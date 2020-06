MyHeritage udgiver fotoforbedrer for at bringe slørede fotos i skarpt fokus

MyHeritage Photo Enhancer opskalerer fotos ved hjælp af banebrydende AI-teknologi

TEL AVIV, Israel & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, den førende globale tjeneste til at opdage din fortid og tage kontrol over din fremtid, annoncerede i dag udgivelsen af MyHeritage Photo Enhancer, en kraftfuld ny funktion, der bringer slørede fotos i lav opløsning eller lav kvalitet i skarpt fokus. Fotos forbedres ved hjælp af specialiseret teknologi, der giver fantastiske high-definition-resultater.

MyHeritage Photo Enhancer tager gamle eller slørede fotos og øger deres opløsning, så ansigterne der vises i dem, er klare og veldefinerede. Photo Enhancer bruger deep learning-teknologi, der blev licenseret af MyHeritage og problemfrit integreret i virksomhedens platform. Den udleder hvordan ansigterne på billederne så ud med usædvanlige resultater. Forbedring er især nyttig til historiske fotos, hvor ansigterne ofte er små og slørede, men fungerer også flot på nye farvefotos. Funktionen fungerer bedst på fotos, hvor flere personer vises, og forbedrede ansigter kan ses en efter en. De originale fotos forbliver intakte og ændres ikke ved forbedringsprocessen, som skaber separate versioner sammen med originaler.

“MyHeritage Photo Enhancer slutter sig til en lang række af teknologibaserede funktioner på MyHeritage, der hjælper mennesker over hele verden med at få forbindelse til deres familiehistorie på nye og meningsfulde måder,” sagde Gilad Japhet, grundlægger og administrerende direktør for MyHeritage. ”Efter den nylige succes med vores fotofravelægningsfunktion så vi fotoforbedring som et naturligt næste skridt, og er begejstrede for at integrere denne teknologi i vores familiehistoriske platform. Denne tilføjelse gør MyHeritage til den bedste platform til uploading, forbedring og deling af historiske fotos. Det gør også slægtsforskning sjovt, som det burde være.”

I februar 2020 lancerede virksomheden MyHeritage In Color™, en AI-baseret funktion, der farvelægger sort-hvide fotos. Funktionen blev enorm populær, med 11,4 millioner fotos farvelagt indtil videre og en overflod af delinger på de sociale medier. Forbedring og farvelægning komplementerer hinanden, og brugerne opfordres til at forbedre fotos, som de tidligere har farvelagt, såvel som at forbedre andre fotos.

Integration med slægtstræer

Millioner af mennesker over hele verden bruger MyHeritage-platformen til at udforske deres familiehistorie og bevare deres familiefotos digitalt. MyHeritage-brugere har uploadet hundrede millioner af fotos til platformen og beriget dem med metadata og tags, herunder dato, sted og personer, som vises på billederne. MyHeritage Photo Enhancer giver brugerne en større forståelse af deres arv gennem deres forfædres opskalerede ansigter. Sammen med farvelægning, giver disse innovative funktioner brugerne nye perspektiver i deres familiehistorie.

MyHeritage Photo Enhancer er tilgængelig på MyHeritage-platformen og på MyHeritage’s gratis mobilapp til iOS og Android, som er det perfekte værktøj til scanning og digitalisering af gamle fotos i fysiske albums. Fotos, der er forbedret og/eller farvelagt, kan let deles med familie og venner på Facebook, Twitter, WhatsApp og andre sociale medier.

MyHeritage forpligter sig til at bevare ægtheden af historiske dokumenter, og skelner derfor forbedrede fotos fra originaler ved hjælp af et særligt tryllestavsymbol nederst i venstre hjørne af forbedrede fotos. På fotos, som er blevet farvelagt, vises et lignende paletsymbol, og fotos, som både er blevet forbedret og farvelagt, har begge symboler side om side. Dette giver andre mulighed for hurtigt at bestemme, om et foto er blevet ændret. MyHeritage er strengt forpligtet til dets brugeres privatliv og sikrer, at fotoforbedring og farvelægning udelukkende bliver gjort på MyHeritage-servere.

MyHeritage Photo Enhancer er en freemium-funktion på MyHeritage. Ti fotos kan forbedres gratis, hvorefter fortsat brug af denne funktion kræver et abonnement.

Om MyHeritage

MyHeritage er den førende globale platform til at opdage og udforske familiehistorie og få værdifuld sundhedsindsigt. Med milliarder af historiske optegnelser og slægttræsprofiler og med sofistikerede matching-teknologier på tværs af alle dens aktiver, giver MyHeritage brugere mulighed for at opdage deres fortid og tage kontrol over deres fremtid. MyHeritage DNA blev lanceret i 2016 og er blevet en af verdens største DNA-databaser for forbrugere med mere end 4 millioner kunder. MyHeritage DNA Sundhedstesten, som blev lanceret i maj 2019, tilføjer omfattende sundhedsrapporter, hvoraf nogle er unikke for MyHeritage, for at hjælpe folk med at forstå, hvordan deres genetik kan påvirke deres helbred og træffe informerede valg for at forbedre deres fremtid. Som verdens førende globale tjeneste, der kombinerer familiehistorie og DNA-testning for slægtsforskning og sundhed, er MyHeritage i en unik position til at tilbyde brugerne en meningsfuld oplevelse fyldt med opdagelser, som forener deres fortid, nutid og fremtid. MyHeritage er tilgængelig på 42 sprog og er den mest populære tjeneste for DNA-testning og forskning i familiehistorie i Europa. www.myheritage.dk

