Mouser s’intéresse de près aux possibilités des réseaux 5G privés dans le cinquième épisode d’Empowering Innovation Together

DALLAS & FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mouser Electronics, Inc., le distributeur leader du secteur du Lancement de nouveaux produits (abrégé « NPI »), qui offre la plus vaste sélection de semi-conducteurs et de composants électroniques™, annonce aujourd’hui le prochain chapitre de son programme primé Empowering Innovation Together™ (abrégé « EIT »). Le nouvel épisode explore le cas d’utilisation commerciale des réseaux 5G non-publics pour les déploiements IoT industriels, qui peuvent être détenus, gérés et sécurisés de manière indépendante via 5G New Radio (NR) Version 16.





La 5G NR offre des spectres sous licence et sans licence dans les bandes inférieures à 1 GHz, inférieures à 6 GHz, celles de 24 GHz à 29 GHz et celles de 37 GHz à 43 GHz. Grâce à des spectres sans licence tels que l’Accès à autorisation générale (GAA) des services radio à large bande citoyens (CBRS) dans la bande de 3550 à 3700 MHz (3,5 GHz), les entreprises peuvent tirer parti d’une combinaison illimitée d’applications IoT sans le temps et les frais liés à des licences. L’épisode Private 5G Networks est parrainé par Amphenol RF, Analog Devices, Intel®, Molex, RECOM et AMD Xilinx.

À travers un nouvel épisode du podcast The Tech Between Us, une nouvelle vidéo Then, Now & Next et d’autres contenus exclusifs, Mouser donne au public un aperçu plus approfondi des études de cas et des exemples concrets des réseaux 5G non publics pour les déploiements industriels, ce qui rend les données sécurisées disponibles sur site et améliore la latence des applications au sein des installations industrielles.

« Dans un écosystème de technologies toujours connecté, les réseaux 5G privés peuvent transférer des données sensibles à grande vitesse dans un environnement sécurisé », déclare Glenn Smith, PDG de Mouser Electronics. « Grâce au contenu partagé dans ce dernier épisode d’EIT, nous espérons que nos abonnés obtiendront de nouvelles informations sur la meilleure façon d’exploiter les réseaux 5G privés pour les applications industrielles à faible latence. »

Raymond Yin, l’hôte de The Tech Between Us et directeur du contenu technique chez Mouser Electronics, accueille Gilad Garon, fondateur et PDG d’ASOCS, pour une conversation animée. L’épisode du podcast est disponible sur le site Web Mouser, Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Pandora et Spotify.

« J’espère que les auditeurs apprécieront ma conversation avec Raymond autant que moi », déclare Garon. « La 5G transforme la technologie cellulaire en un logiciel qui permet une quantité incroyable de personnalisation. Les réseaux 5G privés permettent aux administrateurs de créer et de gérer facilement une connectivité sécurisée, ultra-rapide et fiable, personnalisée de manière unique pour les besoins de leur entreprise. »

Créé en 2015, le programme Empowering Innovation Together de Mouser est l’un des programmes les plus reconnus du secteur des composants électroniques. Pour en savoir plus, visitez https://www.mouser.com/empowering-innovation et suivez Mouser sur Facebook et Twitter.

En tant que distributeur mondial agréé, Mouser propose la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et de composants électroniques les plus récents, en stock et prêts à être expédiés. Les clients de Mouser peuvent s’attendre à des produits certifiés comme authentiques à 100 %, entièrement traçables, qu’offrent chacun de ses partenaires fabricants. Pour aider à accélérer la conception imaginée par ses clients, le site Web de Mouser héberge une vaste bibliothèque de ressources techniques, y compris un Centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques produits, des conceptions de référence spécifiques aux fournisseurs, des notes d’application, des informations de conception technique, des outils d’ingénierie et d’autres informations utiles.

Mouser Electronics, une société de Berkshire Hathaway, est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques qui se concentre sur les Introductions de nouveaux produits de ses principaux partenaires fabricants. Au service de la communauté mondiale des ingénieurs en conception électronique et des acheteurs, le site Web du distributeur mondial, mouser.com, est disponible en plusieurs langues et devises, et propose plus de 6,8 millions de produits issus de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser propose 27 sites d’assistance dans le monde entier pour fournir un service clientèle de premier ordre dans la langue, la devise et le fuseau horaire locaux. Le distributeur livre plus de 650 000 clients dans 223 pays/territoires à partir de ses installations de distribution ultramodernes de 93 000 m2 (1 million de pieds carrés) situées dans la grande agglomération de Dallas, au Texas. Pour plus d’informations, visitez https://www.mouser.com/.

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société mentionnés ici peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

