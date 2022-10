Mary Kay Inc. stelt de business case voor genderresponsieve inkoop vast op de Diversity Summit in Praag, Tsjechië

Mary Kay pleit voor diversiteitsprogramma’s voor leveranciers en genderresponsieve inkoop als krachtige strategieën voor inclusieve duurzame groei

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Mary Kay, een al lang bestaande voorvechter en wereldwijde pleitbezorger voor empowerment van vrouwen en gendergelijkheid, deelde met transparantie haar wereldwijde traject op het gebied van genderresponsieve inkoop (GRP) op de Diversity Summit in Praag, Tsjechië. Georganiseerd door Startup Disrupt op 13 september 2022, in het onlangs gerenoveerde Clam-Gallas Palace, was de summit de grootste Europese hybride conferentie over diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI), met meer dan 50 keynote sprekers uit de non-profit sector, de overheid en het bedrijfsleven. Het evenement wordt gehouden onder auspiciën van het Tsjechische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, de hoofdstad Praag en de Amerikaanse ambassade in de Tsjechische Republiek.





Sprekers en opinieleiders waren onder meer de Amerikaanse ruimtevaartliefhebber Alyssa Carson, Helena Dalli, Europees Commissaris voor Gelijkheid, Lenka Simerská van het Tsjechische ministerie van Arbeid en Sociale Zaken, Denisa Linhartová van de Tsjechische Olympische Commissie, econoom Danuše Nerudová, Lea Lundblad van Apple, Rebeca Grattan van Avast en Virginie Naigeon-Malek van Mary Kay Inc., en deelden inzichten over belangrijke onderwerpen zoals:

Optimaal gebruik maken van het DEI-ecosysteem met zakelijke doelen;

Ontwikkeling en instandhouding van een DEI-bedrijfscultuur;

Inclusief ontwerp en innovatie;

Empowerment van vrouwen.

“Het doel van de Diversity Summit was om enkele van de knapste koppen in de particuliere, publieke en overheidssector samen te brengen en hun stemmen te verenigen in onze onverzettelijke strijd op weg naar gendergelijkheid, niet alleen in de Tsjechische Republiek en Europa, maar ook rond de hele wereld. We weten dat het verminderen van ongelijkheid de economie stimuleert en duurzame en robuuste samenlevingen ontwikkelt die alle personen – vrouwen en mannen – de kans geven om hun potentieel waar te maken,” aldus Patrik Juránek, oprichter en CEO van Startup Disrupt..

Virginie Naigeon-Malek, wereldwijd hoofd Sustainability and Social Impact bij Mary Kay Inc., was een van de keynote sprekers over het onderwerp economische empowerment van vrouwen. Daarbij stelde ze de business case op voor de inclusie van vrouwelijke leveranciers van diensten en producten in de wereldwijde waardeketen als een krachtige strategie voor bedrijven om duurzame groei en sociale impact te stimuleren.

UN Women definieert genderresponsieve inkoop1 als ‘de duurzame selectie van diensten, goederen of openbare werken van bedrijven die in handen zijn van vrouwen of van door vrouwen geleide ondernemingen en ook genderresponsieve bedrijven – bedrijven met genderbewuste beleidsrichtlijnen en praktijken voor werknemers en toeleveringsketens.” In de regio Europa vormen vrouwen minder dan een derde van de ondernemers. Studies tonen aan dat hoewel vrouwen de helft van het investeringskapitaal krijgen in vergelijking met mannen, hun bedrijven twee keer zoveel inkomsten opleveren voor elke geïnvesteerde dollar.2

“Investeren in bedrijven die eigendom zijn van vrouwen en hen opnemen in de wereldwijde toeleveringsketen is niet alleen het juiste om te doen, het is ook het slimme om te doen voor ondernemingen. Naarmate vrouwelijke leveranciers meer zaken binnenhalen, profiteren hun families, lokale gemeenschappen en nationale economieën hiervan. Studies tonen aan dat vrouwelijke ondernemers de neiging hebben om tot 90% van hun inkomsten te herinvesteren in hun families en gemeenschappen, waardoor inclusieve economische groei rechtstreeks wordt gekoppeld aan ontwikkeling. Bedrijven van vrouwen moeten op gelijke voet staan terwijl ze strijden om contractmogelijkheden,” stelde Virginie Naigeon-Malek, wereldwijd hoofd Sustainability and Social Impact bij Mary Kay Inc.

