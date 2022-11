Nexon kündigt einen frühzeitigen Zugang für KartRider: Drift ab Anfang 2023 an

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–KartRider: Drift, das Kart-Rennspiel von Nexon, wird ab dem 11. Januar 2023 (PST) im Rahmen des globalen Frühzugangs für PC und mobile Plattformen verfügbar sein. Im Anschluss an den „Global Racing Test“ vom September können sich Rennfahrer Belohnungen verdienen und andere KartRider: Drift Spieler aus der ganzen Welt herausfordern, ohne den Fortschritt zu verlieren!





Sobald die Vorsaison abgeschlossen ist, werden die Spieler KartRider: Drift auf PlayStation und Xbox mit komplettem plattformübergreifendem Spiel und Fortschritten auf PC, Handy und Konsole erleben können.

Es ist noch Zeit, sich zu registrieren, um das Model Student Diz zu erhalten, wenn die Vorsaison beginnt. Außerdem können KartRider: Drift Rennfahrer plattformexklusive Belohnungen erhalten, je nachdem, auf welcher Plattform sie während der Vorsaison spielen. Alle Details zur Vorsaison und Links zu den KartRider: Drift-Storeseiten für PC oder die mobile Plattform Ihrer Wahl finden Sie auf der offiziellen Website.

Rennfahrer… Starten Sie Ihre Motoren! Gleich wird es eng auf der Rennstrecke!

HINWEIS FÜR DIE REDAKTION: Am 10. November 2022 wird ein Entwickler-Interview mit Untertiteln zur Verfügung gestellt, das Hintergrundinformationen zu Nexons KartRider-Franchise und weitere KartRider: Drift Details beinhalten. Bitte nutzen Sie die nachfolgende Pressekontakt-E-Mail, um Zugang zum Live-Link für die Nutzung in Ihrer Story anzufordern.

Über KartRider: Drift

KartRider: Drift ist Nexons neues Multiplayer-Kart-Rennspiel, das sich von vorherigen Titeln der Reihe inspirieren lässt und diese mit Drift-Action, mehreren Spielmodi und tiefgreifender Kart- und Charakteranpassung in atemberaubender Unreal® Engine 4-Grafik anbietet. KartRider: Drift ist ab Einführung auf Steam, dem Nexon Launcher, Konsolen (Xbox und PlayStation) und Mobilgeräten (iOS und Android) verfügbar und bietet Free-to-Play, plattformübergreifendes Online-Spiel und die Möglichkeit, Freunde herauszufordern, unabhängig von der von ihnen gewählten Plattform.

Das ursprüngliche KartRider, das 2004 auf den Markt kam, war der erste Titel der legendären Kart-Rennserie von Nexon und erfreute sich in der Folgezeit in Asien und darüber hinaus größter Beliebtheit. In den achtzehn Jahren seit seiner Veröffentlichung hat es mehr als 380 Millionen Spieler erreicht. Als Franchise hat KartRider eine starke Marke auf den asiatischen Märkten etabliert und eine große eSports-Präsenz in Korea mit einer offiziellen Liga, die 2005 gestartet wurde. Sie ist bis heute die am längsten durchgeführte eSports-Liga.

Über Nexon America Inc.

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet eine herausragende Expertise im Bereich Free-to-Play-Onlinespiele und Live-Game-Support, indem es die Stärken von NEXON Co. („Nexon“) übernimmt und sie auf ein einzigartiges westliches Publikum anwendet. Nexon America hat seit mehr als einem Jahrzehnt ikonische Franchises wie MapleStory und Mabinogi aufrechterhalten, welche Rekorde gebrochen und Spieler in ihren Bann gezogen haben. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es den Spieler in den Mittelpunkt stellt und gleichzeitig die bestmögliche Spielerfahrung für den westlichen Markt herstellt.

