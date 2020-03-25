Masimo与大学医院联合发布旨在助力COVID-19响应的新型远程患者处治解决方案Masimo SafetyNet™

该远程医疗系统结合Radius PPG™无线缆脉搏氧饱和度仪与Doctella™平台

加州尔湾和克利夫兰–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–Masimo (NASDAQ: MASI)与俄亥俄州东北部最大的卫生系统大学医院(University Hospitals, UH)今天联合发布Masimo SafetyNet™，这是一款经济上可扩展的创新型患者管理系统，旨在帮助临床工作者远程治疗患者。





该远程医疗解决方案结合突破性的Masimo SET®移动和低灌注下测量™技术驱动的无线缆Radius PPG™脉搏氧饱和度仪与Doctella™，后者是一种安全的居家远程患者监护平台，可从患者的iOS或安卓智能手机或智能设备访问。

COVID-19突发卫生事件大幅增加了多种机构对远程监测和患者联络解决方案的需求。为积极备战COVID-19患者的激增，同时保障其他患者和医护人员的安全，该新解决方案允许UH和其他医院将患者监测范围扩展到家中或临时设置的其他设施地点，以顾及增长的需求。WHO现行指南建议监测疑似或确诊COVID-19患者的氧饱和度(SpO 2 )、呼吸率(RR)和体温，Masimo和UH通过采用现有技术来提供安全的远程解决方案来满足这一增长的需求。

Masimo SafetyNet为医护团队提供一个单平台解决方案，其结合云端安全监测平台与经过临床验证的SET®脉搏氧饱和度仪，估计每年可用于2亿多患者1。除了SpO 2 ，Radius PPG还能通过光电体积描记器连续监测脉率(PR)、灌注指数、PVi®和RRp®、呼吸率。

患者可以送回家，配送多日供应量的单例患者使用Radius PPG传感器，患者可通过一款家庭医护数据套餐访问Doctella移动app，该app称为CareProgram，与COVID-19专家指南保持一致，患者可轻松、直观地使用。Radius PPG使用安全的蓝牙®无线技术与Doctella共享其SpO 2 、PR和RRp数据。此外，Doctella还能手动收集其他生理数据，例如体温。Doctella CareProgram每天两次或按医嘱主动提醒患者回答问题，例如“您有无呼吸困难？”和“您的体温是多少？”，并将上述回答和生理监测数据安全推送给院内临床工作者进行评估。Doctella临床工作者门户网站使医务人员可以轻松追踪患者依从性，帮助他们确定何时可能需要干预，并提供见解以帮助医务人员对患者进行优先排序。CarePrograms可完全定制，以适应每家机构的规程、每例患者的需求和COVID-19指南的任何更改，并且即使在部署之后也能由提供商通过云端进行更新，随情况变化获得最大的灵活性。

UH首席临床转型官Peter Pronovost, MD解释道：“我们赞赏Masimo为建立该创新平台而进行的即时合作，该平台将大幅助力我们升级远程监测并满足患者医护需求，同时解决容量和安全问题。对于充血性心力衰竭或慢性阻塞性肺病(COPD)患者，我们能为他们提供这种远程监测功能，这样他们就不会因为接近可能感染的患者而面临感染COVID-19的风险。同样，对于COVID-19确诊患者，我们能将他们与其他患者适当隔离，同时确保他们能在康复过程中获得处治其健康状况的一流医护。”

Masimo创始人、首席执行官Joe Kiani表示：“我们感谢此次大流行期间在医院里辛苦照顾我们大家的勇敢的护士和医生。我们很高兴能通过Masimo SafetyNet帮助他们分流并尽其可能有效照护COVID-19患者。我很高兴与UH合作将该技术引进医疗保健行业，帮助他们应对这一空前时期面临的挑战。”

