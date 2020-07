MobileIron biedt volledige bescherming tegen phishing ter beveiliging van de Everywhere Enterprise

MobileIron Threat Defense bevat threat detection en remediation voor het beschermen van iOS- en Android-devices tegen phishingaanvallen op device-, netwerk- of appniveau

Uit het 2020 Data Breach Investigations Report van Verizon blijkt dat diefstal van inloggegevens en sociale aanvallen zoals phishing de oorzaak zijn van het merendeel van de datalekken, waarbij bijna een kwart (22%) van alle datalekken door phishing wordt veroorzaakt. Inloggegevens worden het vaakst buitgemaakt bij phishingaanvallen, hoewel andere typen data ook hoog scoren.

“Het gebruikmaken van phishing is een eenvoudige en zeer lucratieve methode voor hackers,” zegt Brian Foster, SVP of product management bij MobileIron. “Een hacker heeft alleen een gebruiker nodig die op een kwaadaardige link klikt om de inloggegevens en het wachtwoord te achterhalen waarmee hij toegang heeft tot een goudmijn aan data. Hackers maken misbruik van gaten in de security van organisaties tijdens deze COVID-19-pandemie. Ze richten hun aanvallen steeds vaker op de mobiele devices en applicaties die in de huidige periode door werknemers (nog) meer gebruikt worden voor toegang tot zakelijke data.”

Foster vervolgt: “Deze mobile phishingaanvallen hebben een grote kans van slagen omdat het op een mobiel device erg lastig is om de authenticiteit van een link te verifiëren. Daarnaast maakt de mobiele gebruikersinterface het vaak wat lastiger om toegang tot en inzicht in belangrijke informatie te krijgen, terwijl van gebruikers verwacht wordt dat ze snel een beslissing nemen. Organisaties hebben hierdoor grote behoefte aan een mobile threat defense-oplossing die phishingaanvallen opmerkt en tegengaat, ongeacht waar of hoe deze aanval plaatsvindt. Bescherming moet verder gaan dan alleen op zakelijke e-mail en tegelijkertijd ervoor zorgen dat werknemers altijd productief kunnen blijven, waar ze ook werken.”

Met MobileIron’s toonaangevende unified endpoint management (UEM) product als basis, biedt MTD direct en on-device bescherming tegen phishing. Er is geen enkele actie van de eindgebruiker nodig om MTD te activeren op mobiele devices die gebruikmaken van MobileIron’s UEM client. Dit wordt op afstand gedaan door de IT-afdeling. Hierdoor kunnen organisaties volledige adoptie door gebruikers behalen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de productiviteit van werknemers. MobileIron is de enige in de markt beschikbare oplossing waarmee mobile threat defense automatisch kan worden ingeschakeld, zonder dat gebruikers hiervoor zelf actie hoeven te ondernemen. Dit is cruciaal, want wanneer security de productiviteit belemmert, zullen gebruikers naar manieren zoeken om dit te omzeilen.

“Organisaties moeten dringend hun technische controle tegen phishing versterken, zonder dat dit invloed heeft op de productiviteit van gebruikers,” zegt Phil Hochmuth, Program Vice President, Enterprise Mobility, IDC. “Het aantal phishingaanvallen is nog nooit zo hoog geweest, met hackers die inspelen op angsten van gebruikers en het coronavirus misbruiken om slachtoffers te misleiden. Naast regelmatige bewustzijnstrainingen rondom security, moeten organisaties devices van werknemers beschermen via een UEM-platform en mobile threat defense-toepassingen implementeren die effectieve bescherming bieden tegen mobile phishingaanvallen. Bij het kiezen van de juiste oplossing moet de gebruikservaring zeer serieus worden genomen, want het succes van een oplossing valt of staat met een soepele ervaring.”

Het recente onderzoek Trouble at the Top van MobileIron laat zien dat de C-suite vaak gefrustreerd is over security-protocollen en toestemming vraagt om deze te mogen omzeilen, ondanks dat zij bovengemiddeld vaak juist doelwit zijn van cyberaanvallen, waaronder phishing. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat 60% van de IT-beslissers van mening is dat phishing de grootste mobile security-dreiging is voor hun organisatie. Met MTD zijn organisaties verzekerd van een naadloze en continue bescherming tegen on-device phishing voor hun werknemers – zelfs wanneer devices niet online verbonden zijn.

Organisaties kunnen ervoor kiezen om hun MTD multi-vector phishingbescherming uit te breiden met toegang tot een cloud-based phishing-URL database. Hiermee kunnen organisaties de balans vinden tussen security en de privacy van gebruikers. MTD biedt organisaties ook de mogelijkheid om hun algehele security-beleid te verbeteren en te voldoen aan wettelijke voorschriften.

Om digitale werkplekken beter te beschermen en het risico op datalekken nog verder terug te dringen, kunnen organisaties gebruikmaken van MobileIron zero sign-on. Dit zorgt voor een veilige en wachtwoordloze authenticatie voor toegang tot zakelijke clouddiensten. Door mobile device-authenticatie te gebruiken in combinatie met biometrische toegang, kunnen organisaties wachtwoorden uitbannen – en daarmee het belangrijkste doelwit van phishingaanvallen elimineren.

MobileIron’s meerlaagse phishingbescherming is nu beschikbaar voor iOS-devices. Binnenkort zullen deze toepassingen ook voor Android-devices beschikbaar komen. Ga voor meer informatie naar de productpagina van MobileIron Threat Defense of meld je hier aan voor een serie webinars over dit onderwerp.

