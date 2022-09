Melissa Barrera recibe un premio IMDb STARmeter

Melissa Barrera (In the Heights, Carmen) recibe un premio STARmeter de IMDb “Fan Favorite”, determinado por los datos de IMDbPro sobre las páginas vistas de los más de 200 millones de visitantes mensuales de IMDb en todo el mundo

IMDb celebra el Mes de la Herencia Hispana con videos y galerías exclusivas que muestran a los narradores, artistas y títulos hispanos y latinos

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–IMDb (www.imdb.com), la fuente de información más popular y autorizada del mundo sobre películas, programas de televisión y celebridades, presentó un premio IMDb “Fan Favorite” STARmeter a la actriz de In the Heights, Keep Breathing, y Scream, Melissa Barrera. Los premios STARmeter de IMDb reconocen a las estrellas que obtienen buenos resultados en la clasificación de IMDbPro de STARmeter, que registra las visitas a las páginas de los más de 200 millones de visitantes mensuales de IMDb en todo el mundo. El premio STARmeter de Barrera también celebra el Mes de la Herencia Hispana, para el cual IMDb presenta videos exclusivos, listas editoriales y galerías de fotos que reconocen el talento, los narradores y los títulos hispanos y latinos.





Barrera es una tendencia constante en la tabla del STARmeter de IMDbPro, impulsada por su reciente papel de sobreviviente de un accidente aéreo en la miniserie de Netflix Keep Breathing. A principios de este año, el STARmeter de Barrera se disparó interpretando a Sam Carpenter en Scream, que se situó en lo más alto de la tabla del IMDbPro MOVIEmeter. Los fans están ansiosos por sus próximas actuaciones en Carmen y Scream 6.

“Muchas gracias por este premio. Me siento increíblemente honrada”, dijo Barrera, celebrando su reconocimiento mientras asistía al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). “Recibir este premio durante el Mes de la Herencia Hispana significa el mundo para mí, demostrando que la representación importa y es necesaria. Recuerdo que cuando empecé a actuar en México, aún no tenía una página en IMDb y las telenovelas mexicanas no se habían abierto paso en mis créditos. Después de mi primera película, alguien me mencionó IMDb y vi que se había creado una página para mí. Fue un hito conseguir ese primer crédito, y todo aspirante a actor lo desea algún día. No puedo agradecer lo suficiente a IMDb y a IMDbPro por poner a disposición mi trabajo y el de tantas otras comunidades. Es realmente el mejor recurso para ser descubierto”.

“Melissa Barrera causó un gran revuelo en la tabla del STARmeter de IMDb el verano pasado, bailando literalmente en nuestras salas de estar, y en nuestros corazones, con In the Heights,” dijo Col Needham, fundador y CEO de IMDb. “Estamos muy orgullosos de reconocerla como nuestra destinataria más reciente de un premio IMDb STARmeter y estamos encantados de celebrar sus increíbles actuaciones, por las que los fans y profesionales del entretenimiento han acudido a IMDb e IMDbPro para saber más sobre ella y su trabajo”.

Barrera tiene una gran cantidad de proyectos futuros, como Bed Rest, Scream 6 y Carmen, que se estrenó recientemente en el TIFF. Barrera señaló que las películas “son increíblemente diferentes, y eso, en sí mismo, es emocionante para mí. Carmen es arte, y me emociona que la gente me vea en un papel más hispanohablante. Bed Rest es terror sobrenatural, pero tan emocional que creo que va a conmover mucho a la gente. Y, por último Scream 6—el fandom no está preparado. ¡Esta película los va a dejar boquiabiertos!”

Mientras recordaba uno de sus primeros créditos en IMDb, interpretando a “Mariana Durán” en la telenovela de 2012, La otra cara del Alma, Barrera describió el papel como un gran paso en su carrera, ya que ofrecía “un arco de personaje real, permitiendo al público apreciar a Mariana y todos estos momentos icónicos. Rodamos una fiesta de quince años en la plaza principal de la mágica ciudad de Taxco, México, y tenía un argumento similar al de Gilmore Girls. Aprendí mucho sobre la actuación a través de estas escenas tan densas y dramáticas.”