UH首席临床和科学官兼UH克利夫兰医疗中心院长Daniel I. Simon, MD表示：“该联盟展示了UH推动增强人民健康的战略。通过部署‘由外至内’的策略并与Masimo建立这种伙伴关系，在我们帮助未来用户和行业转型提升产品的同时，我们的患者可获得最先进的治疗方法。”

UH计划下周开始试用该系统。

关于Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI)是一家全球性医疗技术公司，开发生产品种广泛的业界领先的监护技术，包括创新测量设备、传感器、患者监护仪、自动化及互通解决方案。我们的使命是改善患者转归并降低治疗成本。1995年，公司推出了Masimo SET®移动和低灌注下测量(Measure-through Motion and Low Perfusion™)脉搏氧饱和度仪，100多项独立客观研究显示其性能优于其他脉搏氧饱和度仪技术2。研究显示，Masimo SET®可帮助临床医生减少早产新生儿的重度视网膜病变3、改善新生儿的CCHD筛查4，在用于术后病房的Masimo Patient SafetyNet™连续监测时，可减少快速响应团队动员、ICU转运和成本5-7。Masimo SET®据估计已应用于全世界领先医院及其他医疗机构中超过2亿的患者1，是《美国新闻与世界报道》2019-2020年最佳医院荣誉榜排名前10位医院中9家医院采用的主要脉搏氧饱和度仪8。Masimo不断优化SET®，2018年宣布，移动状态下RD SET®传感器上的SpO 2 精度获得显著提高，使临床工作者更加确信，他们所仰赖的SpO 2 值精确反映了患者的生理状态。2005年，Masimo推出了rainbow®脉搏碳氧-氧饱和度仪技术，实现了以往只能侵入性测量的血液成份的无创连续监测，包括总血红蛋白(SpHb®)、氧含量(SpOC™)、碳氧血红蛋白(SpCO®)、高铁血红蛋白(SpMet®)、脉搏灌注变异指数(PVi®)、RPVi™ (rainbow® PVi)、氧储备指数(ORi™)。2013年，Masimo推出了Root®患者监测和互通平台，该平台从头开始设计，尽可能灵活和具有可扩展性，以便添加其他Masimo和第三方监护技术。关键的Masimo添加包括下一代SedLine®脑功能监护仪、O3®局部氧饱和度仪、搭配NomoLine®取样线缆的ISA™二氧化碳分析仪。Masimo的连续及点检监护仪脉搏碳氧-氧饱和度仪®家族包括旨在用于各类临床及非临床场合的设备，包括无线可穿戴技术（例如Radius-7®和Radius PPG™）、便携式设备（例如Rad-67™）、指尖脉搏氧饱和度仪（例如MightySat®Rx）、医院及居家两用设备（例如Rad-97®）。Masimo院内自动化和互通解决方案以Iris®平台为中心，包括Iris Gateway®、Patient SafetyNet、Replica™、Halo ION™、UniView™、Doctella™。欲了解Masimo及其产品的进一步信息，请访问www.masimo.com。有关Masimo产品的已发表临床研究，请访问www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/。

ORi和RPVi未获得FDA 510(k)核准，未在美国上市。Patient SafetyNet商标由University HealthSystem Consortium授权使用。

参考文献

估计值：Masimo存档数据。 有关已发表的脉搏氧饱和度临床试验和Masimo SET®的收益，请访问我们的网站http://www.masimo.com。对照研究包括一些独立、客观的研究，后者包括科学会议上呈报的摘要和同行评议期刊上的论著。 Taenzer AH et al. Impact of pulse oximetry surveillance on rescue events and intensive care unit transfers: a before-and-after concurrence study. Anesthesiology. 2010:112(2):282-287. （Taenzer AH等。脉搏氧饱和度监测对救治事件和重症监护室转床的影响：前后巧合研究。《麻醉学》2010; 112(2):282-287.） Taenzer A et al. Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. Spring-Summer 2012. （Taenzer AH等。术后监护–达特茅斯经验。《麻醉患者安全基金会通讯》2012年春夏刊。） McGrath SP et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2016 Jul;42(7):293-302. （McGrath SP等。普通监护病房的监测监护管理：策略、设计和执行。《质量与患者安全联合委员会杂志》2016年7月;42(7):293-302.） Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):188-92. （Castillo A等。通过临床实践转变和SpO 2 技术预防早产儿视网膜病变。《儿科学杂志》2011年2月;100(2):188-92.） de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009;Jan 8;338. （de-Wahl Granelli A等。脉搏氧饱和度筛查对导管依赖型先天性心脏病检出的影响：瑞典39,821例新生儿前瞻性筛查研究。《英国医学杂志》2009年1月8日;338.） http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview。

