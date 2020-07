Lancement de Spotify en Russie et dans 12 nouveaux marchés européens

Le service d’abonnement de streaming audio le plus populaire au monde est désormais disponible pour 250 millions de personnes supplémentaires en Europe alors que Spotify couvre à présent 92 marchés dans le monde

Spotify est disponible gratuitement pour offrir une découverte musicale personnalisée sans précédent

MOSCOU–(BUSINESS WIRE)–Spotify (NYSE: SPOT) lance aujourd’hui son service dans 13 nouveaux marchés en Europe, y compris en Russie, qui figure parmi les 20 plus grands marchés de streaming au monde. Étant déjà le service d’abonnement de streaming audio le plus populaire au monde, Spotify couvre dorénavant 92 marchés dans le monde avec cette nouvelle expansion.

Les 13 nouveaux marchés de Spotify sont les suivants: Albanie, Biélorussie, Bosnie & Herzégovine, Croatie, Kazakhstan, Kosovo, Moldavie, Monténégro, Macédoine du Nord, Russie, Serbie, Slovénie, Ukraine.

En tant que chef de file des plateformes promouvant la découverte musicale sur plus de types d’appareils que tout autre service, l’expansion de Spotify en Europe arrive à l’heure où les consommateurs de la région adoptent le streaming. Selon la Fédération internationale de l’industrie phonographique (FIIP), la Russie est le 17e plus grand marché de streaming au monde, en passe de se hisser à la dixième place à l’horizon 2030. Plus de 87 pour cent des fans en Russie écoutent aujourd’hui de la musique via streaming, comparé à une adoption de 61 pour cent au niveau mondial, et de 68 pour cent aux États-Unis, selon la FIIP. À compter d’aujourd’hui, Spotify propose son service gratuit et son abonnement Premium dans chacun de ses 13 nouveaux marchés.

“Ce lancement permet à près de 250 millions de fans de découvrir des musiques du monde entier sur Spotify, et les artistes de la région pourront toucher une audience mondiale de plus en plus connectée” déclare Gustav Gyllenhammar, vice-président, croissance des marchés et des abonnés, Spotify. “Le lancement dans ces 13 marchés est un moment marquant de l’histoire de Spotify, surtout à l’heure où nous accueillons des fans et des artistes dans des marchés musicaux en plein essor, comme la Russie, où le streaming est de plus en plus adopté et où nous voyons une opportunité de taille pour Spotify.”

Dans le cadre de l’expansion de Spotify annoncée aujourd’hui, la société a ajouté 200 nouvelles listes de lecture, comprenant des artistes de toute la région et disponibles à l’échelle mondiale. En l’honneur du vaste patrimoine musical de la Russie, Spotify a par exemple ajouté près de 100 listes de lecture, dont des listes élaborées par la rédaction de la plateforme, à l’instar de Hip-Hop Cannon et New Music Friday Russia, et les listes de lecture “This Is” composées d’artistes russes populaires. Alimentées en fonction des habitudes d’écoute de chaque fan, les listes de lecture personnalisées, comme Radar sorties, Mix du jour, et Découvertes de la semaine, sont à présent disponibles en russe.

L’application Spotify est téléchargeable gratuitement ou avec la mise à niveau Spotify Premium, y compris les abonnements Individuel, Famille, Étudiants (selon le marché) et Premium Duo. Pour profiter de la musique selon vos préférences, téléchargez aujourd’hui l’application Spotify sur Android ou iOS ou via www.spotify.com/free.

À propos de Spotify Technology S.A.

Spotify a transformé l’écoute musicale pour toujours au moment de son lancement en 2008. Notre mission est de libérer le potentiel de la créativité humaine en offrant à un million d’artistes créateurs la possibilité de vivre de leur art et à des milliards de fans la chance de profiter de cette expérience et de s’inspirer de ces créateurs. Tout ce que nous faisons est animé par notre passion pour la musique et les podcasts.

Découvrez, gérez et partagez plus de 50 millions de titres, y compris plus d’un million de podcasts, ou passez à Spotify Premium qui vous donnera accès à des fonctionnalités exclusives, notamment une meilleure qualité de son, une écoute à la demande, un mode hors ligne, et à une expérience sans publicité.

Nous sommes actuellement le plus grand service de musique en streaming par abonnement au monde avec une communauté de plus de 286 millions d’utilisateurs, dont 130 millions d’abonnés à Spotify Premium, sur un total de 92 marchés.

Nous utilisons nos sites Investors et For the Record ainsi que d’autres réseaux sociaux répertoriés dans l’onglet “Resources – Social Media” de notre site Investors pour communiquer des informations relatives à la société. Pour plus d’informations et images, et pour contacter notre service presse, rendez-vous sur https://newsroom.spotify.com/.

