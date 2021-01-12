Mavenir宣推出業務通訊產品組合

針對通訊服務提供者(CSP)、通路和系統整合商(SI)推出全面的SaaS業務通訊產品組合

德州理查孫–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–Mavenir是一家網路軟體供應商，致力於利用可以在任何雲端上執行並改變世界連接方式的雲端原生軟體來建置適用於未來需求的網路。該公司今天宣布推出全面的採用軟體即服務(SaaS)的業務通訊產品組合，包括客戶參與、業務訊息傳遞、通訊平臺即服務(CPaaS)、整合式通訊即服務(UCaaS)和聯絡中心即服務(CCaaS)。

憑藉其在全球行動網路方面的專長和與數百家CSP、企業和合作夥伴建立的關係，以及在雄動訊息傳遞領域的領先地位，Mavenir推出了一款商業通訊產品組合，可為各種規模的企業帶來全管道客戶體驗。MAVbiz產品組合包括以下解決方案：

Mavenir企業連接解決方案總裁Jorgen Nilsson表示：「據Gartner預測，到2025年，80%的客戶服務組織將放棄行動應用程式，轉而使用訊息傳遞產品i。作為訊息傳遞領域的領導者，Mavenir在SMS市場的版圖占60%ii，而且在全球擁有超過3億行動訊息傳遞使用者。公司目前正在發掘業務訊息傳遞的潛力並充分利用我們的訊息傳遞業務佈局、Apple Messages for Business MSP認證，以及其他重要的生態系統合作關係來打造卓越的客戶體驗。」

Mavenir的業務通訊解決方案旨在滿足各種規模的企業（從微型、中小型企業到大型企業）的需求，並透過CSP、管道或SI推向市場。這些合作夥伴可以將自有品牌應用於解決方案，並利用Mavenir的專業服務、白標行銷材料、業務營運和與合作夥伴生態系統的關係，來加快產品上市和推動使用者成長。

Mavenir的解決方案將全管道互動功能滲透到業務通訊的各個層面，並使企業能夠以經濟實惠的方式快速佈局其數位化業務。透過將這些解決方案結合使用，企業可以：

> 利用Mavenir Engage聊天機器人和自動化功能來卸載重複性任務，並利用人機共生(HITL) API將訊息對話傳給Mavenir Care代理控制台的代表 > 利用Mavenir CPaaS API從企業網站或應用程式向Mavenir Connect端點的員工傳送呼叫或文字對話。 > 將客戶呼叫從Mavenir Care代理控制台轉接到Mavenir Connect端點的另一位員工。 > 在繁忙的時候或業務關閉時，將來自Mavenir Care聯絡中心的來電轉移到Mavenir Engage聊天機器人。

市場動態顯示，全管道訊息傳遞正在滲入業務通訊的各個層面。79%的消費者更喜歡線上聊天，因為這樣可以即時回覆iii；另一方面，疫情使53%的企業的工作量增加iv。訊息傳遞使員工能夠同時處理多個對話，從而提高生產力。

Mavenir將在2022年企業互聯大會(Enterprise Connect 2022)的1500號攤位展示其業務通訊產品組合，本屆展會將於3月21日至24日在佛羅里達州奧蘭多舉行。

關於Mavenir

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。公司專注於實現自身願景：打造一種能夠在任何雲端上執行的軟體定義單一自動化網路。作為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商和企業加速軟體網路轉型，這些服務商服務於全球50%以上的用戶。www.mavenir.com

______________________________ i 來源：Gartner新聞室 ii 來源：Mavenir，根據GSMA營運商使用者資料 iii 來源：99 Firms – 線上聊天統計 iv 來源：User Testing – 2021年客戶體驗產業報告

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