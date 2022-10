Lenovo dévoile de nouvelles innovations technologiques intelligentes pour façonner l’avenir du monde numérique

Dans le cadre de son événement technologique phare annuel Tech World ’22, Lenovo présente des innovations en matière de facteurs de forme, de technologie de travail hybride et de métaverse, axées sur l’amélioration de la vie, de la productivité du travail et de la durabilité de notre planète

HONG KONG–(BUSINESS WIRE)–Tech World, l’événement mondial sur l’innovation organisé chaque année par Lenovo, a lieu aujourd’hui. La Société y partage ses perspectives sur l’évolution de la collaboration entre les utilisateurs, les espaces et les appareils pour libérer les possibilités illimitées des applications dans le monde réel et le métaverse. Lenovo a dévoilé de nouveaux concepts, de nouvelles solutions et innovations émergentes qui façonneront notre façon de travailler, d’apprendre et de nous engager dans le monde numérique. La Société a également annoncé sa vision du net zéro, axée sur un plan réalisable et collaboratif pour relever l’un des plus grands défis que l’humanité ait à affronter.

Parmi les innovations dévoilées par Lenovo, citons la première présentation publique de preuves de concepts enroulables pour smartphones et ordinateurs portables. Le déploiement de l’informatique sur un écran dynamique, enroulable, réglable et plus grand, offre de la productivité, du divertissement et de la connectivité, mais sur des appareils plus petits, ce qui résout certaines difficultés des clients et améliore la productivité du travail hybride.

Cyber Spaces, une solution holographique fascinante, interactive et physique, pour la communication par téléprésence immersive et le travail d’équipe, a également été présentée. À l’heure où les données ne cessent de proliférer, Lenovo a également montré comment ses innovations basées sur l’IA et l’edge computing permettent un traitement plus rapide des données dès leur création et transforment les rues des villes, la médecine de précision et les marchés.

«Grâce à la puissance d’une nouvelle infrastructure informatique prévalente, attendue et disponible sur demande, la technologie transforme nos futurs espaces de travail et de vie en une combinaison de mondes virtuels et physiques, a déclaré Yuanqing Yang, PDG de Lenovo. La puissance de l’innovation ne consiste pas seulement à numériser et à rendre intelligents tous les secteurs économiques, mais aussi à résoudre les plus grands défis que l’humanité ait à relever. À cette fin, Lenovo double ses investissements en R&D afin d’utiliser des technologies plus intelligentes et d’autonomiser un monde en évolution rapide.»

Dans le cadre du Tech World ’22, Lenovo a dévoilé les innovations suivantes:

Innovations en matière de facteur de forme enroulable

Lenovo et Motorola ont présenté des preuves de concepts enroulables pour smartphones et ordinateurs portables, inaugurant une nouvelle ère potentielle où ce facteur de forme unique permet de présenter davantage de contenu et offre pour l’avenir d’énormes possibilités d’amélioration du travail hybride et de la vie quotidienne. Conçues pour améliorer le multitâche, la navigation et les cas d’utilisation mobiles, ces nouvelles preuves de concept enroulables, bien que compactes, ne sacrifient en rien la taille de l’écran. Au contraire, elles permettant d’ajuster à l’appareil le contenu déployé sur l’écran lorsque celui-ci s’enroule vers l’intérieur de la base de l’ordinateur portable ou du smartphone.

Innovations en matière de productivité

L’application Lenovo Freestyle permet un contrôle et une collaboration universels entre une tablette et un PC; les utilisateurs peuvent ainsi transformer aisément leur tablette en un deuxième écran portable pour augmenter leur espace de bureau, ou en un écran tactile sans fil pour leur ordinateur portable.

permet un contrôle et une collaboration universels entre une tablette et un PC; les utilisateurs peuvent ainsi transformer aisément leur tablette en un deuxième écran portable pour augmenter leur espace de bureau, ou en un écran tactile sans fil pour leur ordinateur portable. Les smartphones Motorola Edge intègrent la plateforme «Ready For», qui étend les capacités du smartphone en agrandissant l’écran et offre une expérience de bureau mobile, des jeux de type console, la diffusion de contenu et des discussions vidéo.

intègrent la qui étend les capacités du smartphone en agrandissant l’écran et offre une expérience de bureau mobile, des jeux de type console, la diffusion de contenu et des discussions vidéo. Lenovo a dévoilé sa solution Remote Work Enablement , qui fournit directement du matériel, des logiciels et des services haut de gamme aux travailleurs à distance pour leur permettre de s’installer rapidement.

, qui fournit directement du matériel, des logiciels et des services haut de gamme aux travailleurs à distance pour leur permettre de s’installer rapidement. Lenovo a également présenté Cyber Spaces, un futur concept qui reproduit une expérience immersive en face à face, grâce à une solution holographique physique interactive pour la communication par téléprésence et le travail d’équipe.

un futur concept qui reproduit une expérience immersive en face à face, grâce à une solution holographique physique interactive pour la communication par téléprésence et le travail d’équipe. L’événement a également servi de cadre à la présentation de nouvelles avancées en matière de «personnages virtuels» ou «humains numériques», qui visent à relever les défis posés par la visioconférence traditionnelle, notamment en termes de bande passante, de qualité et de confidentialité.

