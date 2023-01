Nestlé Purina PetCare leva a estratégia de gestão de categorias ao Metaverso com Blue Yonder e 3DVR Solutions

A principal empresa de cuidados com animais de estimação dos EUA impulsionou a inovação com recursos de gestão de categorias da Blue Yonder e visualização 3D da 3DVRS

ST. LOUIS & SCOTTSDALE, Arizona e BRISBANE, Austrália–(BUSINESS WIRE)–Para aprimorar a experiência e a satisfação do cliente, os varejistas buscam oferecer um sortimento personalizado e uma exibição de produtos fácil de compreender em suas lojas. É por isto que a Nestlé Purina Petcare, líder na fabricação de produtos para animais de estimação, implementou com sucesso a solução de gestão de categorias da Blue Yonder integrada com a tecnologia de realidade virtual 3D da 3DVR Solutions (3DVRS) para auxiliar suas parcerias de varejo com uma melhor comercialização das prateleiras de suas lojas.

A Purina é a empresa número 1 de cuidados com animais de estimação nos EUA, oferecendo mais de 20 marcas nos EUA e alimentando 51 milhões de cães e 65 milhões de gatos ao ano. A Purina fornece aos varejos parceiros planogramas que concebem prateleiras destinadas a comercialização de produtos que satisfazem a necessidades dos clientes. Contudo, com as viagens restritas durante o confinamento devido à Covid-19, ela precisava de uma forma alternativa de seus associados trabalharem com seus parceiros de maneira remota para replicar tarefas cruciais que, de outro modo, seriam executadas diante de um planograma físico ou na loja.

A solução inovadora Retail Visualization Suite (RVS) Virtual Reality (VR) Headset da 3DVRS, que combina dados de planograma da Blue Yonder com um Headset com realidade virtual de ponta, para oferecer uma solução de merchandising com base em avatares em rede totalmente interativa. Esta solução integrada leva pessoas de todo o mundo a uma experiência única comum no metaverso, onde podem planejar, apresentar e interagir. A solução integrada agora também está disponível para outras empresas que buscam solucionar desafios semelhantes.

Graças a esta solução integrada, a Purina obteve alguns benefícios importantes:

Removeu a necessidade de estar em uma loja física para tomar decisões sobre prateleiras, reunindo as pessoas no metaverso, o que, por sua vez, reduziu o impacto ambiental de menos viagens e diminuiu os custos de treinamento.

Reduziu o tempo para desenhar uma prateleira mediante um planograma interativo antes de mover o produto real.

Incorporou fatores reais no planejamento de prateleiras.

Colaborou com varejistas para aperfeiçoar a jornada do cliente na loja e compartilhar as melhores práticas a nível mundial.

“A integração da 3DVRS com a Blue Yonder oferece flexibilidade, velocidade e escala, que nos dá a capacidade de implantar com eficiência em toda a empresa. A evolução da realidade virtual no desktop para avatares de rede na solução RVS VR Headset foi perfeita. Agora podemos realizar reuniões virtualmente no metaverso, interagir com disposições, produtos e inovações de lojas, o que nos permite estar na vanguarda”, disse Gene Feldman, gerente de treinamento da Purina.

Juntos, a gestão de categorias da Blue Yonder e as soluções RVS VR Headset da 3DVRS permitiram que as parcerias de varejo da Purina tomassem decisões de alocação de espaço mais rápidas, precisas e localizadas, a fim de ajudar seus clientes a encontrar produtos de que precisam com mais facilidade, garantindo uma melhor experiência de compras e serviços.

“A Purina é uma parceria fantástica para inovar, pois está sempre buscando a tecnologia mais recente para conceder vantagem a seus negócios. Os desafios que apresentaram ultrapassaram os limites tecnológicos. Nossa integração com a Blue Yonder nos dá a plataforma para dar suporte a grandes empresas como a Purina. É excelente trazer uma nova tecnologia ao mercado que faz uma diferença real. É incrível o que já alcançamos juntos, mas sinto que há muito mais por vir”, disse Nigel Hemer, diretor executivo e fundador da 3DVR Solutions.

