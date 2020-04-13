Masimo宣布旨在协助COVID-19响应努力的远程患者处治解决方案Masimo SafetyNet™全面上市

该安全远程医疗系统综合了无线缆脉搏血氧饱和度仪、远程数据捕获、患者监测和医护流程平台

加州尔湾–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–Masimo (NASDAQ: MASI)今天宣布，Masimo SafetyNet™全面上市，这是一种创新的、经济上可推广的云端患者处治解决方案，旨在帮助临床工作者在院内场所和非传统场所及环境中远程医治患者。Masimo SafetyNet已在一些领先机构中成功试点，例如克利夫兰的大学医院(University Hospitals, UH)、宾夕法尼亚州和新泽西州的St. Luke’s University Health Network (St. Luke’s)，现面向全球发售，以帮助临床工作者和公共卫生官员抗击全球COVID-19大流行。





太平洋时间夏令时4月15日周三上午8点，Masimo和大学医院将共同举办一场公开网络研讨会，大学医院的Peter Pronovost博士及其同事与Masimo创始人、首席执行官Joe Kiani将在会上一起讨论Masimo SafetyNet和UH使用Masimo SafetyNet帮助抗击COVID-19的经验。该网络研讨会将根据UH的见解和平台部署，介绍部署Masimo SafetyNet的最佳实践，包括Masimo为UH团队开发并整合到UH响应努力中的协议。邀请全球临床工作者和医院员工参加并学习如何在自家机构中部署Masimo SafetyNet。点击此处了解更多详情并注册。

Masimo SafetyNet使用无线缆、可穿戴单例患者专用SET®传感器来监护患者的血氧饱和度、呼吸率、脉率、灌注指数和PVi®，旨在帮助处治激增的COVID-19患者，同时与其他患者和提供者保持距离，允许医院将患者远程监护延伸到替代性医护场地，包括分流网点、急诊康复站和居家护理场所。

该远程医疗解决方案综合了经过临床验证的MasimoSET®移动和低灌注下测量(Measure-through Motion and Low Perfusion™)脉搏氧饱和度仪与云端远程数据捕获和监测平台，可从患者的安卓或iOS智能手机或智能设备上访问该平台。监护关键生理数据能帮助临床工作者准确快览患者的呼吸状况，并在需要干预时提醒关注。

俄亥俄州克利夫兰UH首席临床转型官Peter Pronovost博士解释道：“许多患者来院时伴有COVID-19症状，而患者被收入院经常是因为临床工作者认为患者在家得不到常规监护、无法确保安全。结果，许多患者入院的地方正是他们可能让其他患者和医护人员暴露于冠状病毒的地方。有了Masimo SafetyNet，我们现在能将患者送回家中，同时确保患者及其提供者知晓患者的关键生命体征（例如氧饱和度和呼吸率）将得到安全的居家监护。该技术还能作为一种经济有效的延伸监护和医院扩容的方式。我们目前通过以下方式使用该产品：如果患者来挂急诊，但能居家监护而非入院；用于出院后但仍将受益于居家监护的患者；用于接受家庭保健提供者医治的患者；用于伴COVID的癌症患者，此类患者如果住院治疗，将处于更高的风险中。同时，我们的临床工作者每天都在思考新的方式来应用该技术。”

St. Luke’s临床创新高级副总裁兼麻醉与危重医学科主任Aldo Carmona, MD补充道：“我相信，在我们试用Masimo SafetyNet期间，St Luke’s与Masimo团队的合作将改善患者和提供者的体验。通过与Masimo团队合作，我们搭建了一个能实时监护多名患者的控制台。该搭建能在以往没有监护的楼面上快速完成，并能从任何地点进行监护；能实时向提供者发送警报。在使用Masimo Patient SafetyNet™有线缆系统帮助改善转归数年后，Masimo SafetyNet是我们的网络在此次大流行期间应对容量挑战的自然解决方案。 ”

除COVID-19 CareProgram外，Masimo SafetyNet还能针对150多款用于慢性阻塞性肺病(COPD)、心力衰竭和肿瘤的其他CareProgram进行设定。

Masimo创始人、首席执行官Joe Kiani表示：“能够为全世界全天候工作的勇敢的护士和医生提供支持、挽救生命，Masimo感到自豪。我们相信，Masimo SafetyNet是抗击COVID-19、帮助临床工作者在院内外尽可能高效、有效医治异常激增患者的关键资产。我们要感谢大学医院和St. Luke’s的合作，他们对Masimo SafetyNet的试用和早期接纳已经在展示该解决方案如何与众不同。过去四周来，每位UH、St Luke’s和Masimo员工都在努力优化其界面，因此现在人人都能受益。此外，我们还要感谢我们的供应商Nordic Semiconductor和德州仪器，在此艰难时刻他们优先大批量处理我们的Masimo SafetyNet零件订单，来帮助COVID-19患者。”

