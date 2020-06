MyHeritage lança Photo Enhancer para fazer fotos embaçadas ficarem em foco

MyHeritage Photo Enhancer aprimora fotos usando tecnologia inovadora de IA

TEL AVIV, Israel & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, o principal serviço global para descobrir o seu passado e potencializar o seu futuro, anunciou hoje o lançamento do MyHeritage Photo Enhancer, um novo recurso poderoso que coloca fotos embaçadas, de baixa resolução ou baixa qualidade, em foco nítido. As fotos são aprimoradas usando tecnologia especializada que produz excelentes resultados em alta definição.

O MyHeritage Photo Enhancer usa fotos antigas ou borradas e aumenta sua resolução para que os rostos que aparecem nelas sejam nítidos e bem definidos. O Photo Enhancer é desenvolvido com a tecnologia de aprendizagem profunda, licenciada pelo MyHeritage e totalmente integrada à plataforma da empresa. Ela infere a aparência dos rostos nas fotos com resultados excepcionais. O aprimoramento é particularmente útil para fotos históricas em que os rostos geralmente são pequenos e embaçados, mas funciona igualmente bem em fotos coloridas mais recentes. O recurso funciona melhor em fotos nas quais várias pessoas aparecem e os rostos aprimorados podem ser visualizados um por um. As fotos originais permanecem intactas e não são alteradas pelo processo de aprimoramento, que cria versões separadas ao lado das originais.

“O MyHeritage Photo Enhancer se une a um robusto conjunto de recursos baseados em tecnologia no MyHeritage que ajudam as pessoas ao redor do mundo a se conectarem com a história da família de maneiras novas e significativas”, disse Gilad Japhet, fundador e CEO do MyHeritage. “Após o sucesso recente de nosso recurso de colorização de fotos, vimos o aprimoramento das fotos como um próximo passo natural e estamos entusiasmados por integrar essa tecnologia em nossa plataforma de história da família. Essa adição faz do MyHeritage a melhor plataforma para upload, aprimoramento e compartilhamento de fotos históricas, sem nenhuma concorrência. Também torna a genealogia divertida, como deveria ser. ”

Em fevereiro de 2020, a empresa lançou o MyHeritage In Color™, um recurso baseado em IA que colore fotos em preto e branco. O recurso ganhou enorme popularidade, com 11,4 milhões de fotos coloridas até agora e compartilhadas em abundância nas mídias sociais. O aprimoramento e a colorização se complementam e os usuários são convidados a realçar as fotos que coloriram anteriormente, bem como outras fotos.

Integração com árvores genealógicas

Milhões de pessoas em todo o mundo usam a plataforma MyHeritage para explorar a história da família e preservar digitalmente as fotos da família. Os usuários do MyHeritage enviaram centenas de milhões de fotos para a plataforma e as enriqueceram com metadados e tags, incluindo a data, o local e os indivíduos que aparecem nas fotos. O MyHeritage Photo Enhancer oferece aos usuários uma maior valorização de sua herança através dos rostos ampliados de seus ancestrais. Juntamente com a colorização, esses recursos inovadores encantam os usuários com novas perspectivas da história da família.

O MyHeritage Photo Enhancer está disponível na plataforma MyHeritage e no aplicativo móvel gratuito do MyHeritage para iOS e Android, que é a ferramenta perfeita para escanear e digitalizar fotos antigas em álbuns físicos. Fotos aprimoradas e/ou coloridas podem ser facilmente compartilhadas com familiares e amigos no Facebook, Twitter, WhatsApp e outras mídias sociais.

O MyHeritage compromete-se a preservar a autenticidade dos documentos históricos e, portanto, diferencia as fotos aprimoradas das originais usando um símbolo especial de varinha mágica em relevo no canto inferior esquerdo das fotos aprimoradas. Nas fotos coloridas, um símbolo de paleta semelhante é exibido e as fotos aprimoradas e coloridas apresentam os dois símbolos lado a lado. Isso permite que outras pessoas determinem rapidamente se uma foto foi modificada. O MyHeritage está estritamente comprometido com a privacidade de seus usuários e garante que o aprimoramento e a coloração das fotos ocorram exclusivamente nos servidores MyHeritage.

O MyHeritage Photo Enhancer é um recurso freemium no MyHeritage. Dez fotos podem ser aprimoradas gratuitamente, após o que o uso contínuo desse recurso requer uma assinatura.

Sobre o MyHeritage

O MyHeritage é a principal plataforma de descoberta global para explorar a história da família e obter informações valiosas sobre a saúde. Com bilhões de registros históricos e perfis de árvore genealógica, e com sofisticadas tecnologias de correspondência que funcionam em todos os seus ativos, o MyHeritage permite que os usuários descubram seu passado e capacitem seu futuro. Lançado em 2016, o MyHeritage DNA se tornou um dos maiores bancos de dados de DNA de consumidores do mundo, com mais de 4 milhões de clientes. O teste de DNA de Saúde do MyHeritage, lançado em maio de 2019, adiciona relatórios de saúde abrangentes, alguns exclusivos do MyHeritage, para ajudar as pessoas a entender como sua genética pode afetar sua saúde e fazer escolhas informadas para melhorar seu futuro. Como o principal serviço do mundo que combina história familiar e testes de DNA para genealogia e saúde, o MyHeritage está em uma posição única para oferecer aos usuários uma experiência de descoberta significativa que une seu passado, presente e futuro. Disponível em 42 idiomas, o MyHeritage é o serviço de teste de DNA e história da família mais popular da Europa. www.myheritage.com.br

Contacts

MyHeritage



Rafi Mendelsohn



Director of PR & Social Media



Phone: 917-725-5018



Email: [email protected]