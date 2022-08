Le préenregistrement est ouvert pour le jeu de course très attendu KartRider: Drift

Les joueurs peuvent s’inscrire dès maintenant avant le lancement, et obtenir à cette occasion une récompense spéciale !

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–À partir d’aujourd’hui, le prochain jeu de société de Nexon, KartRider: Drift, ouvre le préenregistrement aux coureurs, en préparation du lancement du jeu sur PC (Steam et Nexon Launcher), Xbox One, PlayStation 4, et diverses plateformes mobiles (iOS et Android). Les fans de karting qui s’inscrivent à l’avance pourront recevoir un personnage spécial Model Student Diz lorsque le jeu sera officiellement lancé. En outre, un prochain test de jeu multiplateforme sera bientôt annoncé.





KartRider: Drift propose divers modes de jeu et fonctionnalités, offrant ainsi un gameplay de course, passionnant, quelle que soit la plateforme que vous choisissez pour jouer.

3 modes de jeu sensationnels : les coureurs peuvent mettre leur courage à l’épreuve en « Speed Mode », un mode rapide qui testera les capacités de réaction et la stratégie du coureur en utilisant des boosts. « Item Mode » offre une grande variété d’objets utilisables pour attaquer les équipes adverses ou défendre leurs alliés. Enfin, les coureurs peuvent rivaliser avec leurs amis dans « Custom Race ».

Un graphisme tonique : KartRider: Drift offre un graphisme lumineux et coloré directement sur les écrans des coureurs, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils choisissent de jouer (PC, console ou mobile).

: offre un graphisme lumineux et coloré directement sur les écrans des coureurs, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils choisissent de jouer (PC, console ou mobile). Une personnalisation approfondie : Karts peut être personnalisé pour s’adapter au style unique de chaque joueur.

Des exclusivités spécifiques à la plateforme:

À chacune des plateformes sur laquelle KartRider: Drift sera lancé (Nexon Launcher, Steam, Xbox, PlayStation, iOS, Android), correspondra un personnage et un kart exclusifs.

sera lancé (Nexon Launcher, Steam, Xbox, PlayStation, iOS, Android), correspondra un personnage et un kart exclusifs. Les coureurs peuvent prétendre à cette récompense exclusive en activant le jeu dans les 90 jours suivant son lancement. Chaque exclusivité de plateforme est échangeable une seule fois par compte.

Ne ratez pas ces exclusivités, les récompenses à durée limitée, et les objets in-game – Préenregistrez-vous dès aujourd’hui !

À propos de Kartrider: Drift

KartRider: Drift est un nouveau jeu de société, de course de karting, multijoueur, lancé par Nexon, et inspiré des titres précédents de la franchise, offrant une action de course propulsée par la dérive, avec plusieurs modes de jeu, et une personnalisation approfondie des karts et des personnages, ajoutée à un graphisme Engine 4 Unreal® époustouflant. Disponible sur Steam, le Nexon Launcher, plusieurs consoles (Xbox et PlayStation) et les plateformes mobiles (iOS et Android), au moment du lancement, KartRider: Drift propose gratuitement un jeu et une progression multiplateforme en ligne, pour rivaliser avec vos amis, quelle que soit la plateforme de leur choix.

Lancé en 2004, le KartRider original était le premier titre de la série légendaire de courses de karting, conçue par Nexon, avant de devenir par la suite extrêmement populaire en Asie et au-delà, rassemblant plus de 380 millions de joueurs au cours des dix-huit années qui ont suivi sa sortie. En tant que franchise, KartRider a établi une marque forte sur les marchés asiatiques, et une énorme présence eSports en Corée, avec une ligue officielle qui a débuté en 2005. Elle continue d’être la ligue d’eSports la plus ancienne à ce jour.

À propos de Nexon America Inc.

Fondée en 2005, Nexon America Inc. produit des jeux gratuits en ligne, de grande qualité, et offre un support de jeu en direct. L’entreprise tire parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») pour les appliquer à un public occidental. Depuis plus d’une décennie, Nexon America soutient en continu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi, qui suscitent l’engouement des joueurs et battent des records de popularité. Forte de ses nouveaux projets en préparation, Nexon America a le même esprit pionnier et d’innovation que sa maison-mère, avec son approche axée sur le joueur, et conçoit les meilleures expériences de jeu possible pour le marché occidental.

À propos de NEXON Co. Ltd.

Fondée en 1994, NEXON Co., Ltd. (Nexon) (3659.TO) est une société engagée dans la production, le développement et l’exploitation de jeux en ligne et de Mondes virtuels. Cotée pour la première fois à la Bourse de Tokyo en décembre 2011, Nexon a été placée sur le JPX400 en 2015, et ajoutée au Nikkei Stock Index 300 en 2017. En 2020, Nexon a été ajoutée au Nikkei 225. Nexon propose actuellement plus de 45 jeux en direct sur de multiples plateformes, y compris les plateformes mobiles, et est disponible dans plus de 190 pays. Ses principales franchises de jeu sont MapleStory, KartRider et Dungeon&Fighter. En 2021, Nexon a finalisé l’acquisition d’Embark Studios AB, une société basée à Stockholm, en Suède, qui développe de multiples projets pour un lancement mondial.

