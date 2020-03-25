Masimo與大學醫院聯合發布旨在協助COVID-19回應的新型遠端患者處治解決方案Masimo SafetyNet™

該遠距醫療系統結合Radius PPG™無線脈搏血氧飽和度儀與Doctella™平臺

加州爾灣和克里夫蘭–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–Masimo (NASDAQ: MASI)與俄亥俄州東北部最大的衛生系統大學醫院(University Hospitals, UH)今天聯合發布Masimo SafetyNet™，這是一款經濟上可擴展的創新型患者管理系統，旨在幫助臨床工作者遠端治療患者。





該遠距醫療解決方案結合突破性的Masimo SET®移動和低灌注下測量™技術驅動的無線Radius PPG™脈搏血氧飽和度儀與Doctella™，後者是一種安全的居家遠端患者監護平臺，可從患者的iOS或Android智慧手機或智慧設備存取。

COVID-19突發衛生事件大幅增加了多種機構對遠端監測和患者聯絡解決方案的需求。為積極備戰COVID-19患者的激增，同時保障其他患者和醫護人員的安全，該新解決方案允許UH和其他醫院將患者監測範圍擴展到家中或臨時設置的其他設施地點，以顧及增長的需求。WHO現行指南建議監測疑似或確診COVID-19患者的血氧飽和度(SpO 2 )、呼吸率(RR)和體溫，Masimo和UH透過採用現有技術來提供安全的遠端解決方案來滿足這一增長的需求。

Masimo SafetyNet為醫護團隊提供一個單平臺解決方案，其結合雲端安全監測平臺與經過臨床驗證的SET®脈搏血氧飽和度儀，估計每年可用於2億多患者1。除了SpO 2 ，Radius PPG還能透過光電體積描記器連續監測脈率(PR)、灌注指數、PVi®和RRp®、呼吸率。

患者可以送回家，配送多日供應量的單例患者使用Radius PPG感測器，患者可透過一款家庭醫護資料套餐存取Doctella行動app，該app稱為CareProgram，與COVID-19專家指南保持一致，患者可輕鬆、直覺地使用。Radius PPG使用安全的Bluetooth ®無線技術與Doctella共用其SpO 2 、PR和RRp資料。此外，Doctella還能手動收集其他生理資料，例如體溫。Doctella CareProgram每天兩次或按照醫囑主動提醒患者回答問題，例如「您有無呼吸困難？」和「您的體溫是多少？」，並將上述回答和生理監測資料安全推播給院內臨床工作者進行評估。Doctella臨床工作者入口網站使醫務人員可以輕鬆追蹤患者依從性，幫助他們確定何時可能需要干預，並提供見解以幫助醫務人員對患者進行優先排序。CarePrograms可完全自訂，以適應每家機構的規程、每例患者的需求和COVID-19指南的任何更改，並且即使在部署之後也能由供應商透過雲端進行更新，隨情況變化獲得最大的靈活性。

UH臨床轉型長Peter Pronovost, MD解釋道：「我們讚賞Masimo為建立該創新平臺而進行的即時合作，該平臺將大幅協助我們升級遠端監測並滿足患者醫護需求，同時解決容量和安全問題。對於充血性心臟衰竭或慢性阻塞性肺病(COPD)患者，我們能為他們提供這種遠端監測功能，這樣他們就不會因為接近可能感染的患者而面臨感染COVID-19的風險。同樣，對於COVID-19確診患者，我們能將他們與其他患者適當隔離，同時確保他們能在康復過程中獲得處治其健康狀況的一流醫護。」

Masimo創辦人、執行長Joe Kiani表示：「我們感謝此次大流行期間在醫院裡辛苦照顧我們大家的勇敢護士和醫生。我們很高興能透過Masimo SafetyNet幫助他們分流並盡其可能有效照護COVID-19患者。我很高興與UH合作將該技術引進醫療保健行業，幫助他們因應這一空前時期面臨的挑戰。」

