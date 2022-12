Medidata lanceert nieuwe myMedidata native app om opstarten van onderzoeken te versnellen en patiëntervaring te verbeteren

Ontworpen met feedback van klanten en patiënten om de opties voor eCOA en andere Decentralized Clinical Trial (DCT)-activiteiten uit te breiden

Aangedreven door de nieuwe Medidata Designer-buildtool, kan de myMedidata-app de opstarttijd van studies aanzienlijk verkorten

Volledige integratie met het Medidata-platform, inclusief Rave EDC

Patiënten kunnen hun myMedidata-account onderling uitwisselbaar gebruiken op de app, op het webgebaseerde portaal, of uw eigen of voorziene apparaat meebrengen, waardoor de patiënt meer keuze heeft en de toegang wordt verbreed

De enige kant-en-klare DCT-oplossing in de branche wordt ondersteund door Medidata’s vertrouwde team van experts en voorbeeldige gegevens- en privacystandaarden

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Medidata, een bedrijf van Dassault Systèmes, heeft een nieuwe patiëntgerichte native myMedidata-app gelanceerd, ontworpen om onderzoeksdeelnemers nog een optie te bieden voor een naadloze platformervaring en een enkele login voor al hun externe onderzoeksactiviteiten. De app zal alle patiëntgerichte oplossingen van myMedidata bevatten, met een eerste focus op eCOA (elektronische klinische uitkomstbeoordelingen). De myMedidata-app is beschikbaar op iOS en Android en kan zowel op de eigen apparaten van de patiënt (BYOD) als via een voorzien toestel gebruikt worden.

“Onze nieuwste toevoeging aan myMedidata biedt patiënten een innovatieve app die is ontworpen in overleg met ons team voor patiëntinzichten, feedback van klanten en de ervaringen die zijn opgedaan met het runnen van ‘s werelds grootste DCT’s in de afgelopen twintig jaar,” aldus Matt Noble, senior vice president, Medidata Patiënt Cloud. “Medidata maakt gebruik van zijn unieke inzichten van sponsors, CRO’s, locaties en patiënten om een betekenisvol verschil te maken in de klinische onderzoekservaring.”

Uniek voor de branche is dat de myMedidata-app is verenigd met het Medidata-platform, inclusief Rave EDC (electronic data capture, oftewel elektronische gegevensverzameling). Dit resulteert in een volledig zelfvoorzienend ecosysteem waarin de input van patiënten, activiteiten op locatie en gegevensbeheer achter de schermen naadloos samenwerken.

De app is geconfigureerd met behulp van Medidata Designer, een nieuwe tool voor platformconfiguratie, die een patiëntgerichte mobile-first workflow-builder naar de myMedidata-app brengt. Met Designer kunnen sponsors en CRO-partners een rijke patiëntervaring opbouwen via intuïtieve schermsjablonen met slepen en neerzetten en visuele workflow-tools, die tegelijkertijd op de achtergrond een klinische database opzetten zonder dat er aangepaste code nodig is. Designer verkort de bouwtijd van studies drastisch door gebruik te maken van Medidata- en klantbibliotheken, inclusief vooraf gebouwde eCOA-instrumenten, vertalingen en studieconfiguraties.

Medidata is een volledige dochteronderneming van Dassault Systèmes, dat met zijn 3DEXPERIENCE-platform gepositioneerd is om de digitale transformatie van de levenswetenschappen te leiden in het tijdperk van gepersonaliseerde geneeskunde met het eerste end-to-end wetenschappelijke en zakelijke platform, van onderzoek tot commercialisering.

Over Medidata

Medidata leidt de digitale transformatie van de levenswetenschappen en zorgt voor hoop voor miljoenen patiënten. Medidata draagt bij aan de generatie van bewijs en inzichten om farmaceutische, biotech-, medische apparatuur- en diagnostische bedrijven, en academische onderzoekers te helpen sneller tot waarde te komen, en aan het toegang krijgen voor meer dan 2.000 klanten en partners tot ‘s werelds meest vertrouwde platform voor klinische ontwikkelings-, commerciële en praktijkgegevens. Medidata, een bedrijf van Dassault Systèmes (Euronext Parijs: FR0014003TT8, DSY.PA), heeft zijn hoofdkwartier in New York City en heeft kantoren over de hele wereld om aan de behoeften van zijn klanten te voldoen. Ontdek meer op www.medidata.com en volg ons @Medidata.

Over Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, het 3DEXPERIENCE-bedrijf, is een katalysator voor menselijke vooruitgang. We voorzien bedrijven en mensen van collaboratieve virtuele 3D-omgevingen om duurzame innovaties te bedenken. Door virtuele tweelingervaringen van de echte wereld te creëren met ons 3DEXPERIENCE-platform en onze toepassingen, verleggen onze klanten de grenzen van innovatie, leren en productie om een duurzamere wereld voor patiënten, burgers en consumenten te verwezenlijken. Dassault Systèmes biedt waarde aan meer dan 300.000 klanten van elke omvang, in alle sectoren, in meer dan 140 landen. Ga voor meer informatie naar www.3ds.com

3DEXPERIENCE, het Compass-pictogram, het 3DS-logo, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA en IFWE zijn commerciële handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dassault French Systèmes, een Frans ‘société européenne’ (handelsregister van Versailles # B 322 306 440), of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen.

