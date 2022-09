Mouser mergulha de cabeça nas possibilidades das redes 5G privadas no quinto episódio do Empowering Innovation Together

DALLAS e FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mouser Electronics, Inc., o distribuidor da indústria com liderança na Introdução de Novos Produtos (NPI) com a mais ampla seleção de semicondutores e componentes eletrônicos™, anunciou hoje o próximo capítulo do seu premiado programa Empowering Innovation Together™. O novo episódio explora o caso de uso de negócio de redes 5G privadas para implantações industriais de IoT, que podem ser de propriedade independente, gerenciadas e protegidas por meio do 5G New Radio (NR) Versão 16.





O 5G NR oferece espectros licenciados e não licenciados nas bandas sub-1 GHz, sub-6 GHz, 24 GHz a 29 GHz e 37 GHz a 43 GHz. Por meio de espectros não licenciados, como o General Authorization Access (GAA) do Citizens Broadband Radio Services (CBRS) na banda de 3.550 a 3.700 MHz (3,5 GHz), as empresas podem aproveitar uma combinação aparentemente ilimitada de aplicativos de IoT sem o tempo e as despesas do licenciamento. A implantação de redes 5G privadas é patrocinada pela Amphenol RF, Analog Devices, Intel®, Molex, RECOM e AMD Xilinx.

Por meio de um novo episódio do podcast The Tech Between Us, um novo vídeo Then, Now & Next e outro conteúdo exclusivo, a Mouser oferece ao público um olhar mais aprofundado dos estudos de casos e exemplos da vida real de redes 5G privadas para implantações industriais, que disponibiliza dados seguros no local e melhora a latência para aplicativos em instalações industriais.

“Em um ecossistema de tecnologias sempre conectado, as redes 5G privadas podem transferir dados sensíveis em um ambiente seguro em altas velocidades”, diz Glenn Smith, presidente e diretor executivo (CEO) da Mouser Electronics. “Através de conteúdo compartilhado, esperamos que nossos seguidores obtenham um novo ponto de vista sobre como aproveitar melhor as redes 5G privadas para aplicativos industriais de baixa latência.”

O anfitrião do podcast The Tech Between Us, Raymond Yin, diretor de Conteúdo Técnico na Mouser Electronics, dá as boas-vindas a Gilad Garon, fundador e diretor executivo (CEO) da ASOCS, para uma conversa animada. O episódio do podcast está disponível no site da Mouser, Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Pandora e Spotify.

“Espero que os ouvintes gostem de minha conversa com Raymond tanto quanto eu gostei”, disse Garon. “O 5G transforma a tecnologia de celular em software que possibilita uma quantidade absurda de personalização. As redes 5G privadas permitem aos administradores criar e gerenciar facilmente a conectividade segura, super-rápida e confiável, exclusiva para as necessidades de suas empresas.”

Estabelecido em 2015, o programa Empowering Innovation Together da Mouser é um dos programas mais reconhecidos do setor de componentes eletrônicos. Para saber mais, acesse https://www.mouser.com/empowering-innovation e siga a Mouser no Facebook e Twitter.

Para mais novidades da Mouser, acesse https://www.mouser.com/newsroom/.

Como uma distribuidora global autorizada, a Mouser oferece a mais ampla seleção do mundo dos mais recentes semicondutores e componentes eletrônicos, em estoque e prontos para serem enviados. Os clientes da Mouser podem esperar produtos 100% certificados e genuínos que são totalmente rastreáveis de cada um de seus parceiros fabricantes. Para ajudar a acelerar os projetos dos clientes, o site da Mouser hospeda uma extensa biblioteca de recursos técnicos, que inclui um Centro de Recursos Técnicos, juntamente com folhas de dados do produto, projetos de referência específicos do fornecedor, notas de requisição, informações de projeto técnico, ferramentas de engenharia e outras informações úteis.

