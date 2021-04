Mouser Electronics presenta el programa Empowering Innovation Together 2021 con un podcast debut sobre la tecnología 5G

EE Raymond Yin explora la quinta generación de tecnología inalámbrica y el futuro de 6G

DALLAS y FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Hoy, Mouser Electronics Inc. anunció el lanzamiento de la serie 2021 del programa galardonado Empowering Innovation Together™, con el debut de un nuevo podcast, The Tech Between Us (La tecnología entre nosotros). Las series nuevas profundizarán más que nunca en la tecnología, y abarcarán una colección oportuna de podcasts, videos, artículos, blogs e infografías que se centran en las tendencias tecnológicas claves de hoy, y comenzará con la 5G.





El primer episodio del podcast The Tech Between Us (La tecnología entre nosotros) destacará la tecnología 5G, y está disponible en el Sitio web de Mouser, Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Pandora y Spotify.

“Nos emociona lanzar la serie EIT de este año, incluido el nuevo podcast que instruirá, educará y entretendrá”, afirma Glenn Smith, presidente y director ejecutivo de Mouser Electronics, distribuidor global líder de los semiconductores y componentes electrónicos más nuevos. “En un mundo donde la ‘conexión’ tiene un significado completamente nuevo, estamos más entrelazados que nunca gracias a las mentes innovadoras de tecnólogos, ingenieros e innovadores que impulsan el mundo hacia adelante”.

Cada mes, la serie explora una nueva tendencia tecnológica a través de varios contenidos. En el episodio debut del podcast sobre la 5G, Raymond Yin, director de contenido de ingeniería de Mouser, entrevista al Dr. Matthieu Bloch, profesor asociado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Georgia Tech University, y analiza las capacidades y el impacto de la tecnología inalámbrica de quinta generación en las comunicaciones, la robótica, fabricación y automatización.

La serie EIT 2021 también contará con cuatro videos cortos, Then, Now and Next (Antes, ahora y después), así como artículos, blogs, infografías y otro contenido con debates dirigidos por líderes de opinión de Mouser y otros expertos. Los próximos temas tecnológicos posteriores a 5G analizarán más de cerca el suministro de energía, la automatización y otros aspectos, y explorarán las tecnologías de productos nuevas como los sensores, la RF y la tecnología inalámbrica, y la gestión de la energía. El programa destacará varios desarrollos de los productos nuevos y descubrirá los avances técnicos necesarios para seguir el ritmo de la innovación en el mercado.

El contenido de tendencias de tecnología 5G está patrocinado por los apreciados socios fabricantes de Mouser Amphenol ICC, Amphenol SV, Analog Devices, Intel®, Microchip Technology, Qorvo y TE Connectivity.

Establecido en 2015, el programa Empowering Innovation Together de Mouser es uno de los programas de componentes electrónicos más reconocidos de la industria. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation y siga a Mouser en Facebook y Twitter.

