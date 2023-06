Nitro Software accueille Cormac Whelan, son nouveau PDG

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Nitro Software, un chef de file mondial du SaaS spécialisé dans les solutions de PDF, de signature électronique et de documents commerciaux, a annoncé aujourd’hui la nomination de Cormac Whelan au poste de PDG. M. Whelan succède à Sam Chandler, brillant PDG de longue date de la société, à la suite de la récente acquisition de Nitro par la société de capital-investissement Potentia Capital.

Cormac Whelan est un entrepreneur international et un vétéran de l’industrie du logiciel, dont l’expérience de plus de 30 ans a permis de favoriser la croissance de startups, d’entreprises publiques et de sociétés privées soutenues par des capitaux propres à travers l’Europe, l’Asie et la région des Amériques. Après avoir mené une vaste recherche à travers le monde, Nitro en est arrivée à la conclusion que les antécédents éprouvés de M. Whelan en matière de création de produits de pointe et d’innovation technologique stratégique pionnière s’alignaient sur ses perspectives de croissance mondiale.

« Nitro est un leader dans la catégorie des solutions de PDF et de signature électronique depuis des années. Je rejoins l’entreprise à un moment passionnant de son évolution et j’ai hâte d’aider sa talentueuse équipe à aborder sa prochaine phase de croissance », a déclaré Cormac Whelan, PDG de Nitro. « Nous prévoyons d’accélérer notre trajectoire en termes d’innovation produit, de valeur client et de positionnement sur le marché international. »

Avant de rejoindre Nitro, Whelan a été président de Qstream, une application de micro-apprentissage d’entreprise, et président et investisseur dans Boxever, une plateforme de données client acquise par Sitecore, un chef de file mondial des logiciels de gestion de l’expérience numérique. Avant cela, il avait occupé des postes de cadre dirigeant dans des entreprises comme Voysis, une startup d’intelligence artificielle acquise par Apple, ainsi que Mercator, Datalex Plc et Epicor Software Inc.

« C’est avec un grand plaisir que nous accueillons Cormac Whelan au sein de l’équipe de Nitro », a déclaré Tim Reed, co-directeur général de Potentia Capital. « Cormac est capable de créer et d’aligner des cultures d’équipe, de proposer des innovations de haute technologie et de faire évoluer des entreprises à forte croissance. Ses qualités de leadership et son expertise vont donner un avantage à Nitro, et lui permettre renforcer son positionnement sur le marché mondial ainsi que d’offrir une valeur exceptionnelle à ses clients. »

À propos de Nitro Software

Nitro est un chef de file mondial du SaaS spécialisé dans les logiciels PDF, la gestion de documents et les signatures électroniques. La plateforme de productivité de Nitro inclut de puissants outils PDF, des flux de travail numériques, ainsi que des capacités hautement sécurisées de signature électronique et de vérification des identités. Sa solution d’analyse mesure le retour sur investissement et quantifie les efforts réalisés en matière de développement durable, le tout soutenu par une équipe de premier ordre dédiée à la réussite client et à la gestion du changement. Avec plus de trois millions d’utilisateurs sous licence et plus de 13 000 clients professionnels répartis dans 157 pays, Nitro dessert 67 % des entreprises du classement Fortune 500. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.gonitro.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Contact avec les médias

Nitro Software [email protected]