“Trabalhar com a 3DVRS nos permitiu dar vida aos planogramas da Blue Yonder no metaverso, onde os usuários podem comercializar, analisar, interagir e se encontrar como avatares para oferecer prateleiras que satisfaçam as necessidades dos clientes. Esta é a tecnologia de ponta no seu melhor e a Purina foi uma das primeiras empresas a se beneficiar dela. Ao criar uma cultura de inovação e liderança de pensamento em toda a organização, a Purina está construindo um ótimo local de trabalho a seus associados e parcerias de varejo”, disse Phillip Teschemacher, vice-presidente corporativo de fabricação da Blue Yonder na EMEA.

Recursos adicionais:

Sobre a Nestlé Purina PetCare

A Nestlé Purina PetCare cria vidas mais ricas para animais de estimação e as pessoas que os amam. Fundada em 1894, a Purina ajudou cães e gatos a viverem vidas mais longas e saudáveis, ao oferecer inovações nutricionais com base científica.

A Purina fabrica alguns dos produtos de cuidados para animais de estimação mais confiáveis e populares do mundo, incluindo Purina Cat Chow, Purina ONE, Pro Plan, Fancy Feast e Tidy Cats. Nossos mais de 8.700 associados nos EUA se orgulham de nossas marcas confiáveis de alimentos para animais de estimação, guloseimas e ninhadas que alimentam 51 milhões de cães e 65 milhões de gatos todos os anos. Mais de 500 cientistas, veterinários e especialistas em cuidados com animais de estimação da Purina garantem nosso compromisso com qualidade e nutrição insuperáveis. A Purina promove cuidados responsáveis para animais de estimação através de nossa pesquisa científica, nossos produtos e nosso suporte a organizações relacionadas a animais de estimação.

Nos últimos cinco anos, a Purina contribuiu com mais de US$ 150 milhões para organizações que reúnem e mantêm pessoas e animais de estimação, bem como aquelas que ajudam nossas comunidades e meio ambiente a prosperar. A Purina faz parte da Nestlé, líder mundial em Nutrição, Saúde e Bem-Estar. Para mais informação, acesse purina.com ou inscreva-se aqui para receber as últimas notícias da Purina.

Sobre a 3DVR Solutions

Como parceira mundial de tecnologia da Blue Yonder há 10 anos, a 3DVRS aproveita o planograma da Blue Yonder e armazena dados CAD para criar ambientes 3D altamente visuais, permitindo que varejistas e fornecedores planejem, projetem e respondam às condições de mercado em rápida transformação. O design exclusivo das soluções de realidade virtual da 3DVR oferece automação, velocidade e escala sem dependências e custos inerentes. A 3DVR oferece suporte a clientes da Blue Yonder ao redor do mundo, incluindo aqueles no Microsoft Azure. www.3dvrs.com

Sobre a Blue Yonder

A Blue Yonder é líder mundial em transformações digitais da cadeia de fornecimento e atendimento de comércio em diversos canais. Nossa plataforma de negócios cognitiva de ponta a ponta permite que varejistas, fabricantes e empresas de logística atendam melhor à demanda do cliente desde o planejamento até a entrega. Com a Blue Yonder, você irá unificar seus dados, cadeia de fornecimento e operações de comércio varejista para desbloquear novas oportunidades de negócios e conduzir automação, controle e orquestração, a fim de permitir decisões de negócios mais lucrativas e sustentáveis. Blue Yonder – Fulfill your Potential™ blueyonder.com

A “Blue Yonder” é uma marca comercial ou marca registrada do Blue Yonder Group, Inc. Qualquer nome comercial, produto ou serviço citado neste documento usando o nome “Blue Yonder” é uma marca comercial e/ou propriedade do Blue Yonder Group, Inc. Todos outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais, marcas registradas ou marcas de serviço de empresas às quais estão associados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

