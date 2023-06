In this video we’re showing you how to set up the virtual stage inside Live FX’s Stage Manager for accurate projection mapping of 2D, 2.5D, 3D and 180/360 content.

