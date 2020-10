MAX AppLovin est disponible pour tous les développeurs

Tous les développeurs peuvent désormais accéder à la suite exclusive de fonctionnalités de MAX et élever leur entreprise au niveau supérieur.

PALO ALTO, Californie–(BUSINESS WIRE)–AppLovin, une société mondiale de technologie pour applications mobiles, a annoncé aujourd’hui que sa solution d’in-app bidding MAX est désormais disponible pour l’ensemble des développeurs. MAX a été adopté par les principaux studios de jeux mobiles du monde entier pour son approche globale de la monétisation et ses enchères très compétitives. Les développeurs bénéficient d’un accès à la demande de premier plan de deux des bidders leaders, Facebook Audience Network et AppLovin. Plus de 95% des développeurs utilisant MAX incluent Facebook Audience Network et AppLovin comme bidders.

MAX est devenu une solution de monétisation full stack disponible pour tous les développeurs depuis son lancement il y a un an. Les studios cherchent à augmenter leurs revenus, à réduire le temps passé à gérer la monétisation et à protéger l’expérience utilisateur, et MAX est la technologie conçue pour répondre à ces besoins. MAX est devenu l’outil complet intégrant des fonctionnalités avancées qui permet aux développeurs d’économiser d’innombrables heures et de générer des revenus.

MAX est désormais la solution de choix de milliers d’éditeurs, dans laquelle est intégrée la plupart des meilleurs bidders et des fonctionnalités qui permettent aux studios du monde entier de se développer. En moyenne, les studios qui passent d’une cascade traditionnelle (waterfall) a l’in-app bidding voient une augmentation immédiate de leur revenu moyen par utilisateur actif quotidien (ARPDAU).

«Nous continuons de constater que l’in-app bidding donnent de bons résultats pour les développeurs et nous sommes heureux de pouvoir proposer des enchères avec Facebook Audience Network à tous les développeurs via MAX», a déclaré Amit Bhojwani, Responsable des partenariats Ad Tech chez Facebook Audience Network. «Désormais, tous les développeurs d’applications peuvent gagner en efficacité et augmenter leurs opportunités de monétisation. L’in-app bidding a fait progresser notre industrie et équipe mieux l’écosystème pour le futur.»

Résultat, les développeurs génèrent constamment des revenus publicitaires plus élevés. Avec MAX, les développeurs ont augmenté leur ARPDAU de 15 à 30%.

«Passer aux enchères est une évidence. Lorsque nous sommes passés à MAX, l’ARPDAU a augmenté de 25% grâce aux meilleurs in-app bidders tels qu’AppLovin et autres bidders leaders au sein de nos apps. Depui, nous continuons de voir nos revenus publicitaires augmenter chaque semaine », a déclaré Luke Gorman, Senior Growth Manager chez Hyper Hippo.

Le bidding aide les éditeurs à maximiser leurs revenus sur chaque opportunité d’impression publicitaire et à gagner du temps, en même temps que les principales sources de demande s’adaptent pour améliorer leurs performances en prévision des changements attendus par iOS 14.

Les développeurs ont bénéficié de l’abandon des solutions de monétisation traditionnelles. En tirant parti d’une solution avancée et robuste comme MAX, les développeurs de jeux mobiles sont en mesure de réinvestir des revenus supplémentaires dans le marketing et d’acquérir davantage d’utilisateurs qu’ils ne le pourraient en utilisant des solutions de monétisation traditionnelles.

Pour faire grandir et monétiser plus rapidement votre jeu mobile, rendez-vous sur www.applovin.com/MAX.

À propos d’AppLovin

Les plates-formes technologiques d’AppLovin fournissent aux développeurs l’ensemble de solutions intégrées le plus puissant pour développer leurs activités, en un seul endroit. Fondé en 2012, AppLovin permet aux développeurs de toutes tailles de commercialiser, monétiser, analyser et publier leurs applications mobiles. Ses studios créent de célèbres jeux immersifs, et sa technologie apporte ce contenu aux utilisateurs du monde entier. AppLovin a son siège à Palo Alto, en Californie, avec des bureaux dans le monde entier. En savoir plus sur applovin.com.

