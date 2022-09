Les protections d’écran Belkin UltraGlass pour l’iPhone 14 (tous modèles) sont désormais disponibles

Les expéditions vers le monde entier débutent aujourd’hui

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Belkin, leader mondial de l’électronique grand public, annonce aujourd’hui la sortie de sa protection d’écran UltraGlass, conçue et réalisée pour l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Dotée d’une protection anti-chocs deux fois plus résistante que les protections en verre trempé, l’UltraGlass protège encore mieux les écrans d’iPhone. Vous pouvez la commander dès maintenant sur le site apple.com.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro sont dotés de fonctionnalités durables de pointe, telles que l’écran Ceramic Shield, exclusif à l’iPhone et plus résistant que n’importe quel autre verre de smartphone. Encore plus protectrice, la protection d’écran UltraGlass de Belkin rejoint sa vaste gamme existante de protections d’écran primées pour iPhone et constitue le meilleur verre disponible sur le marché à ce jour. Elle est constituée d’un verre d’aluminosilicate de lithium (LAS) de fabrication allemande, qui offre encore plus de solidité, de flexibilité et de résistance aux rayures pour protéger les modèles de l’iPhone 14. Renforcée chimiquement par un processus double d’échange d’ions, la protection d’écran UltraGlass est deux fois plus résistante que le verre trempé, selon des tests réalisés pour la résistance aux impacts de chute et de choc. Elle offre les meilleures performances de sa catégorie pour une protection supplémentaire contre les chocs et les rayures, tout en maintenant une expérience tactile sans faille.

Le pack contient la protection d’écran UltraGlass de Belkin, un chiffon de nettoyage et un autocollant de dépoussiérage pour éviter les bulles d’air, ainsi que le support breveté Easy Align pour un alignement parfait et une application infaillible.

Prix et disponibilités

La gamme de protections d’écran Belkin UltraGlass pour iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max est disponible dès aujourd’hui sur apple.com au prix de 39,95 € et sera disponible dans le courant du mois dans les Apple Store du monde entier.

Les clients qui achètent la protection d’écran en magasin peuvent se la faire poser via le système de pose Belkin, disponible dans les Apple Store du monde entier.

D’autres offres de protections d’écran Belkin pour iPhone, de la collection SCREENFORCE™, sont disponibles ici : https://www.belkin.com/fr/screen-protectors/c/iphone-protect/

Des images haute définition sont téléchargeables ici.

À propos de Belkin

La marque Belkin est leader du marché des accessoires et offre des solutions de chargement, de protection, de productivité et de connectivité à toute une gamme d’appareils électroniques destinés au grand public et aux entreprises. Conçus en Californie du Sud, les produits Belkin sont vendus dans plus de 50 pays à travers le monde, connectant les gens à la technologie qu’ils aiment, et ce qu’ils soient à la maison, au travail ou en déplacement. En 2018, Belkin International fusionne avec Foxconn Interconnect Technology pour renforcer son influence mondiale et rester à jamais inspiré par les gens et la planète sur laquelle nous vivons.

© 2022 Belkin International, Inc. et/ou ses filiales. Tous droits réservés.



Tous les noms de produit, logos et marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Contacts

FLEURY Maëlle



06 68 83 97 61



[email protected]