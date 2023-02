Nashville Soccer Club präsentiert neues Man in Black Kit und würdigt damit das Leben und Vermächtnis von Johnny Cash

NASHVILLE, Tennessee–(BUSINESS WIRE)–Der Nashville Soccer Club hat heute sein brandneues Man in Black Kit (Trikotsatz) vorgestellt, mit dem Johnny Cash, einer der einflussreichsten Singer-Songwriter aller Zeiten, geehrt wird. Das Video zum Start sehen Sie hier.





Entworfen in Zusammenarbeit mit dem Estate of Johnny Cash, Sandbox Succession und Wasserman Music, haben die Fans des Vereins, das Backline Supporters Collective, das Man in Black Kit inspiriert. Am 29. Februar 2020 gab der Nashville SC sein Debüt in der Major League Soccer und spielte vor 59.069 Zuschauern – ein landesweiter Rekord für ein Fußballspiel. Vor dem Anpfiff zeigte The Backline erstmals ihr MLS TIFO, auf dem der „Man in Black“ (Mann in Schwarz) neben dem Logo des Nashville SC abgebildet war. Der Nashville SC und The Estate of Johnny Cash begannen, inspiriert von diesem Moment, ihre Zusammenarbeit, um die Geschichte des Lebens und Vermächtnisses von Cash zu erzählen.

Das ganz in schwarz gehaltene Ensemble ist mit Akzenten aus dunklem Graphit und Eisenmetall verziert, darunter ein Etikett mit dem Kultfoto von Johnny Cash aus dem Folsom Prison, Cashs Autogramm auf dem Nackenteil, das Wappen des Nashville SC, ein Logo der Renasant Bank aus Eisenmetall sowie ein Logo von adidas. Der linke Ärmel bildet die Partnerschaft zwischen Apple und der MLS mit dem Apple TV- und dem MLS-Logo ab und auf dem rechten Ärmel ist das Hyundai-Logo angebracht.

„Gleich am ersten Tag der Gründung des Nashville Soccer Club sprachen wir viel davon, dass wir ‚einzigartig für Nashville‘ sind“, sagte Ian Ayre, CEO des Nashville SC. „Diese Stadt ist der Inbegriff der Musikgeschichte und Ikonen dieser Industrie. Dafür steht keiner mehr als der Man in Black selbst, Johnny Cash. Seit unserem Eröffnungsspiel am 29. Februar 2020, als unsere Fans, The Backline, ein Tifo mit dem berühmten Bild von Johnny Cash entrollten, besteht eindeutig eine starke Verbindung zwischen der Cash Family und der NSC-Familie. Meiner Ansicht nach gibt es keine größere Würdigung von Johnnys Platz in der Musikgeschichte oder in Nashville, als wenn eine Mannschaft voller Men in Black im Namen des Nashville SC auf dem Feld steht.“

„Meinem Vater hat Nashville so viel bedeutet, sowohl als historische Musik-Community als auch als einladende Heimat“, sagte John Carter Cash. „Die Verbindung des Cash-Vermächtnisses mit dem Nashville Soccer Club und der Major League Soccer und die damit einhergehende Freude für die Bewohner Nashvilles hätte ihn stolz gemacht. Ich freue mich, dass der Mann in Black zusammen mit den Boys in Gold gewürdigt wird.“

Morgen, am Samstag, den 18. Februar, haben die Nashville-Fans die Möglichkeit, bei einer öffentlichen Veranstaltung im Walk of Fame Park (gegenüber der Country Music Hall of Fame) das Man in Black Kit zu sehen und zu kaufen. Auftakt der festivalähnlichen Feier ist um 11.30 Uhr CT mit einem DJ, Spielerauftritten, Fotomöglichkeiten und vielem mehr. Weitere Aktivitäten sind ein Hospitality-Bereich und ein Heineken® Silver Beer Garden, in dem die Fans 4-$-Produkte von Heineken® kaufen und erstmals das neue Heineken® Silver probieren können, ein Autogrammzelt mit Spielern des Nashville SC, eine Fotomöglichkeit auf der Bühne, Fanatics-Service und Abholung von Bestellungen sowie die Registrierung für den Tempo the Coyote’s Band Kids Club.

Der Nashville SC wird das Man in Black Kit erstmals am Samstag, 25. Februar, tragen, wenn er im ersten Spiel des „MLS Is Back“-Wochenendes den New York City FC empfängt. Das Spiel mit Anpfiff um 15.30 Uhr CT wird die Zusammenarbeit mit einem speziellen „Man in Black“-Match würdigen. Eine limitierte Anzahl Tickets ist noch erhältlich unter www.NashvilleSC.com/Tickets.

Fans auf der ganzen Welt können das Kit-Debüt kostenlos über den MLS Season Pass verfolgen, den neuen, beispiellosen Streaming-Dienst, der über die Apple TV App verfügbar ist und jedes MLS-Spiel live und ohne Unterbrechungen zeigt. Das Spiel wird auch auf FOX und Fox Deportes übertragen.

Zur Feier der Einführung des Man in Black Kit vom Nashville SC, das jetzt auf der offiziellen Nashville SC Apple Music Playlist erschienen ist, können Fans zwei exklusiven Singles von Johnny Cash lauschen: „God’s Gonna Cut You Down“, eine Interpretation des Country-Newcomers Bailey Zimmerman, und eine Interpretation des Klassikers „Man in Black“ des Sängers mexikanischer Musik, Carín León. Der Nashville SC hat überdies eigens einen Apple Maps Guide mit allem Wissenswerten für Fans rund um den Spieltag des Nashville SC geschaffen, von der Verpflegung vor dem Spiel bis hin zum Essen im Stadion.

Nach seinem Debüt wird das Man in Black Kit in den MLS-Saisons 2023 und 2024 zu sehen sein. Fans können es hier erwerben. Zusätzlich zum Kit wird es im Rahmen der Partnerschaft spezielle Kooperationen geben, die während der beiden Spielzeiten exklusiv über Fanatics, den offiziellen Einzelhandelspartner des Clubs, angeboten werden.

MATERIALIEN FÜR MEDIEN: Fotos, Video und B-Rolle

http://www.nashvillesc.com/maninblack

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Zach Hunt



615-321-3110



[email protected]