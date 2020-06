MyHeritage veröffentlicht den Photo Enhancer- verschwommene Fotos werden wieder scharf

Der MyHeritage Photo Enhancer skaliert Fotos mithilfe der bahnbrechenden KI-Technologie

HAMBURG, Deutschland & TEL AVIV, Israel & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, die weltweit führende Plattform für Familienforschung und DNA-Genealogie, gibt heute die Veröffentlichung des MyHeritage Photo Enhancer bekannt. Eine leistungsstarke, neue Funktion, die verschwommene Fotos mit niedriger Auflösung oder geringer Qualität scharf macht. Fotos werden mithilfe einer speziellen Technologie verbessert. Herausragende hochauflösende Ergebnisse werden geliefert.

Der MyHeritage Photo Enhancer nimmt alte oder verschwommene Fotos und erhöht deren Auflösung, sodass die darin enthaltenen Gesichter gestochen scharf und gut definiert sind. Der Photo Enhancer basiert auf einer Deep-Learning-Technologie, die von MyHeritage lizenziert und nahtlos in die Plattform des Unternehmens integriert wurde. Daraus folgen außergewöhnliche Ergebnisse, man sieht wie die Gesichter tatsächlich aussahen. Die Optimierung ist besonders für historische Fotos nützlich, in denen die Gesichter oft klein und verschwommen sind. Sie funktioniert aber auch mit neuen Farbfotos. Die Funktion eignet sich optimal für Fotos, auf denen mehrere Personen zu sehen sind. Die optimierten Gesichter können einzeln angezeigt werden. Die Originalfotos bleiben erhalten und werden durch die Optimierung nicht geändert. Neben den Originalen werden separate Versionen erstellt.

“Der MyHeritage Photo Enhancer ergänzt eine Sammlung technologiebasierter Funktionen auf MyHeritage, mit denen Menschen auf der ganzen Welt auf neue und sinnvolle Weise mit ihrer Familiengeschichte in Verbindung gebracht werden können“, sagt Gilad Japhet, Gründer und CEO von MyHeritage. „Nach dem jüngsten Erfolg unserer Foto-Kolorierungsfunktion sehen wir die Optimierung von Fotos als einen natürlichen nächsten Schritt an und freuen uns, diese Technologie in unsere Familiengeschichtsplattform zu integrieren. Dieser Zusatz macht MyHeritage zur womöglich besten Plattform zum Hochladen, Optimieren und Teilen historischer Fotos. Den Ahnenforschern macht es auch sehr viel Spaß.“

Im Februar 2020 hat das Unternehmen MyHeritage In Color™ veröffentlicht, eine AI-basierte Funktion zum Kolorieren von Schwarzweißfotos. Das Feature gewinnt mit 11,4 Millionen bisher kolorierten Fotos, die in den sozialen Medien in Hülle und Fülle geteilt wurden, enorme Popularität. Die Optimierung und Kolorierung ergänzen sich. Nutzer werden ermutigt, zuvor kolorierte Fotos sowie weitere Fotos zu optimieren.

Integration mit Stammbäumen

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt nutzen die MyHeritage-Plattform, um ihre Familiengeschichte zu erkunden und ihre Familienfotos digital aufzubewahren. MyHeritage-Nutzer haben Hunderte Millionen Fotos auf der Plattform hochgeladen und sie mit Metadaten und Markierungen bereichert, einschließlich Datum, Ort und Personen, die auf den Fotos zu sehen sind. Durch die vergrößerten Gesichter der Vorfahren der Nutzer, bietet der MyHeritage Photo Enhancer ihnen eine größere Wertschätzung dieser. Die Nutzer sind von diesen innovativen Funktionen begeistert. Sie erhalten neue Perspektiven in ihrer Familiengeschichte.

Der MyHeritage Photo Enhancer ist auf der MyHeritage-Plattform und in der kostenlosen mobilen App von MyHeritage für iOS und Android Geräten verfügbar. Dies ist das perfekte Tool zum Scannen und Digitalisieren alter Fotos. Optimierte und/oder kolorierte Fotos können problemlos mit Familie und Freunden auf Facebook, Twitter, WhatsApp und anderen sozialen Medien geteilt werden.

MyHeritage setzt sich für die Wahrung der Authentizität historischer Dokumente ein und unterscheidet daher optimierte Fotos von den Originalen – mithilfe eines speziellen geprägten Zauberstabsymbols in der unteren linken Ecke der optimierten Fotos. In kolorierten Fotos wird ein ähnliches Palettensymbol angezeigt. Fotos, die sowohl verbessert als auch koloriert wurden, enthalten beide Symbole. Auf diese Weise können andere schnell feststellen, ob ein Foto bearbeitet wurde. MyHeritage verpflichtet sich streng zum Schutz der Privatsphäre seiner Nutzer und stellt sicher, dass die Foto-Optimierung und -Kolorierung ausschließlich auf MyHeritage-Servern erfolgt.

Der MyHeritage Photo Enhancer ist eine Freemium-Funktion auf MyHeritage. Zehn Fotos können kostenlos optimiert werden. Für die weitere Nutzung dieser Funktion ist ein Abo erforderlich.

Über MyHeritage

MyHeritage ist die weltweit führende Online-Plattform für Familiengeschichte und DNA-Genealogie. Mit Milliarden historischer Aufzeichnungen und Stammbaumprofilen sowie ausgefeilten Matching-Technologien, können Nutzer mit MyHeritage ihre Vergangenheit und Herkunft entdecken. MyHeritage DNA wurde 2016 veröffentlicht und hat sich mit über 4 Millionen Kunden zu einer der weltweit größten DNA-Datenbanken für Endverbraucher entwickelt. Als weltweit führender Dienst, der Familiengeschichte und DNA-Tests für die Ahnenforschung kombiniert, ist MyHeritage einzigartig positioniert, um Nutzern eine aussagekräftige Erfahrung zu bieten, die ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vereint. MyHeritage ist in 42 Sprachen verfügbar und die beliebteste Plattform für Familiengeschichte in Europa. www.myheritage.de

