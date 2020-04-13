Masimo宣布旨在協助COVID-19回應努力的遠端患者處治解決方案Masimo SafetyNet™全面上市

該安全遠距醫療系統綜合了無線脈搏血氧飽和度儀、遠端資料擷取、患者監測和醫護流程平臺

加州爾灣–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–Masimo (NASDAQ: MASI)今天宣布，Masimo SafetyNet™全面上市，這是一種創新的、經濟上可推廣的雲端患者處治解決方案，旨在幫助臨床工作者在院內場所和非傳統場所及環境中遠端醫治患者。Masimo SafetyNet已在一些領先機構中成功試點，例如克利夫蘭的大學醫院(University Hospitals, UH)、賓州和紐澤西州的St. Luke’s University Health Network (St. Luke’s)，現針對全球發售，以幫助臨床工作者和公共衛生官員對抗全球COVID-19大流行。





太平洋夏令時間4月15日週三上午8點，Masimo和大學醫院將共同舉辦一場公開網路研討會，大學醫院的Peter Pronovost博士及其同事與Masimo創辦人、執行長Joe Kiani將在會上一起討論Masimo SafetyNet和UH使用Masimo SafetyNet幫助對抗COVID-19的經驗。該網路研討會將根據UH的見解和平臺部署，介紹部署Masimo SafetyNet的最佳實務，包括Masimo為UH團隊開發並整合到UH回應努力中的協議。邀請全球臨床工作者和醫院員工參加並學習如何在自家機構中部署Masimo SafetyNet。按一下此處瞭解更多詳情並註冊。

Masimo SafetyNet使用無線、可穿戴單例患者專用SET®感測器來監護患者的血氧飽和度、呼吸率、脈率、灌注指數和PVi®，旨在幫助處治激增的COVID-19患者，同時與其他患者和提供者保持距離，允許醫院將患者遠端監護延伸到替代性醫護場地，包括分流網點、急診恢復站和居家護理場所。

該遠距醫療解決方案綜合了經過臨床驗證的MasimoSET®移動和低灌注下測量(Measure-through Motion and Low Perfusion™)脈搏血氧飽和度儀與雲端遠端資料擷取和監測平臺，可從患者的Android或iOS智慧手機或智慧設備上存取該平臺。監護關鍵生理資料能幫助臨床工作者準確速覽患者的呼吸狀況，並在需要干預時提醒關注。

俄亥俄州克利夫蘭UH臨床轉型長Peter Pronovost博士解釋道：「許多患者來院時伴有COVID-19症狀，而患者被收入院經常是因為臨床工作者認為患者在家得不到常規監護、無法確保安全。結果，許多患者入院的地方正是他們可能讓其他患者和醫護人員暴露於冠狀病毒的地方。有了Masimo SafetyNet，我們現在能將患者送回家中，同時確保患者及其提供者知曉患者的關鍵生命徵象（例如血氧飽和度和呼吸率）將得到安全的居家監護。該技術還能作為一種經濟有效的延伸監護和醫院擴增容量的方式。我們目前透過以下方式使用該產品：如果患者來掛急診，但能居家監護而非入院；用於出院後但仍將受惠於居家監護的患者；用於接受家庭保健提供者醫治的患者；用於伴COVID的癌症患者，此類患者如果住院治療，將處於更高的風險中。同時，我們的臨床工作者每天都在思考新的方式來應用該技術。」

St. Luke’s臨床創新資深副總裁兼麻醉與重症醫學科主任Aldo Carmona, MD補充道：「我相信，在我們試用Masimo SafetyNet期間，St Luke’s與Masimo團隊的合作將改善患者和提供者的體驗。透過與Masimo團隊合作，我們搭建了一個能即時監護多名患者的控制台。該搭建能在以往沒有監護的樓面上快速完成，並能從任何地點進行監護；能即時向提供者發送警報。在使用Masimo Patient SafetyNet™硬接線系統幫助改善醫療成效數年後，Masimo SafetyNet是我們的網路在此次大流行期間因應容量挑戰的自然解決方案。 」

除COVID-19 CareProgram外，Masimo SafetyNet還能針對150多款用於慢性阻塞性肺病(COPD)、心臟衰竭和腫瘤的其他CareProgram進行設定。

Masimo創辦人、執行長Joe Kiani表示：「能夠為全世界全天候工作的勇敢的護士和醫生提供支援、挽救生命，Masimo感到自豪。我們相信，Masimo SafetyNet是對抗COVID-19、幫助臨床工作者在院內外盡可能高效率、有效醫治異常激增患者的關鍵資產。我們要感謝大學醫院和St. Luke’s的合作，他們對Masimo SafetyNet的試用和早期接納已經在展示該解決方案如何與眾不同。過去四周來，每位UH、St Luke’s和Masimo員工都在努力最佳化其介面，因此現在人人都能受惠。此外，我們還要感謝我們的供應商Nordic Semiconductor和德州儀器(Texas Instruments)，在此艱難時刻他們優先大量處理我們的Masimo SafetyNet零件訂單，來幫助COVID-19患者。」