UH臨床和科學長兼UH克里夫蘭醫療中心院長Daniel I. Simon, MD表示：「該聯盟展示了UH推動增強人民健康的策略。透過部署『由外至內』的策略並與Masimo建立這種夥伴關係，在我們幫助未來用戶和產業轉型提升產品的同時，我們的患者可獲得最先進的治療方法。」

UH計畫下周開始試用該系統。

關於Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI)是一家全球性醫療技術公司，開發生產品種廣泛的業界領先的監護技術，包括創新測量設備、感測器、患者監護儀、自動化及互通解決方案。我們的使命是改善患者醫療結果並降低治療成本。1995年，公司推出了Masimo SET®移動和低灌注下測量(Measure-through Motion and Low Perfusion™)脈搏血氧飽和度儀，100多項獨立客觀研究顯示其性能優於其他脈搏血氧飽和度儀技術2。研究顯示，Masimo SET®幫助明臨床醫生減少早產新生兒的重度視網膜病變3、改善新生兒的CCHD篩檢4，在用於術後病房的Masimo Patient SafetyNet™連續監測時，可減少快速回應團隊動員、ICU轉運和成本5-7。Masimo SET®據估計已應用於全世界領先醫院及其他醫療機構中超過2億名患者1，是《美國新聞與世界報導》2019-2020年最佳醫院榮譽榜排名前10位醫院中9家醫院採用的主要脈搏血氧飽和度儀8。Masimo不斷最佳化SET®，2018年宣布，移動狀態下RD SET®感測器上的SpO 2 精度獲得顯著提高，使臨床工作者更加確信，他們所仰賴的SpO 2 值精確反映了患者的生理狀態。2005年，Masimo推出了rainbow®脈搏碳氧-血氧飽和度儀技術，實現了以往只能侵入性測量的血液成份的無創連續監測，包括總血紅蛋白(SpHb®)、氧含量(SpOC™)、碳氧血紅蛋白(SpCO®)、高鐵血紅蛋白(SpMet®)、脈搏灌注變異指數(PVi®)、RPVi™ (rainbow® PVi)、氧儲備指數(ORi™)。2013年，Masimo推出了Root®患者監測和互通平臺，該平臺從頭開始設計，盡可能靈活和具有延展性，以便添加其他Masimo和協力廠商監護技術。關鍵的Masimo添加包括下一代SedLine®腦功能監護儀、O3®局部血氧飽和度儀、搭配NomoLine®取樣纜線的ISA™二氧化碳分析儀。Masimo的連續及點檢監護儀脈搏碳氧-血氧飽和度儀®家族包括旨在用於各類臨床及非臨床場合的設備，包括無線可穿戴技術（例如Radius-7®和Radius PPG™）、可攜式設備（例如Rad-67™）、指尖脈搏血氧飽和度儀（例如MightySat®Rx）、醫院及居家兩用設備（例如Rad-97®）。Masimo院內自動化和互通解決方案以Iris®平臺為中心，包括Iris Gateway®、Patient SafetyNet、Replica™、Halo ION™、UniView™、Doctella™。欲瞭解Masimo及其產品的進一步資訊，請造訪www.masimo.com。有關Masimo產品的已發表臨床研究，請造訪www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/。

ORi和RPVi未獲得FDA 510(k)核准，未在美國上市。Patient SafetyNet商標由University HealthSystem Consortium授權使用。

參考文獻

估計值：Masimo存檔資料。 有關已發表的脈搏血氧飽和度臨床試驗和Masimo SET®的效益，請造訪我們的網站http://www.masimo.com。對照研究包括一些獨立、客觀的研究，後者包括科學會議上呈報的摘要和同行評議期刊上的論著。 Taenzer AH et al. Impact of pulse oximetry surveillance on rescue events and intensive care unit transfers: a before-and-after concurrence study. Anesthesiology. 2010:112(2):282-287. （Taenzer AH等。脈搏血氧飽和度監測對救治事件和加護病房轉床的影響：前後巧合研究。《麻醉學》2010; 112(2):282-287.） Taenzer A et al. Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. Spring-Summer 2012. （Taenzer AH等。術後監護–達特茅斯經驗。《麻醉患者安全基金會通訊》2012年春夏刊。） McGrath SP et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2016 Jul;42(7):293-302. （McGrath SP等。普通加護病房的監測監護管理：策略、設計和執行。《品質與患者安全聯合委員會雜誌》2016年7月;42(7):293-302.） Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):188-92. （Castillo A等。透過臨床實務轉變和SpO 2 技術預防早產兒視網膜病變。《兒科學雜誌》2011年2月;100(2):188-92.） de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009;Jan 8;338. （de-Wahl Granelli A等。脈搏血氧飽和度篩檢對導管依賴型先天性心臟病檢出的影響：瑞典39,821例新生兒前瞻性篩檢研究。《英國醫學雜誌》2009年1月8日;338.） http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview。