@MasimoInnovates | #Masimo

关于Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI)是一家全球性医疗技术公司，开发生产品种广泛的业界领先的监护技术，包括创新测量设备、传感器、患者监护仪、自动化及互通解决方案。我们的使命是改善患者转归并降低治疗成本。1995年，公司推出了Masimo SET®移动和低灌注下测量(Measure-through Motion and Low Perfusion™)脉搏氧饱和度仪，100多项独立客观研究显示其性能优于其他脉搏氧饱和度仪技术1。研究显示，Masimo SET®可帮助临床医生减少早产新生儿的重度视网膜病变2、改善新生儿的CCHD筛查3，在用于术后病房的Masimo Patient SafetyNet™连续监测时，可减少快速响应团队动员、ICU转运和成本4-6。Masimo SET®据估计已应用于全世界领先医院及其他医疗机构中超过2亿的患者7，是《美国新闻与世界报道》2019-2020年最佳医院荣誉榜排名前10位医院中9家医院采用的主要脉搏氧饱和度仪8。Masimo不断优化SET®，2018年宣布，移动状态下RD SET®传感器上的SpO 2 精度获得显著提高，使临床工作者更加确信，他们所仰赖的SpO 2 值精确反映了患者的生理状态。2005年，Masimo推出了rainbow®脉搏碳氧-氧饱和度仪技术，实现了以往只能侵入性测量的血液成份的无创连续监测，包括总血红蛋白(SpHb®)、氧含量(SpOC™)、碳氧血红蛋白(SpCO®)、高铁血红蛋白(SpMet®)、脉搏灌注变异指数(PVi®)、RPVi™ (rainbow® PVi)、氧储备指数(ORi™)。2013年，Masimo推出了Root®患者监测和互通平台，该平台从头开始设计，尽可能灵活和具有可扩展性，以便添加其他Masimo和第三方监护技术。关键的Masimo添加包括下一代SedLine®脑功能监护仪、O3®局部氧饱和度仪、搭配NomoLine®取样线缆的ISA™二氧化碳分析仪。Masimo的连续及点检监护仪脉搏碳氧-氧饱和度仪®家族包括旨在用于各类临床及非临床场合的设备，包括无线可穿戴技术（例如Radius-7®和Radius PPG™）、便携式设备（例如Rad-67™）、指尖脉搏氧饱和度仪（例如MightySat®Rx）、医院及居家两用设备（例如Rad-97®）。Masimo院内自动化和互通解决方案以Iris®平台为中心，包括Iris Gateway®、Patient SafetyNet、Replica™、Halo ION™、UniView™、Masimo SafetyNet™。欲了解Masimo及其产品的进一步信息，请访问www.masimo.com。有关Masimo产品的已发表临床研究，请访问www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/。

ORi和RPVi未获得FDA 510(k)核准，未在美国上市。Patient SafetyNet商标由University HealthSystem Consortium授权使用。

参考文献

有关已发表的脉搏氧饱和度临床试验和Masimo SET®的收益，请访问我们的网站http://www.masimo.com。对照研究包括一些独立、客观的研究，后者包括科学会议上呈报的摘要和同行评议期刊上的论著。 Taenzer AH et al. Impact of pulse oximetry surveillance on rescue events and intensive care unit transfers: a before-and-after concurrence study. Anesthesiology. 2010:112(2):282-287. （Taenzer AH等。脉搏氧饱和度监测对救治事件和重症监护室转床的影响：前后巧合研究。《麻醉学》2010; 112(2):282-287.） Taenzer A et al. Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. Spring-Summer 2012. （Taenzer AH等。术后监护–达特茅斯经验。《麻醉患者安全基金会通讯》2012年春夏刊。） McGrath SP et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2016 Jul;42(7):293-302. （McGrath SP等。普通监护病房的监测监护管理：策略、设计和执行。《质量与患者安全联合委员会杂志》2016年7月;42(7):293-302.） Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):188-92. （Castillo A等。通过临床实践转变和SpO 2 技术预防早产儿视网膜病变。《儿科学杂志》2011年2月;100(2):188-92.） de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009;Jan 8;338. （de-Wahl Granelli A等。脉搏氧饱和度筛查对导管依赖型先天性心脏病检出的影响：瑞典39,821例新生儿前瞻性筛查研究。《英国医学杂志》2009年1月8日;338.） 估计值：Masimo存档数据。 http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview。

前瞻性陈述

本新闻稿包含美国《1933年证券法案》第27A条和《1934年证券交易法案》第21E条以及《1995年私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包含有关Masimo SafetyNet™和SET®潜在功效的各类陈述，等等。这些前瞻性陈述基于对影响我们的未来事件的当前预期，并受到风险和不确定性的制约，所有的风险和不确定性均难以预测，其中多数超出我们的掌控，并有可能导致我们的实际结果与我们的前瞻性陈述中表述的结果大相径庭和截然相反，其原因是各类风险因素，包括但不限于与下列因素相关的风险：我们对涉及临床结果可重复性的假设；我们对Masimo独特的无创测量技术（包括Masimo SafetyNet™和SET®）的信念，即这些技术可对积极的临床转归及患者安全性做出贡献；与我们相信Masimo无创医学突破可提供具有成本效益的解决方案和独特优势的信念相关的风险；与COVID-19相关的风险；以及我们向美国证券交易委员会(“SEC”)递交的最新报告中“风险因素”章节中讨论的其他因素，这些报告可从SEC的网站www.sec.gov上免费获得。尽管我们相信我们的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们并不知道我们的预期将来能否被证明正确。本新闻稿包含的所有前瞻性陈述完全符合前述警示性声明。谨此提醒您注意不要对这些前瞻性陈述给予不适当的依赖，这些陈述仅适用于今日。除非在适用的证券法律可能的要求下，我们没有任何责任来更新、修订或澄清这些陈述或是我们向SEC递交的最新报告中包含的“风险因素”，无论是作为新信息、未来事件的结果还是其他事项的结果。

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