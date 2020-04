MYPINPAD permite pagamentos seguros em dispositivos Android e iOS

Empresa especializada em segurança móvel obtém aprovação de software SPoC do SSC da PCI exclusivo para dispositivos Android

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–MYPINPAD (“MPP”), líder mundial em autenticação pessoal segura para soluções de pagamento, obteve a certificação do Conselho de Normas de Segurança (SSC) da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI) para sua solução Android de entrada de PIN baseada em software em dispositivos comerciais (SPoC) – a primeira solução SPoC exclusiva para Android que não depende de nenhuma segurança baseada em hardware. Isso faz com que a empresa seja a primeira a obter um credenciamento exclusivo de software SPoC para permitir pagamentos seguros em dispositivos Android e iOS.

O nível é muito alto para atender aos requisitos de SPoC da PCI, e a solução da MYPINPAD conseguiu superá-los, permitindo que ela funcione agora em qualquer dispositivo Android com versão 8.0 e superior. Os dispositivos móveis com o sistema operacional Android detêm 87% do mercado global, criando uma expansão em escala para a implementação e adoção da solução PIN on Mobile (MPP mPOS) da MYPINPAD.

A notícia chega logo após a MYPINPAD se tornar uma das primeiras empresas do mundo a obter a certificação SPoC para iOS. Com as certificações SPoC de software credenciado pela PCI, a MYPINPAD está definida para implementar sua solução segura e acessível a nível mundial nos principais continentes este ano, permitindo que smartphones e tablets substituam os terminais tradicionais de ponto de venda e dispositivos mPOS de entrada de PIN.

Agora que a aprovação SPoC do SSC da PCI foi obtida para os sistemas operacionais Android e iOS, a MYPINPAD já está trabalhando para obter a certificação da PCI para pagamentos sem contato em dispositivos comerciais (CPoC). Nosso objetivo é aumentar exponencialmente a aceitação de dispositivos móveis de 100 milhões, atualmente, para mais de 400 milhões até 2024.

O recém-nomeado CEO da MYPINPAD, Colin Greene, comentou: “Estamos liderando este complexo campo de segurança móvel, por isso estamos incrivelmente orgulhosos de ser a primeira empresa a obter uma certificação SPoC exclusiva de software para Android e iOS. Chegar a esse ponto foi o produto de sete anos de inovação e trabalho duro, e estamos ansiosos para implementar nossa tecnologia junto com nossos principais parceiros.

Com os sistemas operacionais Android e iOS ocupando praticamente toda a participação de mercado global de dispositivos inteligentes, agora podemos avançar com a expansão, na escala do uso de dispositivos móveis para entrada de PIN. Este é um ótimo exemplo de como as soluções tecnológicas inovadoras podem ajudar a nivelar o campo de atuação global quando se trata de serviços de pagamento. Também esperamos apresentar nossa solução credenciada em CPoC ainda este ano – portanto, fiquem de olho”.

A solução da MYPINPAD é facilmente integrada a aplicativos de terceiros e é entregue “como serviço”. Ela reduz significativamente os custos em toda a cadeia de valor de pagamento presencial, atendendo aos padrões de segurança da PCI através de atualizações de software. Isso alivia os problemas dos pequenos comércios varejistas, ao mesmo tempo em que atende aos grandes varejistas, liberando-os da manutenção e substituição de propriedades de PDV centradas em hardware antigo.

Sobre a MYPINPAD:

MYPINPAD é um líder global em autenticação pessoal segura para soluções de pagamento em smartphones e tablets disponíveis comercialmente. Nossa tecnologia proprietária e de patente mundial assegura e protege a entrada de informações sensíveis em telas sensíveis ao toque, criando um ambiente confiável. O conjunto de soluções inovadoras da MYPINPAD elimina a dependência de hardware especializado para autenticação pessoal; reduz o custo e a complexidade, promove a rápida adoção e potencializa as capacidades conectadas dos dispositivos inteligentes.