Bekijk de video om meer te weten te komen over Mary Kay’s toewijding aan Supplier Diversity & Inclusion (SDI) en genderresponsieve inkoop.

“Voortbouwend op het succes van de Sustainable Future International Conference, waren we verheugd om opnieuw samen te werken met Startup Disrupt, dat diversiteit bovenaan de wereldwijde agenda plaatst, de dialoog tussen alle belanghebbenden bevordert en contact legt met onze gemeenschappen. We moeten allemaal samenwerken met een innovatieve mentaliteit om barrières voor de empowerment en gelijkheid van vrouwen weg te nemen,” verklaarde Edita Szaboova, General Manager van Mary Kay Czech Republic and Slovakia.

Wist u dat?

Wereldwijd is 1 op de 3 bedrijven in handen van vrouwen.

Toch winnen bedrijven die eigendom zijn van vrouwen wereldwijd gemiddeld minder dan 1% van alle inkoopuitgaven van grote ondernemingen en overheden.

Schattingen suggereren dat het inkoopkantoor van een bedrijf gemiddeld 64 procent van de totale bedrijfsuitgaven van een bedrijf beheert.

Bron: Vazquez, E.A & A.J. Sherman. (2013). Buying for Impact: How to Buy from Women and Change the World. Charleston, South Carolina: Advantage.

OVER MARY KAY

Mary Kay Ash, een van de oorspronkelijke glazen plafondbrekers, richtte in 1963 haar droomschoonheidsbedrijf op met één doel: het leven van vrouwen verrijken. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Als onderneming voor de ontwikkeling van ondernemerschap zet Mary Kay zich in om vrouwen sterker te maken op hun traject door middel van onderwijs, mentorschap, belangenbehartiging, netwerken en innovatie. Mary Kay zet zich in om te investeren in de wetenschap achter schoonheid en de productie van geavanceerde huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en geuren. Mary Kay gelooft in het verrijken van het leven van vandaag voor een duurzame toekomst, door samen te werken met organisaties van over de hele wereld die zich richten op het bevorderen van uitmuntende bedrijfsvoering, het ondersteunen van kankeronderzoek, het bevorderen van gendergelijkheid, het beschermen van overlevenden van huiselijk geweld, het verfraaien van onze gemeenschappen en het aanmoedigen van kinderen om hun dromen te volgen. Lees meer op marykayglobal.com, vind ons op Facebook, Instagram en LinkedIn, of volg ons op Twitter.

OVER STARTUP DISRUPT

Startup Disrupt is opgericht in 2020 en is toegewijd aan het helpen van bedrijven en tech disruptors om de ‘oude’ manier van denken in industrieën, producten en diensten te veranderen. Wij zijn een toekomstgerichte groep gepassioneerde startup-enthousiastelingen die een nieuwe generatie oprichters, ingenieurs, ontwikkelaars, tech-innovators en anderen van startups willen helpen om succes te hebben. Het doel van Startup Disrupt is om een startup-platform te worden dat is ontworpen om kennis, inspiratie en verbinding te bieden aan ondernemers, startup-oprichters, technologie-innovators en startup-gemeenschappen over de hele wereld. https://www.startupdisrupt.com/.

1 UN Women. (2022). ‘Procurement’s Strategic Value: Why Gender-responsive Procurement Makes Business Sense.’ New York: UN Women.

2‘Funding Women Entrepreneurs: How to Empower Growth.’ (juni 2020). Opgesteld voor: de Europese Commissie Door: Innovation Finance Advisory.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications



marykay.com/newsroom



972.687.5332 or [email protected]