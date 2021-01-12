Mavenir宣布推出业务通信产品组合

面向通信服务提供商(CSP)、渠道和系统集成商(SI)推出全面的SaaS业务通信产品组合

德州理查森–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–Mavenir是一家网络软件提供商，致力于利用可以在任何云上运行并改变世界连接方式的云原生软件来构建面向未来的网络。该公司今天宣布推出全面的基于软件即服务(SaaS)的业务通信产品组合，包括客户参与、业务消息传递、通信平台即服务(CPaaS)、统一通信即服务(UCaaS)和联络中心即服务(CCaaS)。

依托其在全球移动网络方面的专长和与数百家CSP、企业和合作伙伴建立的关系，以及在移动消息传递领域的领先地位，Mavenir推出了一款商业通信产品组合，可为各种规模的企业带来全渠道客户体验。MAVbiz产品组合包括以下解决方案：

Mavenir企业连接解决方案总裁Jorgen Nilsson表示：“据Gartner预测，到2025年，80%的客户服务组织将放弃移动应用，转而使用消息传递产品i。作为消息传递领域的领导者，Mavenir在SMS市场的份额占60%ii，而且在全球范围内拥有超过3亿移动消息传递用户。公司目前正在发掘业务消息传递的潜力并充分利用我们的消息传递业务布局、Apple Messages for Business MSP认证，以及其他重要的生态系统合作关系来打造卓越的客户体验。”

Mavenir的业务通信解决方案旨在满足各种规模的企业（从微型、中小型企业到大型企业）的需求，并通过CSP、渠道或SI推向市场。这些合作伙伴可以将自有品牌应用于解决方案，并利用Mavenir的专业服务、白标营销材料、业务运营和与合作伙伴生态系统的关系，来加快产品上市和推动用户增长。

Mavenir的解决方案将全渠道互动功能渗透到业务通信的各个方面，并使企业能够以经济实惠的方式快速布局其数字化业务。通过将这些解决方案结合使用，企业可以：

> 利用Mavenir Engage聊天机器人和自动化功能来卸载重复性任务，并利用人机回圈(HITL) API将消息对话传给Mavenir Care代理控制台的代表 > 利用Mavenir CPaaS API从企业网站或应用向Mavenir Connect端点的员工发送呼叫或文本对话。 > 将客户呼叫从Mavenir Care代理控制台转接到Mavenir Connect端点的另一位员工。 > 在繁忙的时候或业务关闭时，将来自Mavenir Care联络中心的来电转移到Mavenir Engage聊天机器人。

市场动态显示，全渠道消息传递正在渗入业务通信的各个方面。79%的消费者更喜欢在线聊天，因为这样可以即时回复iii；另一方面，疫情使53%的企业的工作量增加iv。消息传递使员工能够同时处理多个对话，从而提高生产力。

Mavenir将在2022年企业互联大会(Enterprise Connect 2022)的1500号展位展示其业务通信产品组合，本届展会将于3月21日至24日在佛罗里达州奥兰多举行。

关于Mavenir

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商和企业加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

______________________________ i 来源：Gartner新闻室 ii 来源：Mavenir，基于GSMA运营商用户数据 iii 来源：99 Firms – 在线聊天统计 iv 来源：User Testing – 2021年客户体验行业报告

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