Barrera también compartió algunos de los actores y cineastas que han inspirado su carrera, como Salma Hayek, Guillermo del Toro, Rita Moreno, y Alfonso Cuarón. Los usuarios de IMDb pueden agregar las series de televisión y las películas de la filmografía de Barrera en IMDb, así como otros títulos, a su lista de seguimiento de IMDb en imdb.com/watchlist.

Hasta el 15 de octubre, IMDb reconoce el Mes de la Herencia Hispana destacando las contribuciones hispanas y latinas al arte, la cultura y el entretenimiento con videos exclusivos y galerías curadas en imdb.com/imdbpicks/hispanic-heritage-month. Los fans pueden saber más sobre Melissa Barrera en imdb.com/imdbpicks/hispanic-heritage-month. Los fans pueden conocer más sobre Melissa Barrera en https://www.imdb.com/video/vi3813786137/.

Entre los anteriores galardonados con el premio “Favorito de los fans” de IMDb se encuentran Simu Liu, Lauren Ridloff, Eiza González, Rachel Brosnahan, Peter Dinklage, Mindy Kaling, Sam Rockwell y Alexander Skarsgård. A principios de este año, IMDb otorgó a Salma Hayek el primer premio IMDb “Icon” STARmeter, en reconocimiento a su increíble carrera y para celebrar el 20º aniversario de IMDbPro. Más información sobre los premios STARmeter de IMDb en imdb.com/starmeterawards.

Los miembros de IMDbPro disponen de información adicional sobre las películas, los programas de televisión y las celebridades que son tendencia, con clasificaciones actualizadas semanalmente, durante todo el año, tanto en el sitio y las apps para iPhone, iPad, y Android. En su 20º aniversario, IMDbPro es el recurso esencial para los profesionales de la industria del entretenimiento e incluye información y herramientas completas diseñadas para ayudar a los miembros a alcanzar el éxito en todas las etapas de su carrera. IMDbPro ofrece lo siguiente: información detallada de contacto y representación; más de 25.000 títulos de cine y televisión en desarrollo que no están disponibles en IMDb; herramientas para gestionar y mostrar su perfil de IMDb, incluida la selección de sus imágenes principales y los créditos por los que son más “conocidos”; IMDbPro Track, que permite a los miembros recibir noticias y actualizaciones personalizadas de la industria del entretenimiento sobre las personas y los proyectos de cine y televisión que desean seguir; y una práctica herramienta que genera activos digitales personalizados para promover su trabajo en las redes sociales y otras plataformas. Para registrarse como miembro hoy mismo, visite imdbpro.com.

Acerca de CARMEN

CARMEN, de Benjamin Millepied, es una descarnada historia moderna, con una majestuosa partitura de Nicholas Britell, y secuencias de baile oníricas que evocan el realismo mágico. La historia sigue a una mujer joven y muy independiente que se ve obligada a huir de su hogar en el desierto mexicano tras el brutal asesinato de su madre, otra mujer fuerte y misteriosa. Carmen (MELISSA BARRERA) sobrevive a un aterrador y peligroso cruce ilegal de la frontera hacia los Estados Unidos, sólo para enfrentarse a un guardia fronterizo voluntario sin ley que asesina a sangre fría a otros dos inmigrantes de su grupo. Cuando el guardia fronterizo y su compañero de patrulla, Aidan (PAUL MESCAL) -un marine con estrés postraumático- se ven envueltos en un enfrentamiento mortal, Carmen y Aidan se ven obligados a escapar juntos. Se dirigen al norte, hacia Los Ángeles, en busca de la mejor amiga de la madre de Carmen, la voluble Masilda (ROSSY DE PALMA) y propietaria del club nocturno La Sombra, un santuario de música y baile. Carmen y Aidan encuentran consuelo y su amor inquebrantable en la seguridad del refugio mágico de Masilda, pero el tiempo se agota a medida que la cacería de la policía se acerca. Sony Pictures Classics estrenará CARMEN a comienzos de 2023.

