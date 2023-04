LambdaTest führt Leistungsanalyse für mobile Anwendungen ein

Unternehmen können anhand der Analysen Leistungsprobleme ihrer mobilen Anwendungen beheben und reibungsloses Kundenerlebnis gewährleisten

NOIDA, Indien & SAN FRANCISCO, USA–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, eine cloudbasierte, intelligente Omnichannel-Plattform zum Testen digitaler Erlebnisse, hat eine Reihe von Funktionen eingeführt, mit denen Unternehmen die Leistung ihrer mobilen Apps testen können.

Kunden, die die hochmoderne Real-Devices-Cloud von LambdaTest nutzen, können nun unter anderem Leistungskennzahlen wie CPU-Nutzung, Speichernutzung (RAM), Batterieverbrauch, Wärmeabstrahlung, Rendering/Bildrate, Netzwerknutzung und Startzeit der Anwendung testen.

So ist beispielsweise die CPU für die Durchführung sämtlicher Operationen in einem Mobilgerät verantwortlich, und eine hohe Auslastung durch eine einzelne App kann andere aktive Dienste beeinträchtigen. Außerdem führt dies auch zu einem erhöhten Akkuverbrauch. Unternehmen können nun die verantwortlichen Bereiche identifizieren und angehen und eine bessere Effizienz der App sicherstellen.

In ähnlicher Weise helfen Metriken zur Speichernutzung – vom System genutzter Speicher (in MB) während der Sitzung, von der Anwendung genutzter Speicher (in MB) während der Sitzung, zur Nutzung verfügbarer Speicher (in MB) während der Sitzung – Entwicklungsteams dabei, Bereiche der Anwendung zu identifizieren, die sogenannte Speicherlecks verursachen können. Solche Lecks können dazu führen, dass eine Anwendung mit der Zeit mehr Speicher verbraucht, was zu Leistungseinbußen und Abstürzen führt.

„Digital-First-Kunden wollen das beste Gesamterlebnis aus einer App herausholen und beschränken sich dabei nicht nur auf das In-App-Erlebnis. Diese technikaffinen Kunden haben unter anderem ein wachsames Auge auf den Akkuverbrauch, die Wärmeabstrahlung, die CPU- und RAM-Nutzung. Man muss sich nur die Bewertungen im Apple App Store oder Google Play Store ansehen, um zu wissen, wie wichtig das Tracking dieser Metriken ist. Unser Ziel bei LambdaTest ist es, Unternehmen alle Funktionen zur Verfügung zu stellen, die ihnen helfen, richtig zu testen, um ihren Endkunden ein positives digitales Erlebnis zu bieten“, sagt Mayank Bhola, Mitbegründer und Head of Product bei LambdaTest.

LambdaTest hat außerdem kürzlich die Einführung seiner Digital Experience Testing Cloud für Unternehmen angekündigt. Das Angebot ermöglicht es Unternehmen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, indem es eine erstklassige 360-Grad-Plattform für die Testausführung und -orchestrierung bereitstellt, die mit aufschlussreichen Testanalysen und anpassbaren Bereitstellungsoptionen gekoppelt ist – Public Cloud, Single Tenant oder On-Premise.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.lambdatest.com/support/docs/appium-app-performance-analytics

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente Unified Digital Experience Testing Cloud, die Unternehmen hilft, die Zeit bis zur Markteinführung drastisch zu verkürzen – durch schnellere Testausführung, qualitativ hochwertige Releases und beschleunigte digitale Transformation. Mehr als 10.000 Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Benutzer in über 130 Ländern verlassen sich für ihren Testbedarf auf LambdaTest.

Continuous Testing Cloud

Mit der Continuous Testing Cloud von LambdaTest können Unternehmen Änderungen an ihren Web- und Mobilanwendungen bis zu 70 % schneller testen und bereitstellen, was zu einer Beschleunigung des Entwicklungsprozesses und einer schnelleren Markteinführung beiträgt.

Cross-Browser Testing Cloud

Unsere Cross-Browser Testing Cloud ermöglicht es Benutzern, ihre Websites und Webanwendungen auf verschiedenen Browsern, Betriebssystemen und Geräten zu testen. Sie bietet Funktionen wie Echtzeittests, Tests für responsives Design und Debugging-Tools und ermöglicht Entwicklern sicherzustellen, dass ihre Websites und Webanwendungen mit verschiedenen Browsern kompatibel sind und somit ein nahtloses Benutzererlebnis bieten.

Real Device Cloud

Mit der Real Device Cloud können Tester/Entwickler Bugs erkennen, bevor ihre mobilen Apps live gehen. Mit der Real Devices Testing Cloud von LambdaTest können Teams nicht behobene Fehler, UI/UX, Leistung und Funktionalität ihrer Apps testen, bevor sie in Produktion gehen. Die Teams können außerdem Tests auf einer Vielzahl von mobilen und OTT-Geräten durchführen (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV & Apple TV).

KI-gestützte Visual Regression Cloud

Ein konsistentes Layout, Design und Funktionalität von Anwendungen sicherzustellen, ist entscheidend für die Schaffung visuell perfekter digitaler Erlebnisse. Die Visual Regression Cloud von LambdaTest stellt sicher, dass das visuelle Erscheinungsbild und die Funktionalität der Webanwendungen eines Unternehmens konsistent und fehlerfrei sind, wodurch das digitale Erlebnis und die Unternehmensleistung verbessert werden. Teams können visuelle UI-Fehler frühzeitig erkennen, bevor sie ihre Anwendungen für den Kunden freigeben. Tester/Entwickler haben die Möglichkeit, automatisierte visuelle Regressionstests auf mehr als 3000 Kombinationen von Browsern und realen Geräten durchzuführen, um visuelle Abweichungen zu erkennen.

Integrierte KI-gestützte Testintelligenz

Informationen über die Testausführung sind für die digitale Transformation von entscheidender Bedeutung, da sie Unternehmen einen tieferen Einblick in die Qualität von Releases und Trends geben. Durch die Analyse der Testausführungsdaten erhalten Unternehmen mit der integrierten Testintelligenz von LambdaTest Einblicke in Muster und Trends, die fundierte Entscheidungen für zukünftige Entwicklungen ermöglichen und die Anwendungsqualität verbessern. Entwicklungsteams erhalten detaillierte und verwertbare Daten zur Testausführung und können so die Lücke zwischen Daten, Erkenntnissen und Maßnahmen für eine bessere und schnellere Entscheidungsfindung schließen.

