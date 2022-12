Medidata lancia la nuova app nativa myMedidata per accelerare l’avvio degli studi e migliorare l’esperienza dei pazienti

Progettata con il feedback di clienti e pazienti per ampliare le opzioni per eCOA e altre attività di studi clinici decentralizzati (DCT)

Potenziata dal nuovo strumento di creazione Medidata Designer, l’app myMedidata è in grado di ridurre notevolmente i tempi di avvio di uno studio clinico

Piena integrazione con la piattaforma Medidata compresa Rave EDC

I pazienti possono utilizzare il loro account myMedidata in modo intercambiabile sull’app, sul portale online, oppure portando il proprio dispositivo o uno fornito dalla struttura, dando così al paziente la facoltà di scelta e ampliando l’accesso

L’unica soluzione DCT “chiavi in mano” del settore, è sostenuta dal team di esperti di fiducia e dallo standard esemplare dei dati e della privacy offerto da Medidata

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Medidata, una società del gruppo Dassault Systèmes, ha lanciato myMedidata, una nuova app nativa incentrata sul paziente, progettata per fornire ai partecipanti dello studio clinico un’altra opzione per un’esperienza di utilizzo fluido della piattaforma e un unico login per tutte le loro attività a distanza associate allo studio clinico. L’app offrirà tutte le soluzioni myMedidata incentrate sul paziente, con un’attenzione iniziale sull’eCOA (electronic clinical outcome assessments, valutazioni elettroniche dei risultati clinici). L’app myMedidata è disponibile su iOS e Android e può essere utilizzata sui dispositivi dei pazienti (BYOD) o su un dispositivo fornito.

“L’ultima funzionalità aggiunta a myMedidata porta un’app innovativa progettata assieme al nostro team che si avvale dei dati forniti dai pazienti, del feedback dei clienti e delle esperienze derivate dalla gestione dei più grandi DCT al mondo negli ultimi vent’anni”, ha dichiarato Matt Noble, vicepresidente senior, Medidata Patient Cloud. “Medidata utilizza i dati derivati dagli sponsor, dalle CRO, dai centri di studio e dai pazienti per fare una differenza significativa nell’esperienza degli studi clinici”.

L’app myMedidata, unica nel settore, è sincronizzata con la Medidata Platform, compresa Rave EDC (electronic data capture, cattura elettronica dei dati), formando così un ecosistema che funziona in piena autonomia, nel quale i dati immessi dal paziente, le attività presso il centro e la gestione dei dati sullo sfondo funzionano insieme in modo integrato.

L’app viene configurata utilizzando Medidata Designer, un nuovo strumento di configurazione della piattaforma, che aggiunge all’app myMedidata un creatore di flussi di lavoro mobile incentrato sul paziente. Con Designer, gli sponsor e le CRO coinvolte possono costruire una ricca esperienza per i pazienti grazie a modelli di schermate intuitivi “drag and drop” e strumenti visivi di flusso di lavoro, che impostano simultaneamente sullo sfondo un database clinico che non necessita di codici personalizzati. Designer riduce drasticamente i tempi di costruzione dello studio utilizzando le librerie Medidata e quelle fornite dai clienti, compresi strumenti eCOA, traduzioni e configurazioni di studio precostituiti.

Medidata è un’azienda interamente controllata da Dassault Systèmes, che, con la sua piattaforma 3DEXPERIENCE, è posizionata per guidare la trasformazione digitale delle scienze della vita nell’era della medicina personalizzata con la prima piattaforma completa scientifica e commerciale, dalla ricerca alla commercializzazione.

Informazioni su Medidata

Medidata guida la trasformazione digitale delle scienze della vita, aprendo nuove prospettive per milioni di pazienti. Medidata aiuta le aziende farmaceutiche, biotech, dei dispositivi medicali e diagnostici, e i ricercatori accademici, a generare prove e informazioni per ottenere valore più velocemente. Sono oltre 2.000 i clienti e partner che accedono alla piattaforma più affidabile al mondo per lo sviluppo clinico e i dati commerciali e del mondo reale. Medidata, del gruppo Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), ha sede a New York e uffici in tutto il mondo, per soddisfare le esigenze dei suoi clienti. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.medidata.com e seguire l’azienda su @Medidata.

Informazioni su Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, la società 3DEXPERIENCE, è un catalizzatore del progresso umano. Forniamo ambienti virtuali 3D collaborativi ad aziende e persone, per immaginare innovazioni sostenibili. Offriamo esperienze ‘gemelle’ virtuali del mondo reale grazie alla nostra piattaforma e alle applicazioni 3DEXPERIENCE per consentire ai nostri clienti di superare i confini dell’innovazione, dell’apprendimento e della produzione, per creare un mondo più sostenibile per pazienti, cittadini e consumatori. Dassault Systèmes crea valore per oltre 300.000 clienti di ogni dimensione, in tutti i settori e in più di 140 paesi. Per maggiori informazioni visitare il sito www.3ds.com

3DEXPERIENCE, l’icona Compass, il logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA e IFWE sono marchi commerciali o registrati di Dassault Systèmes, una “société européenne” francese (Registro delle imprese di Versailles n. B 322 306 440), oppure delle sue sussidiarie negli Stati Uniti e/o altri paesi.