關於大學醫院

大學醫院成立於1866年，透過18家醫院、50多家健康中心和門診設施以及遍布俄亥俄州北部16個郡的200家醫師診所組成的整合網路，滿足患者的需求。該系統的旗艦學術醫療中心是位於克里夫蘭大學圈的大學醫院克里夫蘭醫療中心，附屬凱斯西儲大學大學醫學院。主校區還包括大學醫院彩虹嬰兒和兒童醫院（躋身美國頂級兒童醫院之列）；大學醫院MacDonald女子醫院（俄亥俄州唯一的女子醫院）；大學醫院Harrington心血管研究所（一家施行複雜心血管手術的高流量國家級轉診中心）；以及大學醫院Seidman癌症中心（NCI指定的病例綜合癌症中心的一部分）。UH是美國一些最負盛名的臨床和研究計畫的所在地，包括癌症、兒科、婦女健康、骨科、放射科、神經科學、心臟內科學和心血管外科、消化系統健康、移植和泌尿科。UH克里夫蘭醫療中心常年在全美各類排名調查中表現最佳，包括《美國新聞與世界報導》的「美國最佳醫院」。UH還是大學醫院Harrington發現研究所(Harrington Discovery Institute)的所在地，這是Harrington發現與發展計畫的一部分。UH是俄亥俄州東北部最大的雇主之一，擁有28,000名醫生和雇員。促進健康科學和慈悲藝術是UH造福患者享受未來的願景，該組織的堅定使命是治癒、教學和發現。請在LinkedIn、Facebook @UniversityHospitals、Twitter @Uhhospitals上關注UH。欲瞭解更多資訊，請造訪UHhospitals.org。

前瞻性陳述

本新聞稿包含美國《1933年證券法案》第27A條和《1934年證券交易法案》第21E條以及《1995年私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包含有關Masimo SafetyNet™、Radius PPG™、Doctella™、SET®和RRp®潛在功效的各類陳述等等。這些前瞻性陳述根據對影響我們未來事件的當前預期，並受到風險和不確定性的制約，所有的風險和不確定性均難以預測，其中多數超出我們的掌控，並有可能導致我們的實際結果與我們的前瞻性陳述中表述的結果大相徑庭和截然相反，其原因是各類風險因素，包括但不限於與下列因素相關的風險：我們對涉及臨床結果可重複性的假設；我們對Masimo獨特的無創測量技術（包括Masimo SafetyNet、Radius PPG、Doctella、SET®和RRp）的信念，即這些技術可對積極的臨床結果及患者安全性做出貢獻；與我們相信Masimo無創醫學突破可提供具有成本效益的解決方案和獨特優勢的信念相關的風險；與COVID-19相關的風險；以及我們向美國證券交易委員會(SEC)遞交的最新報告中「風險因素」章節中討論的其他因素，這些報告可從SEC的網站www.sec.gov上免費獲得。儘管我們相信我們的前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們並不知道我們的預期將來能否被證明正確。本新聞稿包含的所有前瞻性陳述完全符合前述警示性聲明。謹此提醒您注意不要對這些前瞻性陳述給予不適當的依賴，這些陳述僅適用於今日。除非在適用的證券法律可能的要求下，我們沒有任何責任來更新、修訂或澄清這些陳述或是我們向SEC遞交的最新報告中包含的「風險因素」，無論是作為新資訊、未來事件的結果還是其他事項的結果。

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