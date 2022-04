Le prestigieux dirigeant du secteur des hautes technologies, Sanjay Poonen, connu pour la création d’entreprises multimilliardaires rejoint le comité consultatif de Tetrate

L’ancien dirigeant de VMware et SAP, actuellement membre du conseil d’administration de Snyk, après avoir siégé aux comités consultatifs de DocuSign et Zoom, apporte une riche expérience professionnelle en tant que conseiller de Tetrate

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Tetrate, société de maillage de services d’entreprise, fondée par les créateurs et responsables d’Istio et d’Envoy, a annoncé aujourd’hui que Sanjay Poonen agirait en tant que conseiller stratégique auprès de la société. M. Poonen est un dirigeant chevronné du secteur des hautes technologies, qui possède une expérience approfondie dans les domaines du développement de l’innovation produit et de la commercialisation, auprès d’entreprises multimilliardaires.

Dernièrement, en tant que directeur d’exploitation de VMware, M. Poonen a permis à l’entreprise de faire croître son chiffre d’affaires, passant de 6 milliards USD à 12 milliards USD, tout en concevant les contrats multicloud de VMware avec AWS, Microsoft, et Google, entre autres partenaires. Il a également dirigé les activités de sécurité et d’informatique pour les utilisateurs finaux de la société. Avant de rejoindre VMware, M. Poonen a exercé les fonctions de président de SAP, où il a dirigé les équipes en charge des applications, des solutions de plateforme et d’entreprises, et des ventes, stimulant ainsi la croissance du chiffre d’affaires, qui est passé de 10 milliards USD à 20 milliards USD, avec notamment le succès de HANA, produit ayant atteint le plus rapidement un chiffre d’affaires de 1 milliard USD dans l’histoire de SAP. Avant de travailler chez SAP, M. Poonen a occupé plusieurs postes de direction chez Symantec et Informatica. Il a commencé sa carrière en tant qu’ingénieur en logiciels, chez Microsoft et Apple. M. Poonen détient plusieurs brevets, et est titulaire d’un MBA de la Harvard Business School, où il a reçu un prix Baker Scholar. Il est également titulaire d’un master en sciences du management et de l’ingénierie, de Stanford, et d’une licence en sciences informatiques et ingénierie/maths, de Dartmouth, obtenue avec mention, et membre du Phi Beta Kappa.

« Nous sommes enchantés d’accueillir Sanjay au sein de notre comité consultatif », a déclaré Jeyappragash « JJ » Jeyakeerthi, cofondateur de Tetrate. « Sa sagesse en matière de management, et ses compétences sectorielles sont aussi vastes qu’approfondies dans pratiquement tous les aspects de la croissance d’une entreprise de haute technologie, du développement des produits au développement commercial, en passant par les ventes, et les besoins techniques en matière de cloud, d’applications, d’analyse et de sécurité. Il est largement considéré par ses collègues comme un professionnel visionnaire, inspirant et stratégique ; et il comprend que les solutions de connectivité des applications de Tetrate constituent un élément clé pour l’informatique en nuage, moderne, aujourd’hui et à l’avenir. »

« Il est extrêmement motivant de voir des entreprises qui possèdent des solutions clés, telles que Tetrate, effectuer des travaux créatifs importants, en innovant à la vitesse du cloud, et gagner en popularité auprès des clients », a confié M. Poonen. « Dans le contexte de cyber-insécurité d’aujourd’hui, et au sein d’un environnement réglementaire qui s’efforce de suivre la cadence, il est indispensable de moderniser les applications grâce au maillage de services au sein des grappes de serveurs, des clouds et des centres de données. Non moins cruciale est la compréhension des processus au travers desquels les approches open source façonnent l’expansion technologique et permettent aux entreprises de prospérer aujourd’hui et dans les prochaines décennies ; or, Tetrate est en avance dans ce domaine, en répondant aux divers défis commerciaux, grâce à toute une gamme de produits, appropriée. »

À propos de Tetrate

Lancée par les fondateurs d’Istio afin de repenser la mise en réseau d’applications, Tetrate est une société de maillage de services d’entreprise, qui gère la complexité des infrastructures d’applications modernes dans un cloud hybride. Son produit phare, Tetrate Service Bridge, fournit une plateforme de connectivité d’applications, de la périphérie jusqu’à la charge de travail, de sorte à faire bénéficier les entreprises de la continuité des affaires, l’agilité et la sécurité requises dans le cadre de leur transition depuis les monolithes traditionnels vers le cloud. Les clients bénéficient d’une observabilité constante et intégrée, d’une sécurité d’exécution et d’une gestion du trafic dans n’importe quel environnement. Tetrate demeure un contributeur de premier plan pour les projets en open source, Istio et Envoy Proxy. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tetrate.io.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Annie Fink, Bospar



[email protected]