Solutions basées sur l’IA

Lenovo a présenté son application Production Decision Engine , qui utilise l’IA et le big data pour résoudre les problèmes de numérisation. Son Supplier 360 identifie, analyse et atténue les risques de la chaîne d’approvisionnement pour faciliter la planification de scénarios hypothétiques.

, qui utilise l’IA et le big data pour résoudre les problèmes de numérisation. Son identifie, analyse et atténue les risques de la chaîne d’approvisionnement pour faciliter la planification de scénarios hypothétiques. La Société a également présenté sa solution Smart Services , qui prévoit les besoins de réparation et optimise la planification des pièces et du soutien logistique et la disponibilité des ingénieurs de maintenance.

, qui prévoit les besoins de réparation et optimise la planification des pièces et du soutien logistique et la disponibilité des ingénieurs de maintenance. Lenovo a montré comment sa solution Virtual Classroom propose des enseignants virtuels aux étudiants et leur fournit des devoirs et des recommandations personnalisés.

propose des enseignants virtuels aux étudiants et leur fournit des devoirs et des recommandations personnalisés. La nouvelle solution de collaboration vidéo à distance connecte les travailleurs de première ligne avec des experts à distance pour effectuer des travaux de réparation en temps réel.

Objectif net zéro d’ici 2050

Lenovo a présenté son objectif zéro émission nette et sa première étape à court terme vers cet objectif: une réduction de ses émissions d’ici 2030. Lenovo aligne ses objectifs de réduction des émissions à court et à long terme sur l’initiative Science Based Targets afin de contribuer aux objectifs de l’Accord de Paris.

Lenovo a mis l’accent sur les innovations qui l’aideront à concrétiser sa vision du net zéro et sur les actions mises en œuvre par la Société au travers de ses produits et de leur fabrication pour réduire son empreinte carbone.

Les experts invités ont souligné la nécessité de normes crédibles et d’une collaboration entre entités publiques et privées afin de progresser vers un avenir plus intelligent et plus durable tout en précisant le sens et l’importance des engagements net zéro.

Technologies Edge et IA pour le traitement de données de nouvelle génération

Lenovo et VMware ont annoncé avoir conclu un un protocole d’entente portant sur des laboratoires d’innovation Edge et Cloud conjoints. En outre, les deux Sociétés élaboreront ensemble des plans de développement de solutions edge, IA et multi-cloud pour accélérer la transformation des activités de fabrication et de vente au détail des entreprises.

Lenovo a présenté sa série de serveurs ThinkEdge , notamment les modèles SE350 et SE450 dotés de processeurs graphiques ultra-performants pour prendre en charge des applications IA lourdes, et montré leur excellent fonctionnement dans des conditions extrêmes.

, notamment les modèles SE350 et SE450 dotés de processeurs graphiques ultra-performants pour prendre en charge des applications IA lourdes, et montré leur excellent fonctionnement dans des conditions extrêmes. Lenovo a également présenté XClarity, une plateforme de gestion logicielle cloud unifiée et ouverte qui simplifie l’orchestration, le déploiement, l’automatisation, la mesure et la prise en charge de l’informatique depuis la périphérie jusqu’au cloud. La Société a également présenté sa plateforme Edge Cloud, qui comprend diverses applications pour les secteurs verticaux, ainsi que sa solution Hybrid Cloud, qui couvre la totalité du cycle de vie de la création, de la migration, de l’utilisation et de la gestion du cloud hybride.

une plateforme de gestion logicielle cloud unifiée et ouverte qui simplifie l’orchestration, le déploiement, l’automatisation, la mesure et la prise en charge de l’informatique depuis la périphérie jusqu’au cloud. La Société a également présenté sa qui comprend diverses applications pour les secteurs verticaux, ainsi que sa qui couvre la totalité du cycle de vie de la création, de la migration, de l’utilisation et de la gestion du cloud hybride. Enfin, TruScale, un modèle tout compris fondé sur l’abonnement, a été étendu à un plus grand nombre de clients.

Lenovo a également présenté les résultats de son étude mondiale multi-sectorielle portant sur 500 directeurs techniques (CTO). L’étude révèle le point de vue des CTO sur la façon dont l’informatique traditionnelle continuera d’évoluer vers une «nouvelle architecture informatique» où le matériel des clients, l’edge computing, le cloud computing, les réseaux et l’intelligence artificielle travailleront tous ensemble pour remédier aux difficultés communes des CTO en leur offrant des solutions qui facilitent la numérisation de tous les secteurs, partout dans le monde.

L’événement Tech World ‘22 coïncide avec l’anniversaire du Think30 de Lenovo, qui célèbre 30 ans d’innovation en matière de conception et d’ingénierie des serveurs ThinkPad et ThinkSystem. Forte de cet héritage, et pour célébrer la vente de plus de 200 millions de systèmes ThinkPad, la Société a dévoilé la plus vaste amélioration de portefeuille de son histoire, qui vise à accélérer la modernisation mondiale de l’informatique grâce aux nouvelles solutions d’infrastructure Lenovo V3.Lenovo continue d’être à la pointe de l’innovation en matière d’appareils, notamment avec le récent lancement du nouveau ThinkPad X1 Fold, la prochaine génération du premier PC pliable au monde.

