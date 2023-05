MyHeritage lanceert Reimagine: Een innovatieve foto-app voor het scannen, verbeteren en delen van familiefoto’s

Reimagine bevat een krachtige reeks toonaangevende AI-technologieën, waaronder het scannen van foto’s op meerdere pagina’s en het inkleuren, verbeteren, repareren en animeren van foto’s

TEL AVIV, Israel & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, het internationale toonaangevende platform voor familiegeschiedenis, kondigt vandaag de lancering aan van Reimagine, een baanbrekende mobiele app voor familiefoto’s. Reimagine beschikt over een krachtige fotoscanner die het op hoge snelheid scannen van volledige albumpagina’s mogelijk maakt, en over toonaangevende AI-tools van MyHeritage voor het verbeteren van historische foto’s. In combinatie met de mogelijkheden van MyHeritage voor het delen van familiefoto’s, maken deze functies Reimagine de ideale app voor het ordenen van oude en nieuwe familiefoto’s. Reimagine is beschikbaar voor zowel iOS als Android.

De eerste stap voor het digitaal behouden van familiefoto’s die in fotoalbums en schoenendozen worden bewaard, is het scannen ervan. Om aan deze behoefte te voldoen, bevat Reimagine de allernieuwste scannerfunctie voor meerdere pagina’s, ontwikkeld door het AI-team van MyHeritage. Zo kunt u volledige albumpagina’s of meerdere op zichzelf staande foto’s met één tik eenvoudig en snel scannen. De scanner maakt vervolgens gebruik van baanbrekende, cloudgebaseerde AI om de afzonderlijke foto’s te detecteren en bij te snijden. Zo worden uren werk bespaard die normaal gesproken nodig zouden zijn met andere scanners. Gescande foto’s worden opgeslagen in een album binnen de app, met een back-up in een cloud-account op MyHeritage. Gebruikers kunnen eenvoudig de foto’s integreren met het innovatieve stamboomplatform van MyHeritage en de tag-mogelijkheden van foto’s gebruiken om namen aan de gezichten te koppelen. Ze kunnen ook hun foto’s gebruiken via de website van MyHeritage op een desktopcomputer. Alle veelgeprezen AI-tools van MyHeritage voor het verbeteren van foto’s zijn rechtstreeks in de Reimagine-app beschikbaar. Met slechts enkele tikken kunt u een oude en beschadigde zwart-witfoto scannen en prachtig restaureren, verbeteren, inkleuren en zelfs animeren. De verbeterde foto’s (of de originele gescande versies) kunnen eenvoudig met familie en vrienden worden gedeeld op social media, of via de familiesite van de gebruiker op MyHeritage.

Miljoenen gebruikers uit de hele wereld hebben al genoten van de fotofuncties van MyHeritage zoals Deep Nostalgia™ en hebben hun resultaten op social media gedeeld, waardoor de mobiele MyHeritage-app in tientallen landen naar de top van de downloadlijsten van app-stores omhoog is geschoten. Met Reimagine kunnen gebruikers profiteren van een op zichzelf staande app die volledig is gericht op familiefoto’s en die de beste AI-technologieën combineert, om zo hun foto’s met een nostalgische inslag te kunnen scannen en verbeteren. De tools voor het verbeteren van foto’s omvatten het inkleuren van zwart-witfoto’s, restaureren van vervaagde kleuren, repareren van krassen en vouwen, verscherpen van wazige foto’s met verbetering van de resolutie en animeren van foto’s. Er kunnen ook audio-opnames worden toegevoegd om de verhalen achter de foto’s te vertellen. De originele foto’s worden nooit aangepast; wanneer er één of meer fotoverbeteringen worden aangebracht, wordt er een nieuwe, verbeterde versie aangemaakt en opgeslagen naast de originele foto die intact blijft. Als onderdeel van de toewijding van MyHeritage voor verantwoordelijke en ethische AI, worden er watermerken toegevoegd aan foto’s die zijn bewerkt met AI-functies.

“Sinds de lancering van onze eerste AI-fotofunctie meer dan drie jaar geleden, heeft MyHeritage een revolutie ontketend in de manier waarop mensen met hun familiefoto’s omgaan”, aldus Gilad Japhet, oprichter en CEO van MyHeritage. “Foto’s zijn een belangrijke toegangspoort naar de boeiende wereld van familiegeschiedenis, en naarmate ons aanbod van fototools zich uitbreidde, besloten we om Reimagine te ontwikkelen; een speciale app voor familiefoto’s die nieuwe doelgroepen aanmoedigt hun familieherinneringen vast te leggen en tot leven te brengen. Herinneringen zijn het best wanneer ze worden gedeeld met je geliefden, en Reimagine maakt het eenvoudig om je dierbare momenten samen opnieuw te beleven.”

Bij de lancering is Reimagine beschikbaar in 11 talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Nederlands, Deens, Portugees (Brazilië), Zweeds, Noors, Italiaans en Fins. In de toekomst worden er aanvullende talen toegevoegd.

Wat betreft de kosten: gebruikers kunnen een beperkt aantal foto’s gratis scannen en verbeteren. Voor het scannen en verbeteren van een onbeperkt aantal foto’s is een abonnement vereist. Er zijn maandelijkse en jaarlijkse abonnementen beschikbaar.

Reimagine kan worden gedownload via de App Store en Google Play.

Over MyHeritage

MyHeritage is het toonaangevende wereldwijde ontdekkingsplatform voor familiegeschiedenis. Met miljarden historische records en stamboomprofielen, en met geavanceerde matching-technologieën, biedt MyHeritage gebruikers het plezier hun verleden te ontdekken en hun toekomst in handen te nemen. MyHeritage is de populairste dienst voor familiegeschiedenis en DNA testen in Europa, en wordt wereldwijd vertrouwd door miljoenen gebruikers. Sinds 2020 is MyHeritage de plek voor ‘s werelds meest geavanceerde AI-technologieën voor het animeren, repareren, verbeteren en inkleuren van historische foto’s. www.myheritage.nl

Contacts

MyHeritage



Willeke Binnendijk



Country Manager Nederland



Telefoon: 06-83650393



E-mailadres: [email protected]