Lenovo apresenta inovações tecnológicas mais inteligentes para definir o futuro do mundo digital

As novidades em vários fatores de forma, tecnologia de trabalho híbrido e metaverso estão sendo exibidas no principal evento anual de tecnologia da empresa, o Tech World 2022 – focado em tornar a vida melhor, o trabalho mais produtivo e o planeta mais sustentável

HONG KONG–(BUSINESS WIRE)–A Lenovo realizou hoje seu evento anual de inovação mundial, o Tech World, compartilhando sua visão da evolução da colaboração entre usuários, espaços e dispositivos para desbloquear possibilidades ilimitadas em aplicativos do mundo real e no metaverso. A empresa revelou novos conceitos, soluções e inovações emergentes que definirão a maneira como trabalhamos, aprendemos e interagimos com o mundo digital. A Lenovo também anunciou sua visão de emissões “net zero”, melhorando um plano confiável e colaborativo para encarar um dos maiores desafios da humanidade.

A Lenovo apresentou inovações, incluindo a primeira exibição pública de provas de conceitos para smartphones e laptops roláveis. Infundir a computação em telas roláveis fornece produtividade, entretenimento e conectividade em uma tela dinâmica, ajustável e maior, mas também em dispositivos menores – abordando os pontos problemáticos dos clientes e melhorando a produtividade do trabalho híbrido.

Também foi revelada a atraente solução holográfica física e interativa para comunicação imersiva de telepresença e trabalho em equipe, chamada Cyber Spaces. À medida que a proliferação de dados continua, a Lenovo também mostrou como suas inovações, capacitadas pela IA com computação de borda, estão permitindo um processamento de dados mais rápido na origem de sua criação, transformando as ruas da cidade, a medicina de precisão e os mercados de compras.

“A tecnologia está transformando nosso futuro espaço de trabalho e espaço de vida em uma combinação de mundos virtuais e físicos, habilitados pelo poder da nova infraestrutura de TI que é predominante, esperada e sob demanda”, disse o presidente e CEO da Lenovo, Yuanqing Yang. “O poder da inovação não é apenas digitalizar e tornar todos os setores inteligentes, mas também ajudar a resolver os maiores desafios da humanidade. Para isso, a Lenovo está dobrando seu investimento em P&D, com o objetivo de usar tecnologia mais inteligente para capacitar um mundo em rápida mudança.”

No Tech World 2022, a Lenovo apresentou:

Inovações de fator de forma rolável

A Lenovo e a Motorola revelaram provas de conceitos para smartphones e laptops roláveis, inaugurando uma nova era em potencial em que esse formato exclusivo permite mais conteúdo e oferece enormes possibilidades no futuro para melhorar a vida e o trabalho híbrido. Projetado para elevar os casos de uso móvel, navegação e multitarefa, a nova prova de conceito rolável é compacta, mas não sacrifica o tamanho da tela, permitindo que o conteúdo na tela seja ajustado dinamicamente ao dispositivo à medida que a tela expansível rola para dentro da base do laptop e smartphone.

Inovações de produtividade

O aplicativo Lenovo Freestyle habilita o controle universal e colaboração entre um tablet e um PC, permitindo que os usuários emparelhem e transformem perfeitamente o tablet em uma segunda tela portátil para ampliar o espaço da área de trabalho ou uma tela sensível ao toque sem fio para o laptop.

habilita o controle universal e colaboração entre um tablet e um PC, permitindo que os usuários emparelhem e transformem perfeitamente o tablet em uma segunda tela portátil para ampliar o espaço da área de trabalho ou uma tela sensível ao toque sem fio para o laptop. Os smartphones motorola edge incluem Ready For Platform , que estende os recursos do smartphone para telas maiores e permite uma experiência de área de trabalho móvel, jogo semelhante a um console, streaming de conteúdo e bate-papos por vídeo.

incluem , que estende os recursos do smartphone para telas maiores e permite uma experiência de área de trabalho móvel, jogo semelhante a um console, streaming de conteúdo e bate-papos por vídeo. A Lenovo revelou sua solução Remote Work Enablement solution , que oferece hardware, software e serviços premium diretamente a funcionários e permite que funcionários remotos sejam configurados rapidamente.

, que oferece hardware, software e serviços premium diretamente a funcionários e permite que funcionários remotos sejam configurados rapidamente. A Lenovo também apresentou um conceito futuro chamado Cyber Spaces , que replica uma experiência imersiva face a face, proporcionando uma solução holográfica física e interativa para comunicação por telepresença e trabalho em equipe.