@MasimoInnovates | #Masimo

關於Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI)是一家全球性醫療技術公司，開發生產品種廣泛的業界領先監護技術，包括創新測量設備、感測器、患者監護儀、自動化及互通解決方案。我們的使命是改善患者醫療結果並降低治療成本。1995年，公司推出了Masimo SET®移動和低灌注下測量(Measure-through Motion and Low Perfusion™)脈搏血氧飽和度儀，100多項獨立客觀研究顯示其性能優於其他脈搏血氧飽和度儀技術1。研究顯示，Masimo SET®可幫助臨床醫生減少早產新生兒的重度視網膜病變2、改善新生兒的CCHD篩檢3，在用於術後病房的Masimo Patient SafetyNet™連續監測時，可減少快速回應團隊動員、ICU轉運和成本4-6。Masimo SET®據估計已應用於全世界領先醫院及其他醫療機構中超過2億的患者7，是《美國新聞與世界報導》2019-2020年最佳醫院榮譽榜排名前10位醫院中9家醫院採用的主要脈搏血氧飽和度儀8。Masimo不斷最佳化SET®，2018年宣布，移動狀態下RD SET®感測器上的SpO 2 精度獲得顯著提高，使臨床工作者更加確信，他們所仰賴的SpO 2 值精確反映了患者的生理狀態。2005年，Masimo推出了rainbow®脈搏碳氧-血氧飽和度儀技術，實現了以往只能侵入性測量的血液成份的無創連續監測，包括總血紅蛋白(SpHb®)、氧含量(SpOC™)、碳氧血紅蛋白(SpCO®)、高鐵血紅蛋白(SpMet®)、脈搏灌注變異指數(PVi®)、RPVi™ (rainbow® PVi)、氧儲備指數(ORi™)。2013年，Masimo推出了Root®患者監測和互通平臺，該平臺從頭開始設計，盡可能靈活和具有延展性，以便添加其他Masimo和協力廠商監護技術。關鍵的Masimo添加包括下一代SedLine®腦功能監護儀、O3®局部血氧飽和度儀、搭配NomoLine®取樣纜線的ISA™二氧化碳分析儀。Masimo的連續及點檢監護儀脈搏碳氧-血氧飽和度儀®家族包括旨在用於各類臨床及非臨床場合的設備，包括無線可穿戴技術（例如Radius-7®和Radius PPG™）、可攜式設備（例如Rad-67™）、指尖脈搏血氧飽和度儀（例如MightySat®Rx）、醫院及居家兩用設備（例如Rad-97®）。Masimo院內自動化和互通解決方案以Iris®平臺為中心，包括Iris Gateway®、Patient SafetyNet、Replica™、Halo ION™、UniView™、Masimo SafetyNet™。欲瞭解Masimo及其產品的進一步資訊，請造訪www.masimo.com。有關Masimo產品的已發表臨床研究，請造訪www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/。

ORi和RPVi未獲得FDA 510(k)核准，未在美國上市。Patient SafetyNet商標由University HealthSystem Consortium授權使用。

參考文獻

有關已發表的脈血搏氧飽和度臨床試驗和Masimo SET®的效益，請造訪我們的網站http://www.masimo.com。對照研究包括一些獨立、客觀的研究，後者包括科學會議上呈報的摘要和同行評議期刊上的論著。 Taenzer AH et al. Impact of pulse oximetry surveillance on rescue events and intensive care unit transfers: a before-and-after concurrence study. Anesthesiology. 2010:112(2):282-287. （Taenzer AH等。脈搏血氧飽和度監測對救治事件和加護病房轉床的影響：前後巧合研究。《麻醉學》2010; 112(2):282-287.） Taenzer A et al. Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. Spring-Summer 2012. （Taenzer AH等。術後監護–達特茅斯經驗。《麻醉患者安全基金會通訊》2012年春夏刊。） McGrath SP et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2016 Jul;42(7):293-302. （McGrath SP等。普通加護病房的監測監護管理：策略、設計和執行。《品質與患者安全聯合委員會雜誌》2016年7月;42(7):293-302.） Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):188-92. （Castillo A等。透過臨床實務轉變和SpO 2 技術預防早產兒視網膜病變。《兒科學雜誌》2011年2月;100(2):188-92.） de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009;Jan 8;338. （de-Wahl Granelli A等。脈搏血氧飽和度篩檢對導管依賴型先天性心臟病檢出的影響：瑞典39,821例新生兒前瞻性篩檢研究。《英國醫學雜誌》2009年1月8日;338.） 估計值：Masimo存檔資料。 http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview。

前瞻性陳述

本新聞稿包含美國《1933年證券法案》第27A條和《1934年證券交易法案》第21E條以及《1995年私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包含有關Masimo SafetyNet™和SET®潛在功效的各類陳述等等。這些前瞻性陳述根據對影響我們未來事件的當前預期，並受到風險和不確定性的制約，所有的風險和不確定性均難以預測，其中多數超出我們的掌控，並有可能導致我們的實際結果與我們的前瞻性陳述中表述的結果大相徑庭和截然相反，其原因是各類風險因素，包括但不限於與下列因素相關的風險：我們對涉及臨床結果可重複性的假設；我們對Masimo獨特的無創測量技術（包括Masimo SafetyNet™和SET®）的信念，即這些技術可對積極的臨床結果及患者安全性做出貢獻；與我們相信Masimo無創醫學突破可提供具有成本效益的解決方案和獨特優勢的信念相關的風險；與COVID-19相關的風險；以及我們向美國證券交易委員會(SEC)遞交的最新報告中「風險因素」章節中討論的其他因素，這些報告可從SEC的網站www.sec.gov上免費獲得。儘管我們相信我們的前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們並不知道我們的預期將來能否被證明正確。本新聞稿包含的所有前瞻性陳述完全符合前述警示性聲明。謹此提醒您注意不要對這些前瞻性陳述給予不適當的依賴，這些陳述僅適用於今日。除非在適用的證券法律可能的要求下，我們沒有任何責任來更新、修訂或澄清這些陳述或是我們向SEC遞交的最新報告中包含的「風險因素」，無論是作為新資訊、未來事件的結果還是其他事項的結果。

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