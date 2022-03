Mavenir annonce un portefeuille de communications d’entreprise

Un portefeuille SaaS complet de communications d’entreprise pour les fournisseurs de services de communication (CSP), les canaux et les intégrateurs de systèmes (SI)

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau qui construit l’avenir des réseaux, avec un logiciel cloud natif qui s’exécute sur n’importe quel cloud et transforme la façon dont le monde se connecte, annonce aujourd’hui son portefeuille complet de communications d’entreprise basé sur le logiciel en tant que service (SaaS), y compris l’engagement client, la messagerie d’entreprise, la plate-forme de communication en tant que service (CPaaS), les communications unifiées en tant que service (UCaaS) et le centre de contact en tant que service (CCaaS).

En s’appuyant sur son expertise mondiale en réseaux mobiles, sur ses relations avec des centaines de CSP, d’entreprises et de partenaires, et sur son leadership dans l’espace de messagerie mobile, Mavenir fournit un portefeuille de communications d’entreprise qui permet des expériences client omnicanales aux entreprises de toutes tailles. Le portefeuille MAVbiz comprend les solutions suivantes :

> Mavenir Engage — une solution d’engagement client en tant que service, combine des connecteurs de messagerie d’entreprise multicanal (SMS, RCS, Apple Messages for Business, Google Business Messages) avec des automatisations d’entreprise, des chatbots, des générateurs de flux visuels et des capacités de gestion de campagne qui offrent des capacités de commerce conversationnel aux entreprises de tous tailles. > Mavenir CPaaS — Un ensemble complet d’API programmables et d’applications clés en main (Smart 2FA, Number Masking, Call Routing), qui permettent aux entreprises et aux développeurs d’intégrer des capacités de communication dans les processus et applications métier. > Mavenir Connect — Une solution de communication unifiée en tant que service (UCaaS) qui offre un ensemble puissant de fonctionnalités voix, vidéo, messagerie et réunions haute définition, pour permettre aux employés de collaborer avec des collègues et de se connecter avec les clients n’importe où, n’importe quand et sur n’importe quel appareil. > Mavenir Care — Solution de centre de contact en tant que service (CCaaS) avec des intégrations omnicanales, des API flexibles et ouvertes, des intégrations de processus métier (CRM, plates-formes d’IA), un constructeur IVR visuel et des analyses et des rapports robustes.

« Gartner prédit que 80 % des organisations de service client abandonneront les applications mobiles au profit de la messagerie d’ici 2025i », a déclaré Jorgen Nilsson, président, Enterprise Connect Business, Mavenir. « En tant que leader de la messagerie, avec 60 % de parts de marché SMSii et plus de 3 milliards d’abonnés à la messagerie mobile dans le monde, Mavenir libère la puissance de la messagerie professionnelle pour créer une expérience client supérieure, en tirant parti de notre empreinte de messagerie, de la certification en tant que MSP Messages for Business Apple et d’autres partenariats écosystémiques clés ».

Les solutions de communication d’entreprise de Mavenir sont conçues pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles, des micro, petites et moyennes entreprises aux grandes entreprises, et sont commercialisées par le biais de CSP, de canaux ou d’IS, qui peuvent appliquer leur propre marque aux solutions et tirer parti des services professionnels, des supports marketing en marque blanche, des opérations commerciales et des relations avec l’écosystème de partenaires de Mavenir, pour une mise sur le marché rapide et une croissance des abonnés.

Les solutions de Mavenir offrent des interactions omnicanales dans tous les aspects des communications d’entreprise et permettent aux entreprises une activation abordable et rapide de leur présence numérique. En combinant ces solutions, les entreprises peuvent :

> Utiliser les chatbots et les automatisations Mavenir Engage pour décharger les tâches répétitives, mais tirer parti de l’API human-in-the-loop (HITL) pour transférer les conversations de messagerie à un représentant, à l’aide d’une console d’agent Mavenir Care > Utiliser les API Mavenir CPaaS pour envoyer des appels ou des conversations par SMS à partir d’un site Web ou d’une application d’entreprise, à un employé utilisant un point de terminaison Mavenir Connect. > Transférer un appel client de la console d’agent Mavenir Care à un autre employé, à l’aide d’un terminal Mavenir Connect. > Dévier les appels entrants du centre de contact Mavenir Care vers un chatbot Mavenir Engage, pendant les heures de pointe ou lorsque l’entreprise est fermée.

La dynamique du marché s’oriente vers une messagerie omnicanale dans tous les aspects de la communication d’entreprise. 79 % des consommateurs préfèrent les chats en direct car ils offrent des réponses instantanéesiii et 53 % des entreprises ont vu leur charge de travail augmenter en raison de la pandémieiv. La messagerie augmente la productivité, en permettant aux employés de gérer plusieurs communications simultanément.

Mavenir présentera son portefeuille de communications d’entreprise au salon Enterprise Connect 2022. Stand #1500 du 21 au 24 mars à Orlando, Floride.

À propos de Mavenir

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. En tant que seul fournisseur de logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir s’attache à transformer la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