, que replica uma experiência imersiva face a face, proporcionando uma solução holográfica física e interativa para comunicação por telepresença e trabalho em equipe. Além disso, o evento viu novos avanços em “pessoas virtuais” ou “humanos digitais”, para abordar os desafios impostos pela videoconferência tradicional, incluindo largura de banda, qualidade e privacidade.

Soluções de IA

A Lenovo apresentou seu Production Decision Engine , que usa inteligência artificial e big data para resolver os pontos problemáticos da digitalização. Seu Supplier 360 identifica, analisa e mitiga os riscos da cadeia de suprimentos para ajudar a planejar cenários hipotéticos.

, que usa inteligência artificial e big data para resolver os pontos problemáticos da digitalização. Seu identifica, analisa e mitiga os riscos da cadeia de suprimentos para ajudar a planejar cenários hipotéticos. A empresa também apresentou sua solução Smart Services solution , que prevê as necessidades de reparo e otimiza a rede de peças de reposição, engenheiros de manutenção e suporte logístico.

, que prevê as necessidades de reparo e otimiza a rede de peças de reposição, engenheiros de manutenção e suporte logístico. A Lenovo demonstrou como sua solução Virtual Classroom oferece professores virtuais a estudantes, fornecendo testes e recomendações personalizados.

oferece professores virtuais a estudantes, fornecendo testes e recomendações personalizados. A nova solução de colaboração remota por vídeo conecta os funcionários da linha de frente a especialistas remotos para realizar trabalhos de reparo em tempo real.

Objetivo “net zero” até 2050

A Lenovo compartilhou sua visão de emissões líquidas zero e seu primeiro passo em direção a essa visão com metas de redução de emissões de curto prazo para 2030. A empresa está alinhando seus objetivos de redução de emissões com a iniciativa Science Based Targets no curto e longo prazo para contribuir com as metas do Acordo de Paris.

A empresa destacou as inovações que a ajudarão a concretizar sua visão de “net zero” e as ações que está realizando em produtos e manufatura para reduzir sua pegada de carbono.

Especialistas convidados esclareceram a necessidade de padrões confiáveis e colaboração entre entidades públicas e privadas para avançar em direção a um futuro mais inteligente e sustentável, ao mesmo tempo em que explicaram o significado e a importância dos compromissos “net zero”.

Tecnologias de borda e IA que permitem o processamento de dados de última geração

A Lenovo e a VMware anunciaram um memorando de entendimento para laboratórios conjuntos de inovação de borda e nuvem, com planos em andamento para desenvolver soluções de borda, IA e múltiplas nuvens em conjunto que ajudarão a acelerar a transformação dos negócios em ambientes de manufatura e varejo.

A Lenovo apresentou sua série de servidores ThinkEdge – incluindo SE350 e SE450 – para mostrar como os servidores funcionam bem em condições extremas, com GPUs de alto desempenho para suportar IA pesada.

– incluindo SE350 e SE450 – para mostrar como os servidores funcionam bem em condições extremas, com GPUs de alto desempenho para suportar IA pesada. A empresa também apresentou a XClarity , uma plataforma unificada de gerenciamento de software em nuvem aberta que simplifica a orquestração, implementação, automação, medição e suporte de TI da borda à nuvem. A Lenovo também apresentou sua Edge Cloud Platform , que permite vários aplicativos em setores verticais, bem como sua Hybrid Cloud Solution , que abrange todo o ciclo de vida de criação, migração, uso e gerenciamento de nuvem híbrida.

, uma plataforma unificada de gerenciamento de software em nuvem aberta que simplifica a orquestração, implementação, automação, medição e suporte de TI da borda à nuvem. A Lenovo também apresentou sua , que permite vários aplicativos em setores verticais, bem como sua , que abrange todo o ciclo de vida de criação, migração, uso e gerenciamento de nuvem híbrida. Além disso, o TruScale, um modelo baseado em assinatura com tudo incluído, foi expandido para mais clientes.

A Lenovo também divulgou os resultados de seu estudo global de pesquisa multissetorial com 500 diretores e diretoras de tecnologia (CTOs). O estudo apresentou os pontos de vista de CTOs sobre como a TI tradicional continuará evoluindo para uma arquitetura de “Nova TI”, na qual dispositivos de clientes, computação de borda, computação em nuvem, rede e IA trabalham juntos para lidar com os problemas comuns e fornecer soluções que impulsionam ainda mais a digitalização mundial em todos os setores.

O Tech World 2022 coincide com a celebração mundial do Think30 da Lenovo, homenageando 30 anos de design e inovação de engenharia do ThinkPad e ThinkSystem. Com base nesse legado, a empresa revelou a mais ampla melhoria de portfólio corporativo em sua história, projetado para acelerar a modernização global de TI com as novas Lenovo Infrastructure Solutions V3 e comemorou mais de 200 milhões de dispositivos ThinkPad vendidos. A Lenovo continua redefinindo as inovações em dispositivos, inclusive com o recente lançamento do novo ThinkPad X1 Fold, a próxima geração do primeiro PC dobrável do mundo.

