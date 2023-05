MyHeritage lanserar Reimagine: En innovativ fotoapp för att skanna, förbättra och dela familjefoton

Det första steget för att bevara familjefoton som förvaras i fotoalbum och skolådor är att skanna dem. Därför har Reimagine en innovativ funktion för att skanna flera sidor, som utvecklats av MyHeritages AI-team. Det gör att du snabbt och enkelt kan skanna hela albumsidor eller flera foton med ett enda tryck. Skannern använder sedan modern, molnbaserad AI-teknik för att automatiskt identifiera de olika bilderna, samt klippa dem, vilket sparar timmar av arbete jämfört med traditionella skannrar. Skannade foton sparas i ett album i appen och säkerhetskopieras i ditt molnkonto på MyHeritage. Användare kan enkelt integrera foton i MyHeritages innovativa familjeträd och använda taggar för att lägga till namn till ansikten i bilderna. De får även tillgång till bilderna via MyHeritages webbplats på dator. Alla MyHeritages AI-verktyg för att förbättra foton finns tillgängliga direkt i Reimagine-appen. Med endast några klick kan ett skadat gammal svartvitt foto skannas och återställas, förbättras, färgläggas och till och med animeras. De förbättrade bilderna (eller de skannade originalversionerna) kan delas med familj och vänner på sociala medier eller via användarens släktplats på MyHeritage.

