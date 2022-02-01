Naveen Gupta 加盟 LambdaTest 担任首席财务官

Naveen 的丰富经验将助力 LambdaTest 快速发展，实现盈利。

印度诺伊达和美国旧金山–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–LambdaTest是一个智能化的全渠道数字化体验测试云平台，日前宣布任命 Naveen Gupta 为其首席财务官。他拥有 35 年多的跨行业经验，曾在多家知名公司担任过多个高管职位，为 LambdaTest 带来了丰富的财务和战略经验。

在 LambdaTest 的新职位上，Naveen 将领导财务和会计部门，助力推动公司的增长和盈利能力。他将负责财务规划、收入预测、利润、业务增长目标，以及风险管理等其他职责。

Naveen 此前在总部位于硅谷的数字医疗公司 Innovaccer 担任首席财务官。他曾供职于 Thomson Reuters、Pangea3（Thomson Reuters 收购）、GlobalLogic India 和 Xansa 等公司。

“Naveen 在拓展科技公司的财务职能方面具有深厚的战略专长，对我们来说是一笔宝贵的财富。他 35 年来的业绩记录不言自明。在增长和盈利能力方面，Naveen 将是我们的指路明灯。我们诚挚欢迎他登上 LambdaTest 这艘火箭飞船，”LambdaTest 首席执行官 Asad Khan 说。

“LambdaTest 为颠覆数字体验测试领域所做的创新让我感到兴奋。这种核心创新的潜力是巨大的。此外，LambdaTest 高度重视合作伙伴关系，以实现集成式企业执行环境，这将从根本上改变孤立的测试方法，并将给企业带来统一且简化的体验，”LambdaTest 首席财务官 Naveen Gupta 说，“公司领导层对生产力和效率的愿景根深蒂固，我的任务是将其发扬光大，从战略上实现增长和盈利。我很期待这段旅程。”

LambdaTest 最近还宣布推出面向企业的数字体验测试云。该产品将带来一流的全方位测试执行与编排平台，结合富有洞察力的测试分析和可定制部署选项——公共云、单一租户或内部部署，使企业能够加速数字化转型。

关于 LambdaTest

LambdaTest 是一个智能化的统一数字体验测试云平台，通过加快测试执行速度，确保高质量的发布以及加速数字化转型，帮助企业大幅缩短上市时间。遍布 130 多个国家的 10,000 多家企业客户和 200 多万用户依托 LambdaTest 来满足自身测试需求。

持续测试云

LambdaTest 的持续测试云使企业能够快速测试和部署其网络和移动应用程序的变化，速度提升高达 70%，这有助于加速开发过程，并缩短产品的上市时间。

跨浏览器测试云

我们的跨浏览器测试云使用户能够在各种浏览器、操作系统和设备上测试其网站和网络应用程序。借助实时测试、响应式设计测试和调试工具等功能，使得开发人员能够确保其网站和网络应用程序与不同的浏览器兼容，从而提供完美的用户体验。

真实设备云

借助真实设备云，测试人员/开发人员可以在他们的移动应用程序上线之前及早发现漏洞。借助 LambdaTest 的真实设备测试云，团队可以在他们的应用程序发布到生产环境之前测试未处理的错误、用户界面和用户体验（UI/UX）、性能和功能。团队还可以在极为广泛的移动和 OTT 设备（iOS、Android、iPad、Amazon Fire TV、Roku TV 和 Apple TV）上进行测试。

AI 技术视觉回归云

确保应用程序的布局、设计和功能持续保持一致，对于提供视觉上完美的数字体验至关重要。LambdaTest 的视觉回归云确保企业的网络应用程序的视觉外观和功能保持一致且无差错，从而最终能改善数字体验和业务绩效。团队在向客户发布应用程序之前，能够及早发现视觉 UI 漏洞。测试人员/开发人员可以在 3,000 多种浏览器和真实设备的组合上运行自动视觉回归测试，以识别视觉偏差。

AI 技术集成式测试智能

测试执行洞察对于数字化转型至关重要，因为能够为企业提供对发布质量和趋势的更深刻见解。通过分析测试执行数据，LambdaTest 的集成式测试智能为企业提供了对模式和趋势的洞察力，使企业能够针对未来开发做出明智的决策，并提高应用程序的质量。这可以使开发团队获得详细且可操作的测试执行数据，并缩小数据、洞察力和行动之间的差距，以便更好、更快地做出决策。

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