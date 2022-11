Nexon kondigt vroege voorseizoentoegang aan voor KartRider: Drift begin 2023

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–KartRider: Drift, de kartracing-partygame van Nexon, is vanaf 11 januari 2023 (PST) te vinden op pc – en mobiele platforms in wereldwijde vroege voorseizoentoegang . Na de ‘Global Racing Test’ van september kunnen racers beloningen verdienen en andere KartRider: Drift-spelers van over de hele wereld uitdagen zonder hun voortgang te verliezen!





Zodra het voorseizoen ten einde is, kunnen spelers KartRider: Drift op PlayStation en Xbox ervaren met volledige platformonafhankelijke gameplay en voortgang op pc, mobiel en console.

Er is nog tijd om je vooraf in te schrijven om Model Student Diz te ontvangen wanneer het voorseizoen begint. Bovendien kunnen KartRider: Drift-racers platform-exclusieve beloningen claimen op basis van het platform waarop ze spelen tijdens het voorseizoen. Alle details van het voorseizoen en links naar KartRider: Drift-winkelpagina’s voor het pc- of mobiele platform van je keuze zijn te vinden op de officiële website van de game.

Racers… Start je motor! Het wordt druk op het circuit!

NOOT VOOR DE REDACTIE: op 10 november 2022 wordt een ondertiteld video-interview voor ontwikkelaars beschikbaar gesteld, met achtergrondinformatie over Nexons legendarische KartRider-franchise en aanvullende KartRider: Drift-details. Gebruik het onderstaande e-mailadres voor perscontact om toegang te vragen tot de live link voor gebruik in je verhaal.

Over KartRider: Drift

KartRider: Drift is Nexons nieuwe partygame voor multiplayer-kartracing, geïnspireerd op eerdere titels in de franchise, met drift-aangedreven race-actie en met meerdere spelmodi en diepgaande kart- en personageaanpassing in verbluffende Unreal® Engine 4-illustraties.KartRider: Drift is bij de lancering beschikbaar op Steam, de Nexon Launcher, consoles (Xbox en PlayStation) en mobiel (iOS en Android), en biedt gratis te spelen, online platformonafhankelijk spelen en voortgang om vrienden uit te dagen, ongeacht het platform dat ze kiezen.

De originele KartRider, gelanceerd in 2004, was de eerste titel in de legendarische kartracing-serie van Nexon en werd vervolgens enorm populair in Azië en daarbuiten, met meer dan 380 miljoen spelers in de achttien jaar sinds de release. Als franchise heeft KartRider een sterk merk opgebouwd op Aziatische markten en een enorme eSports-aanwezigheid in Korea met een officiële competitie die in 2005 een aanvang nam. Het is nog steeds de langstlopende eSports-competitie tot nu toe.

Over Nexon America Inc.

Nexon America Inc., opgericht in 2005, levert uitstekende expertise voor gratis te spelen online games en live game-ondersteuning, waarbij de sterke punten van NEXON Co., Ltd. (‘Nexon’) worden benut en toegepast voor een uniek westers publiek. Nexon America heeft al meer dan een decennium consequent iconische franchises ondersteund, zoals MapleStory en Mabinogi, die records hebben gebroken en spelers hebben geboeid. Met nieuwe projecten aan de horizon handhaaft Nexon America de baanbrekende en innovatieve geest van het moederbedrijf, waarbij de speler centraal staat en de best mogelijke gameplay-ervaringen voor de westerse markt worden ontworpen.

