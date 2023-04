LambdaTest se lance dans l’analyse de la performance des applications mobiles

Les entreprises, en utilisant les analyses comme guide, seront en mesure de résoudre de manière significative les problèmes de performance de leurs applications mobiles, garantissant ainsi une expérience fluide pour les clients

NOIDA, Inde et SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, une plateforme en nuage intelligente omnicanale de test de l’expérience digitale, a lancé une flopée de fonctionnalités pour permettre aux entreprises de tester la performance de leurs applications mobiles.

Les clients qui utilisent les appareils réels en nuage de pointe de LambdaTest peuvent désormais tester des mesures de performance telles que la consommation du CPU, la consommation de la mémoire (RAM), l’utilisation de la batterie, le rayonnement thermique, le taux de rendu/d’images, l’utilisation du réseau et le temps de démarrage de l’application, entre autres.

Le CPU, par exemple, est responsable de l’exécution de toutes les opérations dans un appareil mobile et une utilisation élevée par une seule application peut affecter d’autres services en cours d’exécution. Cela entraîne également une augmentation de l’utilisation de la batterie. Les entreprises peuvent désormais identifier et traiter les domaines responsables et garantir une meilleure efficacité de l’application.

De même, les mesures de la consommation de mémoire – Mémoire consommée par le système (en Mo) pendant la session, Mémoire consommée par l’application (en Mo) pendant la session, Mémoire disponible pour utilisation (en Mo) pendant la session – aideront les équipes de développement à identifier les zones de l’application qui peuvent être à l’origine de fuites de mémoire. Ces fuites peuvent faire en sorte que l’application consomme davantage de mémoire au fil du temps, ce qui entraîne une baisse des performances et des pannes.

« Les clients de l’ère numérique sont à la recherche de la meilleure expérience globale possible avec une application, et cela ne se limite pas à l’expérience dans l’application. Ces clients avertis surveillent de près l’utilisation de la batterie, le rayonnement thermique, la consommation du CPU et de la RAM, entre autres choses. Il suffit de lire les commentaires sur l’App Store d’Apple ou le Play Store de Google pour se rendre compte de l’importance du suivi de ces mesures. Notre objectif chez LambdaTest est de fournir aux entreprises toutes les fonctionnalités qui pourraient les aider à tester correctement, ce qui se traduirait au final par une excellente expérience numérique pour leurs clients finaux », a déclaré Mayank Bhola, Cofondateur et responsable des produits chez LambdaTest.

LambdaTest a également annoncé récemment le lancement de son système de test d’expérience en nuage numérique pour les entreprises. Cette offre devrait permettre aux entreprises d’accélérer leur transformation numérique en leur fournissant une plateforme d’exécution et d’orchestration de tests à 360 degrés, la meilleure de sa catégorie, associée à des analyses de tests perspicaces et à des options de déploiement personnalisables – système en nuage public, locataire unique ou sur site.

À propos de LambdaTest

LambdaTest est un système unifié intelligent de tests en nuage de l’expérience numérique permettant aux entreprises de réduire radicalement les délais de mise sur le marché grâce à une exécution plus rapide des tests, tout en garantissant la qualité des versions et l’accélération de la transformation numérique. Plus de 10 000 entreprises clientes et plus de 2 millions d’utilisateurs répartis sur plus de 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins en matière de tests.

Continuous Testing Cloud (Tests continus en nuage)

Le système de test continu en nuage de LambdaTest permet aux entreprises de tester et de déployer rapidement les modifications apportées à leurs applications web et mobiles, et ce jusqu’à 70 % plus rapidement, permettant ainsi d’accélérer le processus de développement et de réduire les délais de mise sur le marché.

Cross-browser Testing Cloud (Test multi-navigateurs en nuage)

Notre système de test multi-navigateurs en nuage permet aux utilisateurs de vérifier leurs sites et applications web sur de nombreux navigateurs, systèmes d’exploitation et équipements. Avec des fonctionnalités telles que les tests en temps réel, les tests de conception réactive et les outils de débogage, il permet aux développeurs de garantir que leurs sites et applications web sont compatibles avec différents navigateurs, assurant ainsi une expérience utilisateur sans faille.

Real Device Cloud (Appareils réels en nuage)

Grâce à Real Device Cloud, les testeurs/développeurs sont en mesure de déceler les erreurs avant que leurs applications mobiles ne soient mises en production. Le Real Devices Testing Cloud de LambdaTest permet aux équipes de tester les anomalies non gérées, l’interface et l’expérience utilisateur, les performances et les fonctionnalités de leurs applications avant de les mettre en production. Les équipes peuvent également effectuer des tests sur le plus grand nombre d’appareils mobiles et OTT (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV et Apple TV).

AI-powered Visual Regression Cloud (Régression visuelle en nuage alimentée par l’IA)

La cohérence de la mise en page, du graphisme et des fonctionnalités des applications est fondamentale pour garantir des expériences numériques visuellement parfaites. La régression visuelle de LambdaTest garantit la cohérence et l’absence d’erreurs dans l’apparence visuelle et les fonctionnalités des applications web des entreprises, améliorant ainsi l’expérience numérique et les performances. Les équipes disposent rapidement d’informations sur les erreurs visuelles de l’interface utilisateur avant même de diffuser leurs applications auprès des clients. Les testeurs/développeurs peuvent exécuter des tests de régression visuelle automatisés sur plus de 3000 combinaisons de navigateurs et d’appareils concrets afin d’identifier les divergences visuelles.

Intelligence de test intégrée alimentée par l’IA

Les données issues de l’exécution des tests sont essentielles à la transformation numérique, car elles fournissent aux entreprises une vision plus précise de la qualité des versions et des tendances. Par l’analyse des données d’exécution des tests, l’intelligence de test intégrée de LambdaTest offre aux entreprises un aperçu des modèles et des tendances permettant de prendre des décisions éclairées sur le développement futur et d’améliorer la qualité des applications. Les équipes de développement disposent dès lors de données détaillées et exploitables sur l’exécution des tests et sont en mesure de réduire l’écart entre les données, la compréhension et l’action afin d’améliorer et d’accélérer la prise de décision.

