Mary Kay Inc. na summitu o rozmanitosti v Praze v České republice představila obchodní důvody pro zadávání zakázek s ohledem na rovnost žen a mužů

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Společnost Mary Kay, dlouholetý zastánce a celosvětový obhájce posílení postavení žen a rovnosti pohlaví, se na summitu o rozmanitosti (Diversity Summit) v Praze v České republice podělila o svou globální cestu k zadávání zakázek zohledňujících genderové hledisko (GRP). Summit, který pořádala společnost Startup Disrupt 13. září 2022 v nově zrekonstruovaném Clam-Gallasově paláci, byl největší evropskou hybridní konferencí o diverzitě, rovnosti a inkluzi (DEI), na níž se sešlo více než 50 hlavních řečníků z neziskového, vládního a podnikatelského sektoru. Akce se koná pod záštitou českého předsednictví v Radě Evropské unie, hlavního města Prahy a Velvyslanectví USA v České republice.





Mezi řečníky a ideovými lídry byla Američanka zanícená pro vesmír Alyssa Carsonová, eurokomisařka pro rovné příležitosti Helena Dalliová, Lenka Simerská z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Denisa Linhartová z Českého olympijského výboru, ekonomka Danuše Nerudová, Lea Lundbladová ze společnosti Apple, Rebeca Grattanová ze společnosti Avast a Virginie Naigeon-Maleková ze společnosti Mary Kay Inc. Řečníci se podělili o své postřehy ke klíčovým tématům, jako např:

• využití ekosystému DEI s obchodními cíli;

• rozvoj a udržování firemní kultury DEI;

• inkluzivní design a inovace;

• posílení postavení žen.

“Účelem Summitu o rozmanitosti bylo spojit některé z nejbystřejších mozků ze soukromého, veřejného a státního sektoru a sjednotit jejich hlasy v našem neústupném tažení za rovnost žen a mužů nejen v České republice a Evropě, ale i na celém světě. Víme, že snižování nerovnosti pomáhá ekonomice a rozvíjí trvalé a silné společnosti, které dávají všem jednotlivcům – ženám i mužům – příležitost naplnit svůj potenciál,” řekl Patrik Juránek, zakladatel a generální ředitel Startup Disrupt .

Virginie Naigeon-Maleková, globální vedoucí oddělení sociálních dopadů a udržitelnosti ve společnosti Mary Kay Inc, byla jedním z hlavních řečníků na téma ekonomického posílení postavení žen, v němž definovala obchodní argumenty pro zapojení ženských dodavatelů služeb a výrobků do globálního hodnotového řetězce jako účinnou strategii pro společnosti, která jim umožní dosáhnout udržitelného růstu a řídit sociální dopady.

Organizace spojených národů pro rovnost pohlaví a posílení postavení žen definuje zadávání zakázek zohledňující genderové hledisko (1) jako “udržitelný výběr služeb, zboží nebo veřejných prací od podniků vlastněných ženami nebo vedených ženami a také podniků zohledňujících genderové hledisko – těch, které provádějí genderově citlivou politiku a postupy pro zaměstnance a dodavatelské řetězce”. V evropském regionu představují ženy méně než třetinu podnikatelů. Studie ukazují, že ačkoli ženy ve srovnání s muži získávají poloviční investiční kapitál, jejich podniky přinášejí na každý investovaný dolar dvakrát větší výnos (2).

“Investovat do podniků vlastněných ženami a zapojit je do globálního dodavatelského řetězce je pro korporace nejen správné, ale také chytré. Když dodavatelé z řad žen získají více zakázek, profitují z toho jejich rodiny, místní komunity i národní ekonomiky. Ze studií vyplývá, že ženy podnikatelky mají tendenci reinvestovat až 90 % svých výdělků do svých rodin a komunit, čímž přímo propojují inkluzivní hospodářský růst s rozvojem. Ženské podniky musí mít při soutěži o zakázky rovné postavení,” řekla Virginie Naigeon-Maleková, globální vedoucí oddělení sociálních dopadů a udržitelnosti ve společnosti Mary Kay Inc .

Podívejte se na video, kde se dozvíte více o závazku společnosti Mary Kay v oblasti diverzity a inkluze dodavatelů (SDI) a zadávání zakázek zohledňujících na rovnost pohlaví.

“V návaznosti na úspěch mezinárodní konference Udržitelná budoucnost nás potěšilo, že jsme mohli opět spolupracovat se společností Startup Disrupt, která staví diverzitu na přední místo globální agendy, podporuje dialog mezi všemi zúčastněnými stranami a zapojuje naše komunity. Všichni musíme společně pracovat s inovativním myšlením, abychom odstranili překážky bránící posílení postavení a rovnosti žen,” řekla Edita Szaboová, generální ředitelka Mary Kay Česká republika a Slovensko.

Věděli jste, že?

• každý třetí podnik na světě vlastní ženy.

• přesto – v průměru získávají podniky vlastněné ženami celosvětově méně než 1 % všech zakázek velkých korporací a vlád.

• odhady naznačují, že firemní oddělení pro zakázky spravují v průměru 64 % celkových podnikových výdajů.

Zdroj: Vazquez, E.A & A.J. Sherman. (2013). Buying for Impact: How to Buy from Women and Change the World. Charleston, Jižní Karolína: Advantage.

