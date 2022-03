Mavenir anuncia su cartera de comunicaciones empresariales

Una cartera completa de comunicaciones empresariales de SaaS para proveedores de servicios de comunicaciones (Communications Service Providers, CSP), canales e integradores de sistemas (Systems Integrators, SI)

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, el proveedor de software de red que está construyendo el futuro con software nativo de nube que se ejecuta en cualquier nube y transforma el modo en que el mundo se conecta, anunció hoy su cartera de comunicaciones comerciales basadas en software como servicio (Software as a Service, SaaS), lo que incluye compromiso del cliente, mensajería comercial, plataforma de comunicaciones como servicio (Communications Platform as a Service, CPaaS), comunicaciones unificadas como servicio (Unified Communications as a Service, UCaaS) y centro de contacto como servicio (Contact Center as a Service, CCaaS).

Mavenir aprovecha su experiencia global en redes móviles, sus relaciones con cientos de CSP, empresas y socios, y su liderazgo en el sector de mensajería móvil para proporcionar una cartera de comunicaciones empresariales que permita experiencias de cliente omnicanal a empresas de todos los tamaños. La cartera de MAVbiz incluye las siguientes soluciones:

> Mavenir Engage: compromiso del cliente como una solución de servicio que combina conectores de mensajes comerciales multicanal (servicios de mensajes cortos [short-message service, SMS], servicios de comunicación enriquecida [Rich Communication Services, RCS], Apple Messages for Business, Google Business Messages) con automatizaciones comerciales, chatbots, generadores de flujo visual y capacidades de administrador de campañas para permitir capacidades de comercio conversacional para empresas de todos los tamaños. > Mavenir CPaaS: conjunto completo de interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface, API) programables y aplicaciones listas para usar (Smart 2FA, Number Masking, Call Routing) que permiten a las empresas y a los desarrolladores integrar las capacidades de comunicación en los procesos y aplicaciones comerciales. > Mavenir Connect: solución de comunicaciones unificadas como servicio (UCaaS) que ofrece un poderoso conjunto de funciones de voz, video, mensajería y reuniones de alta definición para permitir que los trabajadores colaboren con colegas y se conecten con clientes en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. > Mavenir Care: solución del centro de contacto como servicio (CCaaS) con integraciones omnicanal, API flexibles y abiertas, integraciones de procesos comerciales (CRM, plataformas de inteligencia artificial [Artificial intelligence, AI]), generadores de respuesta interactiva de voz (Interactive Voice Response, IVR) visual y análisis e informes sólidos.

“Gartner predice que el 80 % de las organizaciones de servicio al cliente abandonarán las aplicaciones móviles en favor de la mensajería para 2025i“, afirmó Jorgen Nilsson, presidente de Conexiones empresariales de Mavenir. “Como líder en mensajería con una participación de mercado de SMS del 60 %ii y más de 3000 millones de suscriptores de mensajería móvil en todo el mundo, Mavenir lidera el poder de la mensajería empresarial para crear una experiencia superior para el cliente al aprovechar nuestra huella de mensajería, una certificación como un MSP de Apple Messages for Business y otras asociaciones clave del ecosistema”.

Las soluciones de comunicaciones empresariales de Mavenir están diseñadas para satisfacer las necesidades de empresas de todos los tamaños, desde micro, pequeñas y medianas empresas hasta grandes empresas, y se comercializan a través de CSP, canales o inteligencia de seguridad (security intelligence, SI), que pueden aplicar su propia marca a las soluciones y aprovechar los servicios profesionales, la garantía de comercialización de marca blanca, las operaciones comerciales y las relaciones con el ecosistema de socios de Mavenir para acelerar el tiempo de comercialización y el crecimiento de suscriptores.

Las soluciones de Mavenir brindan interacciones omnicanal en todos los aspectos de las comunicaciones comerciales y permiten a las empresas una habilitación económica y rápida de su presencia digital. Al combinar estas dos soluciones, podemos hacer lo siguiente:

> Usar los chatbots y las automatizaciones de Mavenir Engage para descargar tareas repetitivas, pero aprovechar la API humana en bucle (human-in-the-loop, HITL) para transferir conversaciones de mensajería a un representante mediante el uso una consola de agente de Mavenir Care. > Usar las API de CPaaS de Mavenir para enviar las llamadas o conversaciones de texto desde un sitio web o una aplicación comercial a un empleado que utilice un punto final de Mavenir Connect. > Transferir una llamada de cliente desde la consola del agente de Mavenir Care a otro empleado mediante un punto final de Mavenir Connect. > Desviar las llamadas entrantes del centro de contacto de Mavenir Care a un chatbot de Mavenir Engage durante las horas pico o cuando la empresa esté cerrada.

La dinámica del mercado apunta hacia la mensajería omnicanal en todos los aspectos de la comunicación empresarial. El 79 % de los consumidores prefiere los chats en vivo porque ofrecen respuestas instantáneasiii y 53 % de las empresas observó un aumento en la carga de trabajo debido a la pandemiaiv. La mensajería aumenta la productividad al permitir que los empleados manejen múltiples comunicaciones simultáneamente.

Mavenir exhibirá su cartera de comunicaciones comerciales en Enterprise Connect 2022. Stand 1500, del 21 al 24 de marzo en Orlando, Florida.

Acerca de Mavenir

Mavenir está construyendo el futuro de las redes y es pionera en tecnología de avanzada, y se centra en la visión de una sola red automática basada en software que se ejecuta en cualquier nube. Como único proveedor de la industria de software de red integral nativa de nube, Mavenir está centrada en transformar la forma en que el mundo se conecta, al acelerar la transformación de la red de software para más de 250 empresas y proveedores de servicios de comunicación en más de 120 países, que atienden a más del 50 % de los suscriptores del mundo. www.mavenir.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

[email protected]

Maryvonne Tubb (EE. UU.)



Emmanuela Spiteri (Europa, Medio Oriente y África)