关于大学医院

大学医院成立于1866年，通过18家医院、50多家健康中心和门诊设施以及遍布俄亥俄州北部16个县的200家医师诊所组成的集成网络，满足患者的需求。该系统的旗舰学术医疗中心是位于克利夫兰大学圈的大学医院克利夫兰医疗中心，附属凯斯西储大学大学医学院。主校区还包括大学医院彩虹婴儿和儿童医院（跻身美国顶级儿童医院之列）；大学医院MacDonald女子医院（俄亥俄州唯一的女子医院）；大学医院Harrington心血管研究所（一家开展复杂心血管手术的高流量国家级转诊中心）；以及大学医院Seidman癌症中心（NCI指定的病例综合癌症中心的一部分）。UH是美国一些最负盛名的临床和研究项目的所在地，包括癌症、儿科、妇女健康、骨科、放射科、神经科学、心内科学和心血管外科、消化系统健康、移植和泌尿科。UH克利夫兰医疗中心常年在全美各类排名调查中表现最佳，包括《美国新闻与世界报道》的“美国最佳医院”。UH还是大学医院Harrington发现研究所的所在地，这是Harrington发现与发展项目的一部分。UH是俄亥俄州东北部最大的雇主之一，拥有28,000名医生和雇员。促进健康科学和同情艺术是UH造福患者享受未来的愿景，该组织的坚定使命是治愈、教学和发现。请在LinkedIn、Facebook @UniversityHospitals、Twitter @Uhhospitals上关注UH。欲了解更多信息，请访问UHhospitals.org。

前瞻性陈述

本新闻稿包含美国《1933年证券法案》第27A条和《1934年证券交易法案》第21E条以及《1995年私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包含有关Masimo SafetyNet™、Radius PPG™、Doctella™、SET®和RRp®潜在功效的各类陈述，等等。这些前瞻性陈述基于对影响我们的未来事件的当前预期，并受到风险和不确定性的制约，所有的风险和不确定性均难以预测，其中多数超出我们的掌控，并有可能导致我们的实际结果与我们的前瞻性陈述中表述的结果大相径庭和截然相反，其原因是各类风险因素，包括但不限于与下列因素相关的风险：我们对涉及临床结果可重复性的假设；我们对Masimo独特的无创测量技术（包括Masimo SafetyNet、Radius PPG、Doctella、SET®和RRp）的信念，即这些技术可对积极的临床转归及患者安全性做出贡献；与我们相信Masimo无创医学突破可提供具有成本效益的解决方案和独特优势的信念相关的风险；与COVID-19相关的风险；以及我们向美国证券交易委员会(“SEC”)递交的最新报告中“风险因素”章节中讨论的其他因素，这些报告可从SEC的网站www.sec.gov上免费获得。尽管我们相信我们的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们并不知道我们的预期将来能否被证明正确。本新闻稿包含的所有前瞻性陈述完全符合前述警示性声明。谨此提醒您注意不要对这些前瞻性陈述给予不适当的依赖，这些陈述仅适用于今日。除非在适用的证券法律可能的要求下，我们没有任何责任来更新、修订或澄清这些陈述或是我们向SEC递交的最新报告中包含的“风险因素”，无论是作为新信息、未来事件的结果还是其他事项的结果。

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