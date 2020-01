Luxoft HALO, un nuevo concepto en movilidad compartida, presenta una revolucionaria experiencia digital en los vehículos para los consumidores

ZUG, Suiza–(BUSINESS WIRE)–Luxoft, una empresa de tecnología de DXC (NYSE: DXC), presentó hoy, en colaboración con LG Electronics, Amazon y Mapbox, Luxoft HALO, el más novedoso concepto de movilidad compartida de la empresa para una revolucionaria experiencia digital dentro de vehículos para los consumidores. Luxoft HALO se presentará oficialmente en CES® 2020, del 7 al 10 de enero del 2020, en Las Vegas, Nevada.





En el hogar, los consumidores esperan que sus experiencias digitales sean simples, convenientes y accesibles en todo momento y a través de diversos dispositivos. Cada vez más, los consumidores esperan también tener acceso a su contenido y a sus servicios favoritos en los vehículos y mientras se trasladan.

El concepto de movilidad compartida Luxoft HALO demuestra cómo todas las necesidades de movilidad de los consumidores pueden integrarse perfectamente con su estilo de vida digital personal.

“Junto a nuestros socios clave, ahora podemos proveer una experiencia integral para los consumidores dentro de los vehículos altamente personalizada e inteligente con el uso de webOS Auto, la plataforma para la movilidad compartida e inteligente”, comentó Vildan Hasanbegovic, director de alianzas y presidente de Marketing en Luxoft Automotive. “Se trata de una plataforma abierta que provee, con una calidad excepcional, un ecosistema existente de servicios inteligentes y contenido dinámico, desde infoentretenimiento dentro del vehículo a servicios de transmisión de video conectados y mucho más, que cada vez más se convierte en parte esencial del estilo de vida digital personal de los consumidores”.

Luxoft ya puede implementar webOS Auto en sistemas de producción a gran escala, incluyendo:

Entretenimiento en el asiento trasero (RSE) para necesidades tradicionales;

Entretenimiento en el asiento trasero (RSE) con modo para viajes compartidos;

Visualización de cabina para sistemas de viajes compartidos; y

Visualización de la consola central del auto para sistemas de viajes compartidos.

Innovaciones de socios integradas en Luxoft HALO

LG Electronics y webOS Auto

webOS Auto es una plataforma abierta e ideal para la movilidad compartida e inteligente. webOS Auto provee características y funcionalidad e incorpora todos los componentes esenciales como procesamiento de multimedia, control de múltiples visualizaciones, conectividad y seguridad, y ofrece mayor comodidad y conveniencia a los pasajeros.

Alexa Auto

Alexa nos ayuda a simplificar y organizar nuestra vida en el hogar. Ahora podemos llevarla con nosotros con Alexa Auto. Alexa puede ayudar a reproducir música, obtener indicaciones, hacer llamadas, escuchar audiolibros, controlar nuestro hogar inteligente y mucho más solo con solo nuestra voz, para que podamos mantener nuestras manos en el volante y los ojos en la carretera. Alexa ya se encuentra disponible en docenas de vehículos de los principales fabricantes, y Amazon lanzó servicios como Alexa Auto SDK que facilitan la integración de Alexa por parte de fabricantes y proveedores de autos directamente en su sistema de infoentretenimiento. Para obtener más información, visite amazon.com/alexa-auto/.

Mapbox

Mapbox es una plataforma de datos de ubicación en vivo que provee mapas y experiencias de navegación para teléfonos celulares, internet, juegos y automotores. Mapbox mantiene SDK para la creación de desarrolladores en webOS Auto, Android, iOS, Unity 3D e internet, y API para el trazado de mapas y funciones espaciales. Todos los meses, más de 150 000 crean con Mapbox. Mapbox SDK impulsa a más de 45 000 aplicaciones móviles. Las aplicaciones y plataformas creadas por los desarrolladores mediante Mapbox llegan a más de 600 millones de usuarios activos.

Luxoft en CES® 2020

Visite a Luxoft en CES para una experiencia práctica y personal de Luxoft HALO y para experimentar el futuro de la movilidad compartida e inteligente. Cabina #6928, pabellón norte, Tech East, Las Vegas Convention and World Trade Center.

Acerca de Luxoft

Luxoft, una empresa de tecnología de DXC, (NYSE: DXC), es una firma de estrategia digital e ingeniería de software que provee soluciones de tecnología a medida que impulsan el cambio en los negocios para clientes en todo el mundo. Luxoft usa tecnología para transformar los negocios, ampliar las experiencias de clientes y aumentar la eficiencia operativa mediante sus servicios de estrategias, consultoría e ingeniería. Luxoft emplea una combinación única de excelencia en ingeniería y sólida experiencia en el sector, en especial en los sectores automotor, de servicios financieros, viajes y turismo, atención de la salud, ciencias biológicas, medios y telecomunicaciones. Para obtener más información, visite www.luxoft.com.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a las compañías globales a operar sus sistemas y operaciones de misiones críticas, y a la vez modernizar la TI, optimizar la arquitectura de datos y asegurar la seguridad y escalabilidad en las nubes públicas, privadas e híbridas. Con décadas de innovación en la conducción, las empresas más grandes del mundo confían en DXC para desarrollar nuestra pila tecnológica empresarial para proveer nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencias para el cliente. Para obtener más información acerca de la historia de DXC y nuestro enfoque en la gente, los clientes y la ejecución operativa, ingrese en www.dxc.technology.

Toda la información contenida en este documento se provee de buena fe pero no forma parte ni constituye una oferta ni un contrato. Las declaraciones, cifras, planes, perspectivas y representaciones son exclusivamente para fines representativos e indicativos. Luxoft ha realizado todos los esfuerzos dentro de lo razonable para incluir información precisa, siempre que fuera posible. No obstante, Luxoft no declara ni garantiza, en forma implícita o explícita, que la información provista esté completa. Luxoft no será responsable por ningún daño, entre otros, daños especiales o derivados, que resulten del uso, o la incapacidad de usar, el material contenido en este documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

