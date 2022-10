Mary Kay Inc. estabelece o caso de negócios para compras sensíveis ao gênero no Encontro de Cúpula de Diversidade em Praga, República Tcheca

Mary Kay defende programas de diversidade de fornecedores e compras sensíveis ao gênero como poderosas estratégias ao crescimento sustentável inclusivo

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Uma defensora mundial de longa data da capacitação feminina e da igualdade de gênero, a Mary Kay compartilhou com transparência sua jornada internacional de compras sensíveis ao gênero (GRP) no Encontro de Cúpula de Diversidade em Praga, República Tcheca. Organizado pela Startup Disrupt em 13 de setembro de 2022, no recém-reformado Clam-Gallas Palace, o encontro de cúpula foi a maior conferência híbrida europeia sobre Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), reunindo mais de 50 palestrantes de organizações sem fins lucrativos, governamentais e do setor de negócios. O evento é realizado sob os auspícios da Presidência Tcheca do Conselho da União Europeia, da capital Praga e da Embaixada dos EUA na República Tcheca.





Palestrantes e líderes formadores de pensamento incluíram Alyssa Carsona, entusiasta espacial americana, Helena Dalli, Comissária Europeia para Igualdade, Lenka Simerská do Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais da República Tcheca, Denisa Linhartová da Comissão Olímpica Tcheca, a economista Danuše Nerudová, Lea Lundblad da Apple, Rebeca Grattan da Avast, e Virginie Naigeon-Malek da Mary Kay Inc., ao compartilhar ideias sobre temas importantes como:

Aproveitando o Ecossistema de DEI com Metas de Negócios;

Desenvolvendo e Sustentando a Cultura da Empresa com DEI;

Design Inclusivo e Inovação;

Capacitação Feminina.

“A finalidade do Encontro de Cúpula de Diversidade era reunir algumas das mentes mais brilhantes dos setores privado, público e governamental bem como unir suas vozes em nossa luta inquebrantável pela igualdade de gênero, não apenas na República Tcheca e na Europa, mas também em todo o mundo. Sabemos que a redução da desigualdade impulsiona economias e desenvolve sociedades duradouras e robustas que dão a todos as pessoas – mulheres e homens – a oportunidade de atingir seu potencial”, declarou Patrik Juránek, Fundador e Diretor Executivo da Startup Disrupt.

Virginie Naigeon-Malek, Diretora Global de Sustentabilidade e Impacto Social da Mary Kay Inc., foi uma das principais palestrantes sobre o tema de capacitação econômica feminina, no qual estabeleceu o caso de negócios para inclusão de mulheres prestadoras de serviços e produtos na cadeia de valor mundial como uma poderosa estratégia para as empresas impulsionarem o crescimento sustentável e o impacto social.

A UN Women define compras sensíveis ao gênero1 como “a seleção sustentável de serviços, bens ou obras públicas de empresas pertencentes ou lideradas por mulheres e também empresas sensíveis ao gênero; aquelas que possuem políticas e práticas sensíveis ao gênero para funcionários e cadeias de fornecimento”. Na região da Europa, as mulheres representam menos de um terço dos empreendedores. Estudos mostram que, embora as mulheres recebam metade do capital de investimento em comparação aos homens, suas empresas geram duas vezes mais receita para cada dólar investido.2

“Investir em empresas pertencentes a mulheres e incluí-las na cadeia de fornecimento mundial não é apenas a coisa certa a fazer, também é a coisa inteligente a fazer para as corporações. À medida que mulheres fornecedoras conquistam mais negócios, suas famílias, comunidades locais e economias nacionais se beneficiam. Estudos mostram que mulheres empreendedoras tendem a reinvestir até 90% de seus ganhos em suas famílias e comunidades, ao vincular assim o crescimento econômico inclusivo diretamente ao desenvolvimento. As empresas femininas precisam estar em pé de igualdade enquanto competem por oportunidades de contrato”, afirmou Virginie Naigeon-Malek, Chefe Global de Sustentabilidade e Impacto Social na Mary Kay Inc..

Assista ao vídeo para saber mais sobre o compromisso da Mary Kay com a Diversidade e Inclusão de Fornecedores (SDI) e compras sensíveis ao gênero.

“Com base no êxito da Conferência Internacional do Futuro Sustentável, sentimos o prazer de fazer parceria mais uma vez com a Startup Disrupt, que está colocando a diversidade no topo da agenda mundial, ao promover o diálogo entre todas as partes interessadas e engajar nossas comunidades. Todos precisamos trabalhar coletivamente com uma mentalidade inovadora de remover barreiras à capacitação e igualdade femininas”, disse Edita Szaboova, Diretora Geral da Mary Kay na República Tcheca e Eslováquia.

Você sabia?

A nível mundial, 1 em cada 3 empresas são de propriedade feminina.

Entretanto, em média, as empresas pertencentes a mulheres em todo o mundo ganham menos de 1% de todos os gastos com compras de grandes corporações e governos.

As estimativas sugerem que os escritórios de compras corporativas gerenciam uma média de 64% dos gastos totais da empresa.

Fonte: Vázquez, E.A & A.J. Sherman. (2013). Comprando para o Impacto: Como Comprar de Mulheres e Mudar o Mundo. Charleston, Carolina do Sul: Vantagem.

1 UN Women (2022). “Valor Estratégico de Compras: Por Que Compras Sensíveis ao Gênero Fazem Sentido aos Negócios?” Nova York: UN Women.

2“Financiando Mulheres Empreendedoras: Como Capacitar o Crescimento?” (junho de 2020). Preparado para Comissão Europeia pela Assessoria Financeira de Inovação.

