MLB.TV gratis vuelve a T‑Mobile Tuesdays

Novedades: ¡se aproxima la semana inaugural de Las Mayores, y T‑Mobile se prepara con la mejor semana de ofertas de T‑Mobile Tuesdays para los fans! A partir del 21 de julio, los clientes de T‑Mobile (¡y de Sprint!) pueden obtener MLB.TV de manera GRATUITA… ¡y llevarse una suscripción gratis por 1 año a The Athletic!

se aproxima el nuevo día inaugural de la MLB, y este año no hay mejor manera de vivir la experiencia del deporte nacional que con MLB.TV. Para quiénes es importante: para los clientes de T‑Mobile que aman el béisbol con locura.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–¡El béisbol está de vuelta! Luego de anunciar la más reciente innovación Un-carrier, Scam Shield, T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) demostró que El Un-carrier no se detiene, y presentó una estelar línea de ofertas de T‑Mobile Tuesdays para sus clientes, incluida una suscripción gratis por un año a MLB.TV (con las funciones premium de la app de MLB, un valor de $59.99) y una suscripción gratis por 1 año a The Athletic, ¡un valor de $59.99! Y dado que Sprint pasó a ser parte de la familia T‑Mobile, esta es la primera vez que los clientes de Sprint pueden tener acceso a ofertas increíbles como estas, y a muchísimos otros beneficios, a través de T‑Mobile Tuesdays.

“Esta temporada, más que nunca, nos llena de satisfacción poder volver a ofrecer MLB.TV gratis y darles a los fans de T‑Mobile y Sprint otra manera de conectarse con el juego que los apasiona mientras el estadio permanece cerrado”, señaló Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “MLB.TV es, sin lugar a dudas, una de nuestras ofertas más populares de T‑Mobile Tuesdays. El año pasado, los clientes hicieron streaming de 17 MILLONES de horas de MLB.TV. Y como sabemos que esta temporada los fans no podrán asistir a los partidos… ¡decidimos llevar los partidos a cada fan!”.

Los usuarios de Android y de iOS pueden adquirir sus suscripciones gratuitas a MLB.TV y a The Athletic durante dos semanas, del 21 de julio a las 5 a.m. ET (hora del este) al 4 de agosto a las 4:59 a.m. ET (hora del este). Los clientes simplemente deben ir a T‑Mobile Tuesdays para ver cómo canjear la oferta.

MLB.TV ofrece transmisiones directas de juegos locales y de visitantes, con acceso en vivo y on demand a todos los juegos de la temporada regular fuera del mercado. Los aficionados al béisbol pueden ver partidos en sus dispositivos compatibles favoritos y utilizar controles de DVR en vivo de los partidos para pausar y retroceder la acción en HD. ADEMÁS, la suscripción a MLB.TV incluye todas las funciones premium de la app MLB (un valor individual de $19.99), entre ellas audio específico para cada mercado, mejor seguimiento de cada lanzamiento y mucho más.

The Athletic ofrece cobertura en profundidad de deportes locales y nacionales para fanáticos incondicionales. Con más de 400 periodistas y editores de primera línea, The Athletic les permite a los fans identificar los deportes, equipos y ligas que más les interesan, y genera un feed personalizado de historias exclusivas, perfiles de jugadores y podcasts específicos de cada equipo. Con contenido escrito totalmente libre de anuncios y una red de casi 150 podcasts, The Athletic les ofrece a los aficionados una experiencia de noticias deportivas de primera categoría. El contenido de The Athletic solo está disponible en inglés.

Con T‑Mobile Tuesdays, los clientes del Un-carrier obtienen regalos y descuentos semanales simplemente por ser clientes, como comida gratis, ofertas en películas, tarjetas de regalo para su cafetería favorita y mucho más.

Para obtener más información sobre las ofertas de la semana de apertura de la MLB, junto con la colaboración de T‑Mobile con Las Mayores, visita T-Mobile.com/Beisbol. Para obtener más información sobre T‑Mobile Tuesdays, visita es.t-mobile.com/offers/t-mobile-tuesdays.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Se requiere servicio elegible para T‑Mobile Tuesdays. MLB.TV: oferta únicamente para nuevos suscriptores de MLB.tv en 2020. Prohibido compartir cuentas; no es apto para uso en los dispositivos móviles de otras compañías de servicio móvil. Rigen restricciones de fechas excluidas, entre otras. The Athletic: se requiere tarjeta de pago; se renueva automáticamente después de 1 año por $59.99 salvo que se cancele la suscripción.

