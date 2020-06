MyHeritage lanserer Photo Enhancer for å gjøre uskarpe bilder skarpt fokuserte

MyHeritage Photo Enhancer oppskalerer bilder ved å bruke banebrytende AI-teknologi

TEL AVIV, Israel & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, den ledende globale tjenesten for å oppdage din fortid og ta kontroll over din fremtid, annonserte i dag lanseringen av MyHeritage Photo Enhancer, en kraftfull ny funksjon som gjør uskarpe bilder med lav oppløsning eller kvalitet skarpt fokuserte. Bilder blir forbedret ved å bruke spesialisert teknologi som gir enestående og høyoppløselige resultater.

MyHeritage Photo Enhancer tar gamle eller uskarpe bilder og øker oppløsningen deres slik at ansiktene som vises i dem er skarpe og veldefinerte. Photo Enhancer er drevet av dyp-læring-teknologi som ble lisensiert av MyHeritage og sømløst integrert i selskapets plattform. Den antar hvordan ansiktene i bildene så ut med eksepsjonelle resultater. Forbedring er spesielt egnet for historiske bilder der ansiktene ofte er små og uskarpe, men fungerer også like fint på nye fargebilder. Funksjonen fungerer best på bilder av flere folk, og forbedrede ansikter kan bli vist én og én. De originale bildene forblir intakte og endres ikke av forbedringsprosessen. Den lager separate versjoner ved siden av originalene.

“MyHeritage Photo Enhancer blir en del av en sterk serie av teknologibaserte funksjoner på MyHeritage som hjelper folk rundt om i verden med å tilnærme seg sin slektshistorie på nye og meningsfulle måter,” sa Gilad Japhet, grunnlegger og CEO av MyHeritage. “Etter den nylige suksessen til vår funksjon for fargelegging av bilder, anså vi bildeforbedring som et naturlig neste steg, og er begeistret over å integrere denne teknologien i vår plattform for slektshistorie. Denne utvidelsen gjør MyHeritage til den beste plattformen for å laste opp, forbedre og dele historiske bilder, uten unntak. Den gjør også slektsforskning gøy, slik det skal være.”

Selskapet innførte MyHeritage In Color™ i februar 2020, en AI-basert funksjon som fargelegger svart-hvitt-bilder. Funksjonen høstet enorm popularitet, med så langt 11,4 millioner bilder fargelagt og delt på sosiale medier i overflod. Forbedring og fargelegging komplementerer hverandre, og brukere er invitert til å forbedre bilder som de tidligere har fargelagt, i tillegg til andre bilder.

Integrasjon med slektstrær

Millioner av mennesker rundt om i verden bruker plattformen MyHeritage for å utforske sin slektshistorie og å ta vare på sine familiebilder digitalt. MyHeritage-brukere har lastet opp hundrevis av millioner av bilder til plattformen og forbedret dem med metadata og emneord, inkludert datoen, stedet og personer som blir vist på bildene. MyHeritage Photo Enhancer gir, gjennom de oppskalerte ansiktene av sine forfedre, brukere en større verdsettelse av sin herkomst. Sammen med fargelegging gleder disse innovative funksjonene brukere med nye perspektiver på sin slektshistorie.

MyHeritage Photo Enhancer er tilgjengelig på MyHeritage-plattformen og på MyHeritage’ gratis mobilapp for iOS og Android, noe som er det perfekte verktøyet for å skanne og digitalisere gamle bilder i fysiske album. Bilder som er forbedret og/eller fargelagte, kan enkelt deles med familie og venner på Facebook, Twitter, WhatsApp og andre sosiale medier.

MyHeritage er forpliktet til å ta vare på autentisiteten til historiske dokumenter, og skiller derfor bilder som er forbedret fra de originale, ved å bruke et spesielt preget tryllestavsymbol nederst i venstre hjørne av forbedrede bilder. I bilder som har blitt fargelagte, blir det vist et liknende palettsymbol, og bilder som både har blitt forbedret og fargelagt viser begge symbolene side ved side. Dette lar andre raskt finne ut av om et bilde har blitt modifisert. MyHeritage er strengt forpliktet til personvernet til sine brukere og forsikrer at forbedring og fargelegging av bilder foregår eksklusivt på MyHeritage-servere.

MyHeritage Photo Enhancer er en freemiumfunksjon på MyHeritage. Ti bilder kan bli gratis forbedret, mens fortsatt bruk av denne funksjonen etter dette krever et abonnement.

Om MyHeritage

MyHeritage er den ledende globale plattformen for oppdagelser og utforsking av slektshistorie og anskaffelse av verdifull helsemessig innsikt. Med milliarder av historiske dokumenter og slektstreprofiler, og med sofistikerte teknologier for matching som jobber på tvers av alle sine egenskaper, lar MyHeritage brukere utforske sin fortid og ta kontroll over sin fremtid. MyHeritage DNA har etter lanseringen i 2016 blitt en av verdens største DNA-databaser for forbrukere, med over 4 millioner kunder. MyHeritage DNA Helse-test som ble lansert i mai 2019, legger til omfattende helserapporter, noen unike for MyHeritage, for å hjelpe folk med å forstå hvordan deres genetikk kan påvirke deres helse og ta informerte valg for å forbedre sin fremtid. Som verdens ledende globale tjeneste som kombinerer slektshistorie og DNA-testing for slektsforskning og helse, er MyHeritage unikt posisjonert til å tilby brukere en meningsfull opplevelse med oppdagelser som forener deres fortid, nåtid og fremtid. MyHeritage er tilgjengelig på 42 språk, og dermed den mest populære tjenesten for DNA-test og slektshistorie i Europa. www.myheritage.no

Contacts

MyHeritage



Rafi Mendelsohn



Direktør for PR og sosiale medier



Telefon: 917-725-5018



E-post: [email protected]