gerät aus arbeiten, auch auf dem Mac und auf mobilen Endgeräten, und dabei die Effizienz, die Sicherheit und die Transparenz über den gesamten Lebenszyklus von Dokumenten hinweg verbessern. Und zu einer Zeit, in der Kunden ein immer höheres Maß an Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit fordern, bietet Nitro Sign jetzt eine vollständige Produktreihe an, die von einfachen Signierfunktionen bis hin zu eSigning und eID auf höchster Ebene reicht.“

Weitere Einzelheiten zu den Produktverbesserungen des Sommer-Release finden Sie im aktuellen Blogbeitrag Discover What’s New in Nitro’s Summer Release.

Über Nitro

Nitro ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich eSignaturen und Dokumentenproduktivität. Das Unternehmen stellt umfassende SaaS-Geschäftslösungen bereit, um die digitale Transformation voranzutreiben und die Geschäftsergebnisse von Unternehmen auf der ganzen Welt mithilfe schneller, effizienter digitaler Prozesse und Workflows zu verbessern. Die Produktivitätsplattform von Nitro bietet hochgradig sicheres eSigning, eID, leistungsstarke PDF-Produktivität und branchenführende Analysen, ergänzt durch ein hervorragendes Team für Kundenerfolg. Mit mehr als 3 Millionen lizenzierten Anwendern und mehr als 13.000 Geschäftskunden ist Nitro in 157 Ländern tätig und bedient 67 % der Fortune-500-Unternehmen, darunter drei Fortune-10-Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.gonitro.com/

