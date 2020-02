MyHeritage introduceert baanbrekende functie om zwart-witfoto’s automatisch in te kleuren

MyHeritage In Color™ maakt gebruik van op AI gebaseerde technologie onder licentie van DeOldify om zwart-witfoto’s binnen seconden in te kleuren, zodat iedereen zijn historische familiefoto’s in een heel nieuw daglicht kan bekijken

TEL AVIV, Israël & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, de toonaangevende wereldwijde dienst voor het ontdekken van uw verleden en het versterken van uw toekomst, heeft vandaag de release van MyHeritage In Color™ aangekondigd, een innovatieve functie die automatisch zwart-witfoto’s inkleurt en ongelooflijke resultaten produceert. Foto’s worden ingekleurd met behulp van geavanceerde deep learning-technologie die momenteel exclusief is voor MyHeritage.

MyHeritage In Color™ produceert levensechte kleurenfoto ‘s met uitzonderlijke aandacht voor detail. De technologie is getest met behulp van miljoenen foto’s en heeft een begrip van onze wereld en zijn kleuren ontwikkeld. De resultaten zijn realistischer en van superieure kwaliteit vergeleken met die welke worden gegenereerd door andere automatische kleuringtools die momenteel beschikbaar zijn. De zwart-witfoto’s blijven intact en worden niet gewijzigd door het kleurproces, dat naast de originele foto’s, nieuwe foto’s oplevert.

De technologie voor het inkleuren van foto’s is van DeOldify en gelicenseerd door MyHeritage, gemaakt door software-ontwikkelaars Jason Antic en Dana Kelley. De technologie is gebaseerd op Self-Attention Generative Adversarial Networks (SAGAN), geïntroduceerd in mei 2018. Een vroege versie van DeOldify-technologie is door Antic en Kelley bijgedragen aan het publieke domein in November 2018. Antic en Kelley maakten een bijgewerkte versie in mei 2019. Sindsdien zijn Antic en Kelley de technologie blijven verbeteren en verfijnen. De nieuwste versie produceert kleurenfoto’s van ongekende kwaliteit en is momenteel alleen beschikbaar op MyHeritage.

“De foto’s ingekleurd door MyHeritage In Color™ zijn simpelweg adembenemend. Bij het gebruik van onze eenvoudige stamboomfuncties, miljarden historische gegevens en automatische matching technologie, helpt deze geweldige nieuwe functie te voldoen aan onze missie om het verleden weer tot leven te wekken,” aldus Gilad Japhet, oprichter en CEO van MyHeritage. “Persoonlijk was het voor mij heel emotioneel om mijn zwart-witte familiefoto’s voor het eerst opnieuw te zien in kleur. De reacties van mijn familieleden met wie ik ze heb gedeeld, jong en oud, waren onbetaalbaar. Miljoenen mensen zullen nu ontdekken hoe cool familiegeschiedenis echt is. ”

“Na ons de afgelopen jaren te hebben gewijd aan de ontwikkeling van deze technologie om foto’s in te kleuren, waarbij we obsessief naar perfectie streefden, zijn we enthousiast over integratie van DeOldify in het MyHeritage platform voor familiegeschiedenis, zodat mensen nieuwe inzichten kunnen verkrijgen uit hun historische familiefoto’s,” aldus Jason Antic, co-creator van DeOldify. “We staan achter de visie van MyHeritage om iedereen te helpen hun familieverhaal te begrijpen, en onze technologie zal mensen een diepere band geven met degenen die vóór hen kwamen, waardoor ze op een unieke en betekenisvolle manier met hun familiegeschiedenis kunnen omgaan. We zijn oprecht erg enthousiast over de samenwerking met een bedrijf dat zo’n bewonderenswaardige missie heeft en zijn blij met hun hulp om de technologie de komende jaren nog verder te verbeteren. ”

Naadloze integratie met stambomen

Miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken MyHeritage om hun familiegeschiedenis te verkennen, en hun oude familiefoto’s te digitaliseren, behouden en te uploaden naar hun online stambomen. MyHeritage gebruikers hebben al honderden miljoenen zwart -wit foto’s naar het platform geüpload, deze verbeterd met meta-data, en de individuen getagd die in de foto’s verschijnen. Met MyHeritage In Color™ kunnen gebruikers nu hun historische foto’s binnen enkele seconden inkleuren en een diepe verbinding ervaren met hun familiegeschiedenis als nooit tevoren.

Kleuring is beschikbaar in zowel de online fotoalbums van MyHeritage als in de gratis mobiele app MyHeritage voor iOS en Android, het perfecte hulpmiddel voor het scannen van oude foto’s in fysieke albums en het omzetten ervan in digitale media. Ingekleurde foto’s kunnen gemakkelijk worden gedeeld met familie en vrienden op Facebook, Twitter en andere social media.

Als onderdeel van MyHeritage’s betrokkenheid bij het behoud van authenticiteit van historische documenten, maakt het onderscheid tussen ingekleurde foto’s versus foto’s die oorspronkelijk in kleur zijn gefotografeerd, met behulp van een speciaal reliëf palet icoon in de linkerbenedenhoek van ingekleurde foto’s. Ofschoon zeer realistisch, automatisch ingekleurde foto’s hebben kleuren die worden gesimuleerd door automatische algoritmen en deze kleuren zijn mogelijk niet identiek aan de real-life kleuren van het originele beeld. MyHeritage hoopt dat deze manier om verantwoordelijk te handelen, zal worden overgenomen door anderen die gebruik maken van de technologie om foto’s in te kleuren.

MyHeritage In Color™ is een freemium- functie op MyHeritage. Verschillende foto’s kunnen gratis worden ingekleurd, waarna voor blijvend gebruik van deze functie een abonnement nodig is.

Over MyHeritage

MyHeritage is het toonaangevende wereldwijde ontdekkingsplatform voor het verkennen van familiegeschiedenis. Met miljarden historische records en stamboomprofielen, en met geavanceerde matchingtechnologieën voor al zijn middelen, kunnen gebruikers met MyHeritage hun verleden ontdekken en hun toekomst versterken. MyHeritage DNA werd in 2016 gelanceerd en is uitgegroeid tot een van ‘s werelds grootste consumenten-DNA-databases, met meer dan 3,8 miljoen personen. Als ‘s werelds toonaangevende wereldwijde dienst die familiegeschiedenis en DNA-tests voor genealogie en gezondheid combineert, is MyHeritage uniek gepositioneerd om gebruikers een betekenisvolle ervaring te bieden die ontdekkingen over hun verleden, heden en toekomst verenigt. MyHeritage is beschikbaar in 42 talen en de populairste dienst voor DNA-testen en familiegeschiedenis in Europa.

Zie ook www.myheritage.nl

MyHeritage In Color™ is toegankelijk via www.myheritage.nl/incolor.

