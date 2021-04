Mouser Electronics revela o programa Empowering Innovation Together 2021 com podcast de estreia sobre tecnologia 5G

EE Raymond Yin explora a quinta geração de redes sem fio e o que está por vir na 6G

DALLAS & FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–A Mouser Electronics Inc. anunciou hoje o lançamento da sua série 2021 do premiado programa Empowering Innovation Together™, com a estreia de um novo podcast, The Tech Between Us. A nova série irá mergulhar mais profundamente na tecnologia do que antes, abrangendo um acervo oportuno de podcasts, vídeos, artigos, blogs e infográficos concentrados nas principais tendências de tecnologia atuais, começando com a 5G.





O primeiro episódio do podcast The Tech Between Us destacará a tecnologia 5G e está disponível no website da Mouser, Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Pandora e Spotify.

“Estamos muito empolgados com a série EIT desse ano, incluindo um novo podcast que irá informar, educar e entreter”, disse Glenn Smith, presidente e diretor executivo da Mouser Electronics, uma distribuidora líder global dos mais recentes semicondutores e componentes eletrônicos. “Em um mundo onde ‘conexão’ tem um significado todo novo, estamos mais interligados que nunca, graças às mentes inovadoras de tecnólogos, engenheiros e inovadores levando o mundo para a frente.”

A cada mês, a série explora uma nova tendência tecnológica através de diversas peças de conteúdo. No episódio de estreia do podcast sobre 5G, Raymond Yin, diretor de conteúdo de engenharia da Mouser, entrevista o Dr. Matthieu Bloch, professor associado da Escola de Engenharia Elétrica e de Computação do Instituto de Tecnologia da Geórgia, e debate os recursos e impacto da quinta geração de tecnologia sem fio nas comunicações, robótica, manufatura e automação.

A série EIT 2021 também terá quatro pequenos vídeos, Then, Now and Next, como também artigos, blogs, infográficos e outros conteúdos com conversas lideradas por líderes de pensamento da Mouser e outros especialistas. Os próximos tópicos sobre tecnologia após a 5G irão se aprofundar em fornecimento de energia, automação e outros, e explorar novas tecnologias de produtos como sensores, RF e sem fio, e gerenciamento de energia. O programa irá destacar diversos desenvolvimentos de novos produtos e revelar os desenvolvimentos técnicos necessários para acompanhar o ritmo da inovação no mercado.

O conteúdo sobre a tendência da tecnologia 5G é patrocinado pelos valiosos parceiros fabricantes da Mouser, Amphenol ICC, Amphenol SV, Analog Devices, Intel®, Microchip Technology, Qorvo e TE Connectivity.

Estabelecido em 2015, o programa Empowering Innovation Together é um dos programas de componentes eletrônicos mais reconhecidos do setor. Para saber mais, acesse https://www.mouser.com/empowering-innovation e siga a Mouser no Facebook e Twitter.

Sobre a Mouser Electronics

A Mouser Electronics, uma empresa Berkshire Hathaway, é uma distribuidora autorizada de componentes eletrônicos e semicondutores com foco em novas introduções de produtos dos seus fabricantes parceiros líderes. Atendendo a comunidade global de engenheiros de projeto e compradores, o site da distribuidora global, mouser.com está disponível em diversos idiomas e moedas, e apresenta mais de cinco milhões de produtos de mais de 1.100 marcas de fabricantes. A Mouser oferece 27 locais de suporte mundialmente, para fornecer o melhor atendimento ao cliente no idioma, moeda e fuso horário local. A distribuidora despacha para mais de 630.000 clientes em 223 países/territórios a partir das suas instalações de distribuição de ponta com 1 milhão de pés quadrados, na região metropolitana de Dallas, Texas. Para mais informações, acesse https://www.mouser.com/.

Marcas registradas

Mouser e Mouser Electronics são marcas comerciais registradas da Mouser Electronics, Inc. Todos os demais produtos, logotipos e nomes de empresas mencionados aqui podem ser marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Para mais informações, entre em contato com:



Kevin Hess, Mouser Electronics



Vice-presidente sênior de Marketing



+1 (817) 804-3833



[email protected]

Para solicitações de imprensa, entre em contato com:



Kelly DeGarmo, Mouser Electronics



Gerente de Comunicações Corporativas e Relações com a Mídia



+1 (817) 804-7764



[email protected]