Yuanqing Yang, PDG de Lenovo, a prononcé le discours d’ouverture du Tech World ‘22, expliquant comment la technologie intelligente de Lenovo améliore la vie des gens du monde entier.

Le discours d’ouverture de Yuanqing Yang a été suivi d’allocutions par des dirigeants de Lenovo et des PDG de sociétés internationales de premier plan, parmi lesquels Cristiano Amon, PDG de Qualcomm; Pat Gelsinger, PDG d’Intel; Julie Sweet, PDG d’Accenture; Lisa Su, PDG d’AMD, et Arvind Krishna, PDG d’IBM. Des clients et partenaires, dont Stefano Domenicali, PDG de Formula 1 ® et Panos Panay, vice-président exécutif et chef de produit de Microsoft, ont également discuté du rôle de la technologie intelligente de Lenovo dans la facilitation de la transformation intelligente.

Yong Rui, CTO de Lenovo, a annoncé que Lenovo développera des solutions technologiques métaverses pour favoriser une transformation intelligente. Il a expliqué comment la technologie de base et les innovations de Lenovo dans les domaines des appareils, des serveurs, des logiciels et des solutions connecteront les mondes virtuel et physique.

Pour sa part, Luca Rossi, président d’IDG (Intelligent Devices Group), Lenovo, a présenté quelques concepts futurs. Les innovations grand public qui améliorent la vie, les solutions de productivité et de collaboration, les nouveaux facteurs de forme (preuves de concept de l’ordinateur portable et du smartphone enroulables), et les solutions émergentes d’IA et de métaverse telles que la nouvelle solution de réalité virtuelle ThinkReality VRX de Lenovo donneront aux générations futures les capacités nécessaires pour affronter la transformation numérique de notre monde en évolution.

Kirk Skaugen, président d’ISG (Infrastructure Solutions Group), Lenovo, a présenté l’évolution planétaire de l’informatique. Il a évoqué la nécessité d’exploiter immédiatement les données de tous les secteurs pour procéder à une transformation intelligente. Les infrastructures intelligentes de Lenovo permettent cette transformation, via les serveurs, le stockage et les services de Lenovo. Les dirigeants de VMware et du Barcelona Supercomputing Center ont rejoint Kirk Skaugen pour montrer comment Lenovo met une IA de pointe au service des clients pour les aider à exploiter des données mondiales en pleine croissance (leur volume devrait doubler d’ici 2025) dans un paysage informatique en constante évolution.

Ken Wong, vice-président exécutif et président de SSG (Solutions & Services Group), Lenovo, a expliqué comment le rôle du CIO (Chief Information Officer) s’élargit à mesure de la numérisation du monde. M. Ken Wong a également souligné la valeur des solutions industrielles métaverses et l’importance des solutions d’espace de travail numérique; il a expliqué comment l’optimisation de la gestion du suivi par les ingénieurs peut améliorer, en temps réel, des infrastructures telles que les transports publics. De son côté, Claudia Contreras, directrice exécutive des GSS (Global Sustainability Services), Lenovo, a souligné que les services de Lenovo peuvent aider les clients à atteindre leurs propres objectifs de développement durable, quelle que soit l’étape de leur parcours où ils se trouvent.

Laura Quatela, vice-présidente et directrice des affaires juridiques de Lenovo, a expliqué comment Lenovo s’efforce d’améliorer la durabilité de ses offres de produits, en ligne avec son objectif net zéro. Outre ces nouveautés en matière de produits durables, Laura Quatela a souligné les améliorations durables apportées par Lenovo pour ouvrir la voie à la fabrication à faibles émissions, ainsi que la volonté de Lenovo de rendre compte de ses progrès pour favoriser une approche crédible et collaborative de la réduction des émissions. Ces efforts en faveur de développement durable ont été renforcés par l’annonce finale par Yuanqing Yang de l’engagement de Lenovo à l’égard du net zéro d’ici 2050.

Des spécifications détaillées, des images et des informations complémentaires sont disponibles à la page d’accueil du Tech World ’22 de Lenovo.

À propos de Lenovo:

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d’affaires s’élève à 70 milliards USD. Classé au 171e rang du classement Fortune Global 500, Lenovo emploie 75 000 personnes dans le monde et sert chaque jour des millions de clients dans 180 marchés. Concentré sur sa vision audacieuse visant à fournir à tous une technologie plus intelligente, Lenovo s’appuie sur son succès en tant que chef de file mondial dans le domaine des PC pour se développer dans de nouveaux secteurs clés de croissance, tels que les serveurs, le stockage, la téléphonie mobile, les solutions et les services. Combinée à des innovations qui changent le monde, cette transformation permet à Lenovo de construire une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable pour tous, partout dans le monde. Pour plus d’informations, visitez le site https://www.lenovo.comet suivez toute notre actualité sur notre StoryHub.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Stuart Gill



[email protected]