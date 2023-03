LambdaTest optimise son expérience de tests d’automatisation Selenium avec l’ajout de sa veille de tests intégrés optimisée par l’IA

Cet ajout est le dernier d’une série d’améliorations continues en cours de déploiement par LambdaTest pour permettre des tests optimaux de l’expérience numérique pour ses clients

NOIDA, Inde et SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, une plateforme nuagique de tests de l’expérience numérique omnicanal intelligente, annonce l’ajout de fonctionnalités avancées de veille de tests optimisée par l’IA à son offre de clouds de tests Selenium. Avec ce nouveau développement, LambdaTest permet désormais aux entreprises de mieux comprendre leur processus d’exécution des tests et de les aider à mieux rationaliser leur processus d’assurance qualité.

LambdaTest a travaillé sans relâche à l’amélioration de son cloud Selenium de tests d’automatisation et la fonctionnalité de veille des tests est le dernier ajout à la liste. Au cours du dernier trimestre, LambdaTest a ajouté des fonctionnalités telles que la prise en charge de toutes les versions de Selenium 4, y compris la prise en charge du protocole BiDi, l’amélioration du streaming en direct à faible latence pour l’exécution des tests en vue d’un feedback accéléré, et la possibilité de regrouper les tests par balises pour une meilleure gérabilité.

Le mois dernier, LambdaTest a ajouté le traçage Selenium, qui permet aux utilisateurs de visualiser chaque flux de commande et chaque erreur de test ainsi que ses données télémétriques. Toutes ces fonctionnalités combinées permettent aux utilisateurs d’obtenir des perspectives approfondies sur l’état de leurs applications, de rationaliser leurs processus de test et d’obtenir de meilleurs résultats de test.

« Nous travaillons sans relâche à l’autonomisation des équipes de transformation numérique pour leur permettre d’obtenir de meilleurs résultats de test et d’offrir des expériences numériques de qualité supérieure à leurs clients finaux. L’ajout de notre offre de veille de tests intégrés optimisée par l’IA à notre cloud Selenium d’automatisation des tests est un nouveau pas dans cette direction. Grâce à nos fonctionnalités avancées de veille des tests, nous fournissons à nos clients une vision plus globale de leurs tests, leur permettant ainsi d’identifier les problèmes plus rapidement et d’optimiser leurs processus », déclare Mayank Bhola, cofondateur et responsable du produit LambdaTest. « Nous nous engageons à fournir à nos clients les outils et les capacités dont ils ont besoin pour effectuer des tests avec une efficacité accrue. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, les clients pourront désormais obtenir des informations transparentes sur la qualité de leurs versions, ce qui les aidera à prendre plus rapidement des décisions éclairées. »

Dans ses efforts pour soutenir la communauté Selenium et WebDriver, LambdaTest est l’un des sponsors de niveau Selenium de la Selenium Conference 2023 à Chicago, du 28 au 30 mars.

LambdaTest a également annoncé le lancement de son cloud de tests de l’expérience numérique pour les entreprises. L’offre permettra aux entreprises d’accélérer leur transformation numérique en fournissant une plateforme d’exécution et d’orchestration des tests à 360 degrés, couplée à des analyses de test pertinentes et à des options de déploiement personnalisables — cloud public, à locataire unique ou sur site.

En outre, Satya Nadella, président du conseil et PDG de Microsoft, qui a récemment prononcé l’allocution principale au Microsoft Future Ready Technology Summit 2023, à Bangalore, a déclaré que « LambdaTest fait pour l’automatisation des tests ce que Kubernetes a fait pour l’orchestration des conteneurs, en créant le prochain niveau d’efficacité en matière d’automatisation des tests afin que les équipes puissent réellement se concentrer sur les tests au lieu de leur orchestration. »

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur : https://www.lambdatest.com/selenium-automation

À propos de LambdaTest

LambdaTest est un cloud de tests de l’expérience numérique unifié et intelligent qui aide les entreprises à réduire considérablement le délai de mise sur le marché grâce à une exécution plus rapide des tests, garantissant des versions de qualité et une transformation numérique accélérée. Plus de 10 000 entreprises clientes et plus de 2 millions d’utilisateurs dans plus de 130 pays font confiance à LambdaTest pour répondre à leurs besoins en matière de tests.

Cloud de tests continus



Le cloud de tests continus de LambdaTest permet aux entreprises de tester et de déployer jusqu’à 70 % plus rapidement les modifications apportées à leurs applications Web et mobiles, ce qui contribue à accélérer le processus de développement et à améliorer le délai de commercialisation.

Cloud de tests multi-navigateur



Notre cloud de tests multi-navigateur permet aux utilisateurs de tester leurs sites et leurs applications Web sur une grande variété de navigateurs, de systèmes d’exploitation et de dispositifs. Avec des fonctionnalités telles que des tests en temps réel, des tests de conception réactifs et des outils de débogage, ce cloud permet aux développeurs de s’assurer que leurs sites et applications Web sont compatibles avec différents navigateurs, offrant ainsi une expérience utilisateur optimale.

Véritable cloud pour les dispositifs



Avec ce cloud véritablement destiné aux dispositifs, les testeurs/développeurs peuvent identifier les bugs avant même que leurs applications mobiles ne soient mises en ligne. Avec le Real Devices Testing Cloud de LambdaTest, les équipes peuvent tester les erreurs non manipulées, l’interface utilisateur/client, les performances et les fonctionnalités de leurs applications avant leur sortie en production. Les équipes peuvent également effectuer des tests sur la plus large gamme de dispositifs mobiles et OTT (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV et Apple TV).

Cloud de régression visuelle optimisé par l’IA



Il est essentiel d’assurer la cohérence des configurations, des conceptions et des fonctionnalités des applications pour offrir des expériences numériques visuellement parfaites. Le cloud de régression visuelle de LambdaTest garantit que l’apparence visuelle et la fonctionnalité des applications Web d’une organisation restent cohérentes et exemptes d’erreurs, améliorant ainsi l’expérience numérique et les performances de l’entreprise. Les équipes peuvent obtenir des informations précoces sur les bugs visuels d’interface utilisateur avant de publier leurs applications au client. Les testeurs/développeurs peuvent exécuter des tests automatisés de régression visuelle sur plus de 3 000 combinaisons de navigateurs et d’appareils réels pour identifier les écarts visuels.

Veille de test intégrée optimisée par l’IA



L’analyse de l’exécution des tests est cruciale pour la transformation numérique, car elle fournit aux entreprises un aperçu plus approfondi de la qualité des versions et des tendances. En analysant les données d’exécution des tests, la veille des tests intégrés de LambdaTest fournit aux entreprises une compréhension des modèles et des tendances qui peuvent conduire à des décisions éclairées sur le développement futur et améliorer la qualité des applications. Cela peut fournir aux équipes de développement des données d’exécution de tests détaillées et exploitables et combler l’écart entre les données, leur compréhension et l’action en vue d’une prise de décision améliorée et optimisée.