O presidente e CEO da Lenovo, Yuanqing Yang, fez o discurso principal do Tech World 2022 e compartilhou informações sobre como a tecnologia mais inteligente da empresa está capacitando as pessoas em todas as partes a mudar seu mundo para melhor.

No discurso, Yang foi acompanhado por líderes de negócios da Lenovo e principais CEOs globais, incluindo Cristiano Amon, presidente e CEO da Qualcomm; Pat Gelsinger, CEO da Intel; Julie Sweet, presidente e CEO da Accenture; bem como Lisa Su, CEO da AMD, e Arvind Krishna, presidente e CEO da IBM. Clientes e parceiros, incluindo Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1®, e Panos Panay, vice-presidente executivo e diretor de produtos da Microsoft, também discutiram o papel da tecnologia mais inteligente da Lenovo em capacitar a transformação inteligente.

Yong Rui, diretor de Tecnologia da Lenovo, analisou como a Lenovo desenvolverá soluções tecnológicas de metaverso para capacitar a transformação inteligente. Ele destacou como a tecnologia principal e as inovações da empresa em dispositivos, servidores, softwares e soluções conectarão os mundos físico e virtual.

Durante o discurso principal, Luca Rossi, presidente do Grupo de Dispositivos Inteligentes da Lenovo, apresentou novos conceitos futuros. De inovações de consumo que melhoram a vida a soluções de produtividade e colaboração, novos fatores de forma, como as provas de conceitos para smartphones e laptops roláveis, e até soluções emergentes de IA e metaverso, como a nova solução de realidade virtual Lenovo ThinkReality VRX, capacitarão as gerações futuras à medida que navegam na transformação digital de nosso mundo em evolução.

Kirk Skaugen, presidente do Grupo de Soluções de Infraestrutura da Lenovo, apresentou a evolução da computação em todas as partes. Kirk apontou a necessidade de aproveitar imediatamente os dados em todos os setores para se transformar de maneira inteligente. A infraestrutura mais inteligente da Lenovo está permitindo essa transformação, por meio de servidores, armazenamento e serviços. Kirk foi acompanhado por líderes da VMware e do Barcelona Supercomputing Center enquanto mostrava como a Lenovo está liderando a IA na borda para ajudar os clientes a aproveitar o poder do crescimento global de dados (que deve dobrar até 2025), que ocorre no atual cenário de TI em constante mudança.

Ken Wong, vice-presidente executivo e presidente do Grupo de Soluções e Serviços da Lenovo, discutiu como o papel de CIO (responsável pela Tecnologia da Informação) se expandiu à medida que o mundo se digitaliza. Ken também destacou o valor das soluções industriais de metaverso, a importância das soluções de espaço de trabalho digital e como otimizar o gerenciamento de vias para engenheiros pode melhorar a infraestrutura, como transporte público, em tempo real. Claudia Contreras, diretora executiva de Serviços de Sustentabilidade Global da Lenovo, também destacou que os serviços da Lenovo podem ajudar os clientes em suas próprias metas de sustentabilidade, não importa onde estejam em sua jornada de trabalho.

Laura Quatela, vice-presidente sênior e diretora jurídica da Lenovo, ressaltou as maneiras pelas quais a Lenovo está trabalhando para melhorar a sustentabilidade em suas ofertas de produtos na sua jornada para o “net zero”. Além das inovações de produtos sustentáveis, Laura apresentou as melhorias sustentáveis que a empresa está fazendo para liderar o caminho na fabricação de baixas emissões, bem como as intenções da Lenovo de compartilhar e relatar seu progresso para uma abordagem crível e colaborativa na redução de emissões. Esses esforços de sustentabilidade foram reforçados pelo anúncio de encerramento de Yang sobre o compromisso da Lenovo com uma visão “net zero” até 2050.

Para obter especificações completas, imagens e mais informações, acesse o site do Tech World 2022 da Lenovo.

Sobre a Lenovo:

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência tecnológica global com receita de US$ 70 bilhões, classificada em 171º lugar na Fortune Global 500, empregando 75 mil pessoas no mundo inteiro e atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Focada em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente para todos e todas, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, expandindo ainda mais para as principais áreas de crescimento, incluindo servidores, armazenamento, dispositivos móveis, soluções e serviços. Essa transformação, juntamente com a inovação que muda o mundo da Lenovo, está criando uma sociedade digital mais inclusiva, confiável e sustentável. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

