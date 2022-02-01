Medidata推出全新原生应用程序“myMedidata”，加速研究启动并提升患者体验

基于客户和患者的反馈意见而设计，旨在扩大电子临床结果评估(eCOA)和其他远程智能临床试验(DCT)活动的选择范围

myMedidata应用程序由全新的Medidata Designer构建工具提供支持，能够大幅缩短研究的启动时间

与包括Rave EDC在内的Medidata平台完全整合

患者可通过应用程序、门户网站、自带或配置的设备以无缝切换的方式登录他们的myMedidata帐户，从而使患者拥有更多选择，并扩大访问渠道

业界唯一的端到端DCT解决方案，由值得信赖的Medidata专家团队提供支持，并遵循堪称典范的数据和隐私标准

纽约–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–达索系统旗下公司Medidata推出了一款全新的以患者为中心的原生应用程序myMedidata，旨在为试验参与者提供多种选择，使其获得无缝的平台体验以及单点登录参与其所有远程试验活动的功能。该应用程序将包含myMedidata所有以患者为中心的解决方案，初始阶段的重点为eCOA（电子临床结果评估）。myMedidata应用程序同时提供iOS和安卓版本，既可在患者自带设备(BYOD)上使用，也可通过试验配置的设备使用。

Medidata Patient Cloud高级副总裁Matt Noble表示：“最新发布的myMedidata为患者带来了一款创新的应用，其设计结合了Medidata患者洞察团队的意见和客户的反馈，以及公司过去二十年来从运行全球大规模DCT中所获得的经验。Medidata正在利用从申办方、合同研究组织(CRO)、研究中心和患者那里获得的独特见解，为临床试验体验带来有意义的改变。”

myMedidata应用可与包括Rave EDC（电子数据采集）在内的Medidata平台完全整合，从而形成一个完全自给自足的生态系统。在该生态系统中，患者信息输入、研究中心的活动，以及后台数据管理都能无缝衔接。这种能力在业界独树一帜。

该应用程序采用全新的平台配置工具Medidata Designer进行配置，为myMedidata应用带来了以患者为中心、以移动端为优先的工作流构建器。借助Designer，申办方和CRO合作伙伴可通过直观的拖放筛选模板和可视化工作流工具来打造丰富的患者体验，相关操作可在后台同步设置临床数据库，无需任何自定义代码。利用Medidata和客户的各种库（包括预先构建的eCOA量表、翻译和研究配置），Designer能够显著降低研究的构建时间。

Medidata是达索系统的全资子公司，达索系统的3DEXPERIENCE平台致力于引领生命科学行业在个性化医疗时代中的数字化转型，它是首个覆盖端到端、从研究到商业化全流程的科学商业平台。

关于Medidata

Medidata 正在引领生命科学的数字化转型，为数百万患者带来希望。Medidata 帮助生成证据和洞见，助力制药公司、生物科技公司、医疗器械公司、诊断公司和学术研究人员加速创造价值，最大限度地降低风险并优化结果。目前，作为全球备受信赖的临床开发、商业化和真实世界数据平台，Medidata平台已为全球2000+家客户和合作伙伴所采用，拥有超过1,000,000名注册用户。Medidata 是 Dassault Systèmes 旗下公司（巴黎泛欧交易所：FR0014003TT8, DSY.PA），总部位于纽约市，并在全球众多国家和地区设立分公司，满足当地客户的需求。2015年，Medidata正式进入中国市场并在北京、上海成立分公司，为中国客户提供即时、专业的服务。更多信息敬请访问Medidata官网 www.medidata.com/cn 并关注Medidata官方微信号。

关于达索系统

作为一家为全球客户提供3DEXPERIENCE解决方案的行业领导者，达索系统致力于成为人类发展进程的催化剂。我们为企业和客户提供可协同的3D虚拟空间来推动可持续创新。利用达索系统的3DEXPERIENCE平台和行业解决方案，我们的客户对真实世界进行数字孪生，从而突破创新、学习和生产的界限，为患者、居民和消费者打造了一个更可持续的世界。达索系统为140多个国家超过30万个不同行业、不同规模的客户带来价值。如欲了解更多信息，敬请访问：www.3ds.com

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